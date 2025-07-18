Не знаю, во времена ковида какая-то шибзданутая требовала ее выпустить из самолета, потому что рядом кто-то кашлянул, но ей озвучили сумму, в которую ей обойдется эта высадка, и она согласилась лететь со всеми, правда бухтела весь полет.
20+ пассажиров, для которых полет стал настоящей полосой препятствий
Истории
5 часов назад
В перелетах есть что-то магическое: сел в кресло и проснулся уже в другой стране или городе, в котором до этого никогда не бывал. Но во время посадки или в полете иногда происходит нечто, что помнится потом ярче и дольше, чем все остальное в этой поездке. Некоторые пользователи поделились в сети подобными историями, а мы собрали их в нашей статье.
- Был долгий ночной перелет, я надеялась выспаться. Ага, как же. Две дамы рядом начали громко болтать. Просьба говорить потише не помогла. Полчаса я слушала, кто кому что сказал и кто неправ. Короче, меня это достало. Я им заявляю: «Девушки, так как спать я не могу, я поучаствую в вашем разговоре. Итак, что он ответил? А ваша подруга?» Соседки решили не сдаваться, дальше лясы точат. Одна говорит: «Я ей посоветовала больше улыбаться! Улыбка очень помогает в жизни!» Я: «А еще помогает меньше болтать». Минут через десять наступила тишина. © KotikOsik / Pikabu
- После посадки один парень решил не лететь, его выпустили. Нам объявили, мол, все проходят на выход. В целях безопасности самолет должны проверить. Через пару часов все снова расселись. И вдруг какая-то парочка вскакивает с мест и направляется к стюардессе. В итоге тоже решили не лететь. Снова всех просят покинуть самолет. Багаж выгружают. Говорят подождать. Когда в третий раз измученные люди взошли на борт самолета, какой-то мужик заорал на весь самолет: «Еще сомневающиеся на борту есть?!» Самолет долетел без происшествий. Компенсацию авиакомпания никому не выплатила, сославшись на то, что задержка рейса произошла не по вине авиакомпании, а по вине неадекватных пассажиров. © BotyaB / Pikabu
AI-generated image
-
-
Ответить
- Я как-то перепутал время посадки с ее окончанием. Прихожу, а регистрация окончена! Сказали брать билет на следующий рейс. А билеты оплачивала моя компания, и если я пропускал рейс, то должен был возместить стоимость билетов. Это огромная сумма! И тут мне говорят: «Можете пройти через бизнес-зал, но нужно заплатить за вход». Я отвечаю: «Конечно!» Это явно дешевле, чем стоимость билетов. Захожу — напитки бесплатно, машину личную подали, вещи загрузили в багажник. Довезли меня до трапа на «мерседесе», а люди в иллюминаторы пальцами тыкали, мол, смотри, мажор какой-то едет! © EminenceDm / Pikabu
- Летел я как-то в самолете с большой группой китайцев. Взлетаем, нам разрешают остегнуть ремни, и тут все они дружно вскакивают со своих мест и лезут в ручную кладь. Смотрю, а они достают оттуда по стакану лапши быстрого приготовления и выстраиваются в очередь за кипятком. Аромат стоял непередаваемый. Этот перелет я запомнил на всю жизнь. © yeks / Pikabu
- Объявляют посадку на наш рейс. Несколько раз в течение 20 минут называют фамилию пассажира, который регистрацию прошел, а на посадку не явился. То есть он где-то в зале ожидания. Потом в зал заходит стюардесса и выкрикивает фамилию этого пассажира. И тут неподалеку от меня из-за столика кафе встает мужик, еще пару минут прощается со своим собеседником и не спеша идет к стюардессе. То есть он на полчаса задержал отлет, слыша свою фамилию и спокойно попивая кофе! © JochenPeiper / Pikabu
- Аттракцион неслыханной щедрости! В самолете предложили сэндвич с курицей. Вот он. © SuperHaru / Pikabu
