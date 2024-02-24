20+ историй о перелетах, которые не скоро забудут ни пассажиры, ни экипаж
Пожалуй, каждый человек, который садится в самолет, мечтает только об одном — вовремя и без приключений добраться до точки назначения. А пилоты и бортпроводники всегда радуются вежливым и беспроблемным пассажирам. Но в реальности, увы, все часто оказывается по-другому.
- Сидел я однажды прямо перед двумя детишками в самолете. Они бесились, и отец решил успокоить сына, дав ему гармонь. Гармонь! Семилетнему ребенку! Мальчик, естественно, на ней играть не умел и начал издавать жуткие звуки. Но это еще не все. Его сестра начала не менее «мелодично» подпевать. Стюардесса не выдержала и отобрала эту игрушку через 5 минут. © Подслушано / Ideer
- Моя мама работает стюардессой, я часто слышу ее жалобы на то, что люди складывают вместе пластиковые стаканчики и миски, которые идут с едой, и пытаются упихать это вместе с подносом в тележку. Но эти подносы входят обратно только в том виде, в каком они были выданы, и никак иначе. Порыв хороший, но бортпроводникам не до смеха. © Tsunami6866 / Reddit
- Купила электронный билет, прошла регистрацию. Сажусь на свое место в самолете. Подходит ко мне здоровый мужик и начинает орать, что я села на его кресло. Говорю: «Давайте посмотрим, может ошиблась». Сравнила билеты, место у нас одинаковое. И тут подходит стюардесса, извиняется за накладку и пересаживает меня в бизнес-класс. Вот это везение! © Подслушано / Ideer
- Я проработала стюардессой 15 лет. Рейс за рейсом я наблюдала, как находился особенный пассажир, которому непременно хотелось пройтись по полу в салоне босиком. Ох, это хождение босиком! Особенно в туалеты. Знаете, ребята, а ведь эти полы не такие чистые, как вы думаете. © Helfsich / Reddit
- Однажды во время полета один высокий парень стоял в передней части самолета, делая разминку, и громко болтал с человеком, сидящим рядом. Когда люди шли в туалет, он каждый раз выглядел удивленным: «О, тебе нужно пройти, хорошо, сейчас я попробую сесть». То же самое ждало человека на обратном пути из туалета. Я понимаю, что высоким людям тяжело переносить полет, но думаю, что весь самолет хотел крикнуть ему: «А ну-ка, сядь!» © BaconReceptacle / Reddit
- Раздражает, когда тыкают или хватают, чтобы привлечь мое внимание! Не надо меня домогаться, особенно если я говорю с другим пассажиром, — я не брошу другого пассажира, пока с ним не закончу. Вас услышат, если вы просто позовете или помашете, но не нужно ко мне прикасаться. Однажды меня так разозлило чье-то непрекращающееся тыканье, что я повернулась, посмотрела неугомонному пассажиру в глаза и спросила: «Что тебе нужно»? © dazey_chain / Reddit
- Лучший пассажир — это тот, который сразу говорит мне, с чем ему принести напиток, а не ждет, пока я обо всем расспрошу. Когда бортпроводник интересуется, что вы хотели бы выпить, — будьте конкретны! Кофе с 1 порцией молока и 3 пакетиками сахара, кока-кола со льдом, вода с капелькой клюквы. Так вы поможете мне сэкономить время и перейти к следующему пассажиру. © doordonot19 / Reddit
- Я действующий капитан авиакомпании, летаю уже более 12 лет. Здорово раздражает, когда пассажиры внаглую берут и уносят домой оборудование для обеспечения безопасности в полете. Это может показаться невинной шалостью, но у нас на борту все подотчетно. Каждый раз, когда что-то пропадает, нам приходится звонить в службу технического обслуживания и заказывать недостающие элементы. Однажды пассажир надул спасательный жилет прямо на борту и вызвал тем самым часовую задержку рейса, потому что нам пришлось после приземления разбираться с полицией и заказывать новый жилет. © Jpinlondon / Reddit
