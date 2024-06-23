Это же насколько надо быть в бессознательном состоянии по утрам, чтобы не отличить сырое яйцо от вареного)
20+ лихих историй с концовочкой похлеще, чем встреча с тигром в лифте
Народное творчество
1 час назад
Все обожают зарисовки из жизни, тем более когда можно воскликнуть в конце: «Ничего себе поворот!» Истории из нашей статьи разные — комичные, добрые, романтичные, но в конце вас обязательно ждет сюжетный твист, достойный лучших сценаристов. Некоторые из них мы проиллюстрировали картинками, созданными искусственным интеллектом.
- Звонит мне девушка: «Здравствуйте, я беременна!» Я: «Поздравляю. Это прекрасное событие» Она: «Вы не поняли. Я беременна от вашего мужа!» Я: «Кхм... А от меня что хотите?» Девушка: «Отпустите Андрюшу! Он с вами все равно несчастен». Я: «Я его и не держу. Пусть идет». Она, в замешательстве: «Правда?» Я: «Ну да. Такое дело, как не отпустить. Вы скорей Андрюше звоните, пусть он приезжает, вещи собирает. А то я передумать могу». «Хо... хорошо...» Блокирую девицу, а сама думаю: «Блин, интересно, как там у них дальше будет?» Никакого мужа Андрюши у меня нет. Девушка ошиблась номером. © LyubashaYakut / Pikabu
- Есть у меня знакомый. Жил со своей женой много лет, потом ребенок родился, потом еще один. Дочь выросла и пошла в музыкальную школу. Понадобился синтезатор. Приходят они выбирать синтезатор, муж спрашивает количество октав и прочие функции, а потом садится за синтезатор и начинает играть! Жена в шоке смотрит на него и спрашивает: «Ты что, играть умеешь?» Он говорит: «Да, я в музыкалку в детстве ходил». «А почему мне не говорил?» А он: «А ты не спрашивала никогда». © Laminato*** / Pikabu
- У знакомой была подруга. Пару лет назад, на Прощеное воскресенье, эта подруга пригласила ее в кафе и за чашкой кофе попросила прощения за то, что она еще лет 20 назад была любовницей ее мужа, когда они уже были в браке. © Hexus13 / Pikabu
- Купил в Германии десяток яиц. Варил их на завтрак всю неделю. Потом решил сделать омлет, а яйцо не разбивается. Стучу об стол и понимаю, что оно уже сварено. Завис. Думаю, сошел с ума, зову жену — жена в шоке. Кот тоже. Оказалось тут продают уже готовые яйца. А я их варил всю неделю... © radler.fanta / Pikabu
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- Ко мне в гости пришла подруга с новым бойфрендом. Сидели, болтали. Он отлучился в туалет, а через минуту как вылетел оттуда! И орет подруге: «Собирайся! Мы уходим! Кошмар! Ужас!» Она в шоке собралась под его вопли, и они ушли. Я ничего не могла понять, пока подруга мне не написала: «Ты в следующий раз прячь упаковки с прокладками, а то Сережа не любит на такое смотреть, ему противно». Что?! © Подслушано / VK
- Несколько лет назад высадила 10 кустов пионов под окном. Кусты разрослись, только ни разу так и не цвели. Бутоны завязывались, но какая-то неведомая зараза их сжирала. Чем только не пробовала обрабатывать — не помогает. Неделю назад получаю фото от подруги, где она стоит на фоне шикарных цветущих пионов. Тяжело вздохнула, порадовалась за подругу, бросив взгляд на свои бесцветковые кусты. Сегодня утром просыпаюсь и смотрю в окно. Мои кусты просто усыпаны цветами! Я, не веря глазам, бегу во двор. Пригляделась, а цветы просто вставлены в мои кусты. Муж, глядя в окно, с улыбкой прокричал: «Я тебя сфоткаю, а ты подруге отправишь!» © veryqwerty / Pikabu
