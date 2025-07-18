20+ пассажиров, для которых полет стал настоящей полосой препятствий

В перелетах есть что-то магическое: сел в кресло и проснулся уже в другой стране или городе, в котором до этого никогда не бывал. Но во время посадки или в полете иногда происходит нечто, что помнится потом ярче и дольше, чем все остальное в этой поездке. Некоторые пользователи поделились в сети подобными историями, а мы собрали их в нашей статье.