Подожди, дядя, если это был твой рейс, какого фига ты сам там насиживал? 😂
-
-
Ответить
- Летали на отдых в Турцию с полуторагодовалой дочкой. Специально выбрали ночной перелет, так как дочь по ночам спит как сурок. Когда усаживались на места, мужик из кресла позади нас картинно вздохнул и сказал своей соседке, что перелет, дескать, будет «веселым». Таки да. Мой-то ребенок крепко спал и проснулся уже в другой стране в автобусе, который вез нас в отель. Зато этот недовольный мужик по-богатырски храпел все четыре часа полета, не давая мне уснуть. © Astanasia / Pikabu
- Середина полета, двое мужчин начинают очень громко хвастаться друг перед другом дорогими машинами, квартирами, пляжами и любовницами. А потом сидевшая рядом с ними девушка как ляпнет им: «Мы все уже поняли, кто вы, а еще мы все прекрасно понимаем, что богатые люди в эконом-классе не летают». Остаток полета прошел в тишине. © Unknown author / Pikabu
- Брат поехал как-то на юг, кататься по горам на велосипеде. Обратно решил на самолете. Так как в багаж все вещи не уместились, он надел на себя три футболки и шлем велосипедный. Многие пассажиры его спрашивали, зачем ему шлем, на что он с серьезным лицом отвечал: «А вам что, не выдали?» © Подслушано / Ideer
- Сидящая впереди дама натянула пакет на спинка кресла, и теперь мой столик не открывается. © island_architect / Reddit
- Рядом со мной села женщина с малышкой. Все было тихо-мирно, пока к нам не подошла стюардесса и не ляпнула: «Девочка — просто копия папы». Женщина растерялась, мол, это не ее папа. А я повернулся к ней и с полным недоумением выдал: «Я узнаю об этом так? В самолете?» Мы вдвоем начали ржать. Стюардесса в полнейшем ауте. Дочь играет с куклой, ничего не понимает. Вся в меня. © makajonak
- Однажды я сидел рядом с парнем в ковбойской шляпе, который говорил по-испански. Он разговаривал со мной весь полет, в какой-то момент расплакался, а я только и делал, что смотрел на него и время от времени кивал. В конце полета он пожал мне руку и подарил ковбойскую шляпу. © vSity / Reddit
- А мне как-то интересная бабуля попалась. Я специально доплатил за место у окна. Подхожу к моему месту — сидит она. Я говорю, что это мое место, я за него платила, показываю билет. Она с ворчанием встает. А потом, когда раздавали печеньки и чай, я взяла печеньки и заснула, положив их на столик. Просыпаюсь — их нет. Видимо, соседка решила отомстить и съела мои печеньки. © solar.fkay.art
- Недавно впервые летела одна. В детстве мама всегда собирала мне перекус — знала, какая я привереда. А теперь я взрослая и, конечно, ничего с собой не взяла. В самолете стюард сказал, что курица закончилась, остались только овощи. А я овощи совсем не ем. Сижу, думаю: или голодать, или мучиться. Взяла овощи, но без особой радости.
Через пару минут он вернулся и говорит: «Извините, похоже, стюардессы надо мной подшутили — осталась только курица. Держите, но никому не говорите». Я так его благодарила! Он ведь и не должен был давать вторую порцию. Очень тронуло. Теперь всегда буду брать с собой что-нибудь на всякий случай. © Carodico / YouTube
- Впервые за много лет летел домой на Рождество. Случилась задержка и мы не успели на пересадку. Другие рейсы — только после праздников. Пока остальные кричали на сотрудников, я просто спокойно ждал. А вечером мне позвонили и сказали, что за то, что я был вежлив, менеджер договорился с частной авиакомпанией. В итоге я полетел на частном джете и успел домой к самому Рождеству. © ForAThought / Reddit
- Лет десять назад я сидел в аэропорту, когда мимо пронеслась толпа из сотни фанаток — с табличками, помпонами, блестяшками. Все ждали Гарри Стайлса.