- Любимая девушка села на диету, и я с ней за компанию, чтобы поддержать. Вечер, она в кровати читает, а я так есть хочу, аж в животе урчит! Зашел в темноте на кухню, взял котлету с хлебом, сижу и точу быстренько. И тут заходит моя девушка, набирает стакан воды. А я сижу тихонько, надеюсь на то, что она меня не заметит. А она открыла холодильник, взяла котлету, кусок хлеба, сидит и ест молча. Вот она испугалась, когда глаза к темноте привыкли, а напротив сидел я, с улыбкой до ушей! © Палата № 6 / VK
- Я долго работала «мужем на час». Если заказывать мастера через сайт, то можно выбрать по профилю с фото. Меня обычно вызывали женщины, которые боятся или стесняются приглашать домой незнакомых мужчин. Но если вызвать мастера по телефону, то приедет тот, кто свободен. Вот на такой телефонный вызов (подключить стиралку и установить смесители) я однажды и приехала. Дверь открыл парень лет 30, сразу с порога сказал: «Женщине не разрешу трогать сантехнику, вы в этом ничего не понимаете». Спросила, понимает ли он. Ответил, что не очень. Впустил. Пока откручивала болты со стиралки, он заглянул: «А научи...» Показала ему, что куда. Так я встретила лучшего друга. Он даже женился на моей подруге. © Подслушано / VK
- Отдыхали на море, встречалась нам семья на пляже. Женщина постарше, парень лет 20-ти и ребенок лет 5-ти. Мальчик звал парня папой, а женщину — мамой. Ну ок, бывает. Но парень женщину тоже мамой звал! Оказалось что маленький мальчик — сын этого парня и внук этой женщины. Просто парень рано обзавелся ребенком. Мама отказалась от малыша, и его взяли на воспитание папаша и бабушка. А малыш стал бабушку мамой называть. © Baika.babaika / Pikabu
- Обедаю в столовой и вижу, как парень возле чистой посуды роняет ложку на пол, а потом поднимает ее и кладет на чистый поднос. Через какое-то время в столовую заходит мужик и берет этот поднос с грязной ложкой. Я предупреждаю его, что на подносе лежит ложка, поднятая с пола. Мужик благодарит меня и... кладет эту ложку в коробку с чистыми ложками! © ProtivSpama / Pikabu
- Решил заскочить в магазин. Паркуюсь и вижу: парень с девушкой стоят и смотрят на стоящую машину и задорно так улыбаются. И только поднявшись по ступенькам к магазину увидел, что привлекло их внимание! © AleksFKII / Pikabu
- У соседки есть той-терьерчик. Он с лаем бросается на все, что движется, хотя сам весьма тщедушный. У хозяйки привычка отпускать его вперед, пока она закрывает дверь, когда ведет его гулять. Неделю назад мы с ее псом столкнулись на лестничной площадке несколькими этажами ниже. Один на один. Я и не знал, что я так хорошо лаю! Теперь собака на меня не лает и держится на почтительном расстоянии. © ChesterScott / Pikabu
- Сижу на пустой остановке, на самом краю длинной скамьи, жду трамвая. Подходит тетка, и садится вплотную ко мне. Я поворачиваюсь к ней и спрашиваю: «А обязательно прижиматься ко мне, там места еще вагон?» А она заявляет: «Я вас не заметила!» © Puhote / Pikabu
- В нашем доме лифт не работал около месяца. А сегодня счастливый день: запустили! Я стала первым пассажиром. И вот, дверь открывается, в кабине три механика-лифтера и, видимо, мастер — только ремонт закончили. Спускаемся и тут, чуть не доезжая до первого этажа, лифт останавливается! Машинально тянусь к кнопке вызова диспетчера, сообщить о поломке. Сзади мрачный голос: «Куда жмешь, здесь уже все». © Палата № 6 / VK
- Муж позавчера поехал к родителям. Созваниваемся, он говорит: «Мне так тебя сегодня не хватало...» Я уже внутренне мурлычу, настраиваюсь на милоту, а он как выдаст: «Мы с мамой лук собирали, и надо было и пучок обвязывать, и корешки обстригать, а я не успевал и обвязывать и обстригать, так тебя не хватало в этот момент!» Эх... © Caramel56 / Pikabu
