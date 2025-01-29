15 человек, у которых поднакопилась парочка ярких историй о работе

Иногда обычный рабочий день может превратиться в настоящий ситком. То клиенты учудят, то коллеги попадаются особенные. А то и вовсе собственная бабушка внезапно устраивает головомойку твоему начальнику. Именно такими своеобразными историями о трудовых буднях и поделились герои нашей статьи.