Мимо них прошла группа охраны... и Эминем. Никто его даже не заметил. Мы встретились глазами, я пожал плечами: «Они не за тобой?» Он тоже пожал плечами и сказал: «Надеюсь, что нет». © Fifth_Wall0*** / Reddit
- Несколько лет назад мы с женой возвращались из поездки. Когда объявили посадку, к выходу подошли только мы и еще одна пара. Перекинулись парой слов, начали переживать — вдруг поменяли гейт? Уже собирались идти уточнять, как вдруг открыли посадку. Мы решили, что, наверное, какая-то группа туристов застряла в пробке, и рейс задержат. Но нет. Нас посадили в самолет, закрыли дверь — и объявили, что мы единственные пассажиры на рейсе. Видимо, из-за расписания решили все равно лететь. Лучший перелет в жизни! © _Griff_ / Reddit
- Как-то у меня был длинный перелет, около шести часов. Онлайн-регистрации тогда еще не было, а очередь в аэропорту уже приличная. В итоге мне досталось место в среднем ряду, среди четырех человек и не у прохода. Я убрала сумку на верхнюю полку и грустно села. Вдруг ко мне подходит женщина и начинает громко возмущаться, что я заняла ее место. Пытаюсь объяснить, что это мое. Сверяем билеты — отличаемся только фамилией. Нас посадили на одно и то же место. Женщина не унимается, подходит стюардесса. Я молча встаю. Стюардесса спрашивает, одна ли я лечу. Услышав «да», говорит взять сумку. Смотрит на женщину, уже удобно устроившуюся, и объясняет: иногда бывает овербукинг, и тогда кого-то пересаживают в бизнес-класс. Я гордо пошла вперед, а женщина продолжала возмущаться — но уже по другому поводу. © Палата № 6 / VK
- У меня был длинный перелет, я заранее выбрала место у окна, чтобы выспаться. Уже устроилась, как мужчина попросил поменяться с его девушкой — ее место было посредине, спать там невозможно. Вежливо отказала. В итоге она каждый час вставала, приходила к нему, громко разговаривала и мешала мне спать. Ее постоянно просили вернуться на место, но она игнорировала. После посадки шла за мной и громко обсуждала, какая я якобы эгоистка, что не поменялась. Хотя они сами выбрали эти места и, судя по всему, всегда так делают. Я не думаю, что была неправа — я просто хотела спокойно лететь в своем месте, за которое заплатила. © disposabledidgeridoo / Reddit
Помогать нужно ветеранам, инвалидам и беременным. Остальные могут помочь себе сами
-
-
Ответить
- У меня была короткая пересадка, и рейс прилетел с опозданием. Я попыталась выйти быстрее, но один мужчина встал и нарочно перегородил проход, хотя можно было спокойно пройти. Я молча стояла, волновалась, но никого не трогала. И тут пассажир рядом сказал: «Будь уважительнее, мы все опаздываем». Я спокойно ответила, что просто стою и жду, не мешаю никому и не устраиваю сцен. Было неприятно — как будто меня осудили просто за то, что я переживаю. © Busy_Meat_9927 / Reddit
- У меня был второй перелет подряд, 8 часов, я заранее выбрала место у прохода и заказала спецпитание по здоровью. Села, устроилась, и тут подходит семья с детьми — просят поменяться местами, чтобы сесть вместе. Сначала согласилась, думала — просто поменяться местами через проход. Но оказалось, меня просят на место в середине, и я отказалась. Тогда вмешался другой пассажир, начал уговаривать меня сесть в конец самолета, а потом громко возмущаться, что я «разделяю семью». Вмешались бортпроводники, пересадили кого-то другого, все решилось. Но тот пассажир продолжил обсуждать меня вслух, мол, я «слишком особенная, чтобы уступить». Я попросила его прекратить, но он только огрызнулся. Я была вымотана, просто хотела спокойно долететь на своем месте, которое сама выбрала. © kitsune_chan29 / Reddit
- Я впервые летела на самолете, будучи маленьким ребенком. Попали в сильную турбулентность — все вокруг паниковали, даже мама испугалась. А я, восьмилетняя, сижу и радостно кричу: «Уииии!», пока самолет трясет и то падает, то взлетает. © Unknown author / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 человек, которые жили себе спокойно, пока на повестке дня не появился «квартирный вопрос»
14 озорных комиксов о том, что женщинам в «должности» мамы должны полагаться особые надбавки и премии
Художники
4 года назад
16 женщин, которые справляются с трудностями, даже если судьба ставит им подножку
Истории
1 год назад
Читатели ADME рассказали истории о том, как раскусили обманщиков
Истории
7 месяцев назад
17 человек, которые подают месть не холодной, а с перчинкой
16 женщин, которые точно знают, что развод — это не конец жизни, а новая счастливая глава
15+ человек, которые решили не безмолвно проглотить обиду, а дать сдачи
Истории
11 месяцев назад
19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов
Истории
7 месяцев назад
17 историй о людях, которые на себе испытали горечь разбитого сердца
15+ историй о бывших, которые оказались совсем не порядочными людьми
14 человек, которые убедились на собственном опыте: что посеешь, то и пожнешь
Истории
9 месяцев назад