- ПМС коварен! Я один раз рыдала, потому что муж взял кошку на руки и танцевал с ней под песню Lady in red. Взревновала и обиделась. © ingwer / Pikabu
- Я уже немолодой айтишник, отправили меня в командировку. Там серьезная, крупная и богатая организация. Стал каждый день ездить в офис этой компании. Тут все ходят в костюмах и галстуках, а я в свитерочках да штанишках. Вдруг со мной все стали здороваться. Я думал, это из вежливости, но потом перед мной начали открывать и придерживать двери. Тут я напрягся и понял, что что-то не так. А потом дошло: в джинсах и свитерах тут могут позволить себе ходить только большие начальники. По возрасту я подхожу. Первое время, наверное, думали, что я просто к кому-то пришел, а когда стали видеть меня каждый день, сделали неправильные выводы. Надо попробовать дать кому-нибудь распоряжение или что-то в таком духе, чтобы проверить мою гипотезу. © Kaa1980 / Pikabu
- У сестры был сложный период в жизни, она часто каталась по больницам, болела много. А потом, как гром среди ясного неба, на нее свалилась новость о том, что она бесплодна. Я ее утешала, говорила, что это еще не точно. У нас в роду у всех много детей было: у бабушки — четверо, у мамы — трое, у меня — двое. Приехали с ней в хорошую больницу, я там для поддержки с ней была, ждала, волновалась. Сестра наконец-то выходит из кабинета врача и со слезами говорит: «Мне уже поздно лечиться, потому что шестая неделя! Я беременна!» © Мамдаринка / VK
- Мы были студентами, одна девушка пригласила к себе в гости на вечеринку, пока родители уехали. У них был большой дом. Помню, я еще подумал тогда, что обивка кресел похожа на настоящую кожу. До меня долго не доходило, куда я попал, пока она не показала одну комнату — из шотландского замка. Оказалось, ее отец купил комнату в настоящем шотландском замке, который сносили, переправил ее на другой континент и «собрал» в своем доме. Девушка оказалась из ну очень богатой семьи, а мы и не подозревали. © Carl Campbell / Quora
- Устроился на большой и пафосный завод. Причем сразу директором по качеству. Производство грязное и пыльное, а мне в первые дни хотелось (да и нужно было) залезть во все щели и посмотреть оборудование, поэтому ходил в робе. Пришел на заинтересовавший меня участок. Стою, пью кофе и смотрю, как идет работа. И тут ко мне подлетает цеховой мастер, спрашивает, не офигел ли я в рабочее время бездельничать. Я пытался ей объяснить, кто я, да только она не поверила. И пригрозила, что если немедленно не возьму лопату и не буду отсюда и до рассвета работать, то мне придется туго. Получилось объясниться только минут через 10, когда в цех зашел начальник смены, который меня уже знал. Позже с той теткой подружились. © Red***Troll / Pikabu
- Встретила в клубе парня, поехали к нему, а наутро он предложил выйти за него замуж. Я офигела, он ведь только имя мое знает, больше ничего. Но решила не отказывать прямо, а отвадить, поэтому рубанула правду-матку. Заявила, что фамилию менять не буду и детям дам либо свою, либо двойную, а в отношениях либо равенство, либо я главная. Готовить я люблю, но не на регулярной основе и только по вдохновению. Дома всегда много кошек, я беру их на передержку и пристраиваю. Парень спокойно кивает и соглашается. Я уже начала думать, что псих какой-то, но оказалось, что он мой подписчик, давно за мной наблюдает, влюбился и решил познакомиться. Я и подумала, почему бы и нет? Через неделю расписались, отметили в ресторане только вдвоем за скромным ужином. С тех пор прошло уже 4 года и, не считая обычных мелких терок, мы счастливы, любим и ценим друг друга. Купили квартиру, завели собаку, недавно начали думать о детях. © Подслушано / Ideer
