15 человек, у которых поднакопилась парочка ярких историй о работе
Истории
22 часа назад
Иногда обычный рабочий день может превратиться в настоящий ситком. То клиенты учудят, то коллеги попадаются особенные. А то и вовсе собственная бабушка внезапно устраивает головомойку твоему начальнику. Именно такими своеобразными историями о трудовых буднях и поделились герои нашей статьи.
- Решил заняться бизнесом. Купил два уличных автомата для кофе. Только они ничего не продавали. Единственное, что там было — отсек для денег. На табличке так было и написано, мол, автомат ничего не выдает, но вы можете подарить ему свои деньги. Звучит тупо, но когда я открыл его через неделю, офигел, там было несколько тысяч. Понятия не имею, зачем люди это делали. Но были и минусы: автоматы часто приходилось чинить, так как их регулярно разбивали. Ремонт себя не окупал, так что бизнес пришлось прикрыть. © Палата № 6 / VK
- Один из сотрудников в офисе часто дремал в своем рабочем кресле, жалуясь на то, что оно слишком удобное для работы. На днях он решил проблему, выкрутив спинку кресла, чтобы сделать его менее комфортным. Почему нельзя было просто взять обычный стул? Спросила это у него, а он мне на полном серьезе отвечает: «Так там же спинки нет! Что мне откручивать?» Офигеть, и я с такими дятлами работаю. © Не все поймут / VK
- В прошлом я сотрудничал с коллегой из другого подразделения нашей компании. Его направили к нам для выполнения определенной задачи. Через некоторое время он сообщил моему руководителю о завершении работы. Однако при проверке выяснилось, что некоторые аспекты были выполнены неверно. Когда руководитель указала на ошибки и попросила исправить их, коллега ответил: «Вы просто сказали мне сделать. Вы не говорили, что нужно сделать это правильно!» Надолго этот умник не задержался на этой работе. © Палата № 6 / VK
- Я много лет работала в колл-центре переводчиком. Однажды ночью во время сильной снежной бури, из-за которой машины скорой помощи не могли приехать на вызовы, мне пришлось рассказывать обеспокоенному отцу, как принять роды у жены у себя дома. © turquoisepineapple / Reddit
- У меня работала сотрудница, которая однажды пропала примерно на три часа. Выяснилось, что она закрылась в ванной комнате. Это удалось обнаружить с помощью камер наблюдения. Она легла на пол в туалете, подстелив бумажные полотенца, и тупо дрыхла. Устала бедняжка за три часа на работе. Впоследствии ее, конечно же, уволили. Ибо нефиг спать на работе! © Палата № 6 / VK
- Работаю в относительно небольшой производственной организации. Директором и владельцам был человек-сумасброд. Треть всех сотрудников работали по принципу «вышел на работу и хорошо». И вот несколько лет назад он привел своим замом свою родственницу: на первый взгляд, этакая женщина-вамп. Но чудеса в мире бывают: она оказалась очень толковым руководителем, даже в нашей технической сфере. Характер у нее строгий, но спокойный. Она за несколько месяцев почистила коллектив, убрала всех бездельников. Работать с ней — одно удовольствие, хоть и спрашивает сильно, но заставляет думать. Наша организация за это время сильно поднялась. Стали платить премии, гораздо улучшились условия труда. © Подслушано / Ideer
- Одна покупательница, когда я спросила, хочет ли она, чтобы между ломтиками сыра лежала бумага, ответила: «Это неважно, мы все исчезнем раньше, чем вы успеете оглянуться». © Niiue / Reddit
- Работаю с клиентами. Разные они бывают. Кто-то приходит, уходит и даже не замечаешь. Кто-то поднимает настроение так, что потом весь день ходишь и улыбаешься, а бывают и вовсе уникумы. Так пришла однажды бабуля, все ей не то, все мы плохие, не можем ей помочь. И когда она уже собралась уходить, выдала следующее: «Вы не обижайтесь, мне просто нужно было поругаться с кем-нибудь». И уходит с лучезарной улыбкой. © Подслушано / Ideer
- Я — молодой сотрудник и на мне на работе ездят, как только можно. Всегда это понимала, но нужна была работа. Было совещание по скайпу, сижу на кухне, разговариваю, и в какой-то момент на кухню заходит бабушка и слышит, как меня отчитывают. Бабуля не выдержала и вступила в разговор, мол, не стыдно начальнику девочку загружать за такие копейки. Как она его только ни называла, а мужик все молчал и молчал. По завершению минут через 20 мне позвонил, извинился, забрал треть задач и сказал, что премию выпишет. На вопрос почему, ответил, что вспомнил свою покойную бабушку и то, как она защищала его от хулиганов в его молодости. Сказал, что нужно помогать бабулям защищать мелких от негодяев. © Палата № 6 / VK