- Ужинал в очень пафосном ресторане в Голливуде. За соседним столиком сидела парочка. Он — такой стереотипный продюсер: пожилой, загорелый, в дорогом костюме. Она — молодая девушка модельной внешности. Я уже там какие-то свои выводы сделал, но тут девушка говорит: «Пап, когда мама вернется, давай ее сюда сводим?» © Thomas Barnidge / Quora
- Я рыжая, муж рыжий, сын тоже рыжий. И не так давно его стали дразнить в школе ребята. Мы учили сына правильно реагировать на дразнилки, но он все равно сильно переживал. А неделю назад мы возвращались из школы и наткнулись на рыжего котенка. Он был грязненький, худенький, но все равно прекрасный. Сын упросил забрать котенка домой, я согласилась. И у нас появился новый пушистый друг. С тех пор сын говорит, что гордится тем, что он рыжий, ведь его родители и его лучший друг тоже рыжие. Дети перестали его дразнить, потому что сына это больше не задевало. А вся семья уже даже представить не может, как мы жили без нашей пушистой рыжей мордочки. © Мамдаринка / VK
- Сын у меня вроде и умный, но не всегда. Короче, пошли гулять, дошли до озера. Мне позвонила сестра. Говорили-говорили, а малыш спрашивает у меня: «Мам, а можно ножки помочить?» Говорю, мол, да, конечно, можно. Положила я трубку, подхожу к берегу, а там мой малыш в кроссовках ноги свесил в воду. Мочит ножки! © Мамдаринка / VK
- Подрабатывала продавцом в дорогом магазине. Там были шахматы с другого конца света, трости, обтянутые кожей аллигатора, драгоценные камни, изделия из золота. Даже продавцы вели себя высокомерно, что уж говорить о покупателях, от которых так и веяло лоском. Однажды в магазин зашла потрепанного вида пожилая женщина. Я думала, что продавцы ее начнут выгонять, но она быстренько подошла ко мне и сказала, что хочет купить сумочку с перчатками. Положила на прилавок бумажный пакет, перевязанный веревкой. Он оказался набит стодолларовыми купюрами! Она расплатилась и, довольная, почапала в отдел с ювелиркой. © Gail Patricia Norris / Quora
- Когда мне было 20, меня пригласили программистом в одну компанию. С самого первого дня я вообще не заморачивался с одеждой. На улице было лето, ходил в шортах и футболке. Через несколько дней, когда уже более-менее познакомился с окружающими, меня спросили, почему я не по дресс-коду одет. Тогда-то я и заметил, что все в брюках, рубашках и пиджаках. Ответил, что мне так удобно и никто ничего не говорил про дресс-код. Спустя время все больше и больше людей начали одеваться так же. Как оказалось, никакого дресс-кода в компании отродясь не было, работники сами это придумали. © *** / Pikabu
- Возвращалась вчера с работы сильно уставшая. Заехала на заправку, пошла взять что-то перекусить. Возвращаюсь в машину и не понимаю, что на заднем сиденье делает маленький ребенок. Тут до меня дошло, что не в свою машину села. Вылезла, а рядом уже мужчина стоит — хозяин тачки. Я извиняюсь, а он выдает: «Все хорошо. Я тоже немного офигел, почему это в моей машине такая красивая женщина сидит!» © Мамдаринка / VK
А вот и еще несколько статей с неожиданным поворотом в конце:
Комментарии
Уведомления
Вареные яйца продают не только "тут". У нас еще и вареную свеклу. картошку. морковь и чего-то еще продают, как и везде. скорее всего. И скорее всего, на ценнике все же написано. что это вареное.
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Пожилой мужчина с пакетом денег, который везде покупает новые машины, передал свой пакет пожилой женщине.
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