- Офисное здание на промбазе. Из 75 человек после нескольких серий сокращений осталось 12, и те, по идее, все в разъездах. Прижало, бегу в туалет, на выходе из него попадается коллега, залетаю, дергаю кабинку — занято, сажусь в следующую, слышу в соседней чертыхания босса: «Вот блин аншлаг, надо еще половину уволить». Простите, ребята, если что, я не специально. © Подслушано / Ideer
- Клиент в костюме в стиле Остина Пауэрса заказал килограмм ветчины. Заказ выполнялся довольно долго, и когда я принесла его, клиент, казалось, заснул стоя. Через пару секунд он очнулся, взял свой заказ и заказал немного сыра. Когда я закончила его заказ, я заметила, что он исчез. © Niiue / Reddit
- Подрабатывал курьером. В офисе была общая кухня. В холодильник складывали продукты кто что принес себе на обед. Принес мед порционный. На следующий день пошли с коллегой чай попить, решил угостить — меда нет. В это время обедали менеджеры. Ну я в слух коллеге и сказал: «Видимо у нас есть люди которые зарабатывают меньше, чем курьеры». Кто-то подавился, кто-то покраснел, а кто-то нос почти в тарелку отпустил. Кто-то сообщил директору — он сделал просто, собрал деньги со всех офисных и купил ящик меда. © Радиальная Радиальная / Dzen
Когда я заходил/а в туалет, то из него выходил коллега. "Вслух" - пишется слитно.
-
-
Ответить
- Была у нас начальница пенсионного возраста. Помимо нее в семье муж-пенсионер и кот. Была у нее привычка ежедневно звонить с рабочего телефона домой на стационарный. Когда на том конце провода снимали трубку, она спрашивала: «Миша, ты дома?» © Алексей Владимирович / Dzen
- Работала в продуктовом магазине. Перед закрытием подходит парень, просит литр ветчины. Думаю, что ослышалась: «Может, килограмм?» Он: «Я же сказал литр ветчины!» Ну, напрягла все свои извилины: «Салат с ветчиной, который мы продаем в стаканчиках?» Он рассердился и сказал: «Вы, наверное, новенькая тут! Моя жена сказала мне так». Я говорю: "Слушайте, я отрежу вам полкило, и если не подойдет, то можете вернуться, мы вернем деньги. Он так и не вернулся. Его жена, наверное, подумала, что он того. © Unknown author / Reddit
- Первого апреля захожу к коллегам, они кофе пьют, и говорят, мол, угощайся. Насыпал, водой залил, помешал, отхлебываю. Такого недоумения под дружный ржач я не испытывал давно. Вместо кофе в банке была гречка. Ну, я в долгу не остался. К следующему 1-му апрелю я склеил из бумаги копию настенных часов и в обеденный перерыв, когда мы все были в столовой, приятель мой подменил часы, на них стояло без 10 конец обеденного перерыва.
Народ прибегает из столовой, кто за шашки, кто в теннис настольный. А начальник заходит 5 минут после обеда (он так всегда делал), посмотрел, говорит, мол, что за бардак, почему не работаем. Народ дружно руки тянет, на часы показывают — обед же еще не кончился. Полезли на стену к часам, а часы — муляж. Начальник в курсе был, он меня засек, когда я часы клеил, и обрадовался, говорит, мол, не выдам тебя, а их всех в свою тетрадочку запишу. © Александр Субботин / Dzen
А вот вам подборка историй исключительно о том, какие же иногда фееричные коллеги нам попадаются.
Комментарии
Уведомления
- Дайте фунт кваса,
Бутылку мяса,
Спичечный песок,
Сахарный коробок,
Масло и компот.
Деньги - вот.
-
-
Ответить
Похожее
15 человек попали в откровенно странные ситуации — но выпутались
Истории
3 недели назад
17 историй о том, что в кинотеатре интересное происходит не только на экране
16 историй о том, как люди узнали секреты своих родственников и, мягко говоря, озадачились
Истории
2 месяца назад
18 женщин, которые вышли победительницами из токсичных отношений
Истории
3 месяца назад
20+ усатых, которым посчастливилось встретить людей с добрым сердцем
18 новогодних историй, которые помогают нам верить в чудо
Истории
1 месяц назад
15 историй о деньгах, где справедливость восторжествовала
Истории
1 месяц назад
16 фееричных ситуаций, которые могли случиться где угодно, а произошли в магазине
Истории
4 дня назад
17 необъяснимых совпадений, которые порой можно назвать знаками судьбы
20 человек, которые не хотели заводить питомца, но жизнь распорядилась иначе
Животные
2 месяца назад
20+ имен и фамилий, которые отсыпали целую гость перца в жизнь своих владельцев
Народное творчество
1 год назад