- Как-то мы попали в зону турбулентности, и нашелся пассажир, который крыл экипаж на чем свет стоит за то, что ему, видите ли, пришлось лететь в тяжелых условиях. Если вы думаете, что можете управлять самолетом лучше, тогда поступайте в летную академию. © Helfsich / Reddit
- Меня бесит, когда люди игнорируют наши инструкции относительно правил безопасности или сопротивляются им. Я ненавижу постоянно повторять, что нельзя ставить сумку в проходе, а ноутбук нужно убирать во время взлета и посадки, или что вы должны оставаться на месте, пока значок ремня безопасности включен. И нет, это не подлежит обсуждению. © Airsteps350 / Reddit
- Я не бортпроводник и не пилот, но много лет летал по работе. Больше всего меня обескураживает, как много людей не представляют, как складывать свои вещи в багажные отсеки. Почему это так сложно? Если ваша куртка или ручная сумка в них не помещаются — положите под сиденье. Зачем стоять и тщетно пытаться все туда впихнуть? © WATTHEBALL / Reddit
- Летели экономклассом. Со мной сидела девушка с шикарным букетом. Цветы никому не мешали пока в салон с опозданием не ворвалась одна мадам. При виде букета она давай орать косаткой об аллергии. Стюардесса предложила пересесть, дама ни в какую. Заявила, что пересесть должна именно девушка с букетом. Стюардесса смерила ее взглядом и ушла, а спустя 5 минут во всеуслышание сообщила, что прямо сейчас девушка может взять свой букет и пересесть в первый класс. Тогда дама, заявившая про аллергию, начала возмущаться, что место досталось не ей, но ее все проигнорировали. Я считаю, что правосудие восторжествовало! © amzitosnup / Reddit
- Всех бортпроводников раздражает, когда люди ходят в туалет во время посадки, но бесит нас не то, что вам резко приспичило, когда всем нужно оставаться на месте, а то, что вы подвергаете себя риску, игнорируя опасность. А еще не хотим оформлять всякие документы, если вы получите травму во время попадания в турбулентность или при жесткой посадке. © mrsbeequinn / Reddit
- Я стюардесса. Сегодня на рейсе одна девушка долго плакала, терпение мое лопнуло, я подошла и спросила, что случилось. Она рассказала, что у нее важная встреча прямо в аэропорту, а она забыла дома косметичку. Вид у нее тот еще был — опухшие глаза и все дела. Мы с девчонками пожалели ее и накрасили как на передаче про всяких там «Золушек» и другие перевоплощения. В подарок ей еще и косу заплели крутую. Вот такие мы феи! © Подслушано / Ideer
- Раздражает, когда спрашивают, как проехать в аэропорт, получить багаж, выехать на трассу, найти арендованный автомобиль. У меня нет ответов, зачастую я даже не понимаю, в каком городе нахожусь, когда вы засыпаете меня своими бесчисленными вопросами. © poser765 / Reddit
- Я летчик и обычно после полета стою у кабины экипажа и прощаюсь с пассажирами, когда они выходят. Многие люди спрашивают, сколько мне лет. Меня это не особо беспокоит, мне даже будет грустно, когда они перестанут это делать. Но мне не нравится, когда меня треплют по голове или пытаются ущипнуть за щеку. Серьезно, я не ваш внук, я ваш капитан. © Airport_Hobo_ / Reddit
- Один раз, когда я летел на самолете, люди начали вставать, пока мы двигались к выходу на посадку. Видимо, пилоту об этом сообщили, он нажал на тормоз, и некоторые пассажиры попадали в проход. Капитан объявил в микрофон, что не двинется с места, пока люди не вернутся на свои места и не пристегнутся ремнями безопасности. Нарушители подчинились, а остальные сидели молча, как маленькие дети, на которых накричал отец. © AhFFSImTooOldForThis / Reddit
- Однажды увидела, как стюардесса, проходя мимо очень грустной маленькой девочки, спросила, что случилось. Ее мама объяснила, что перелет у ребенка первый раз. Малышка хотела смотреть в иллюминатор, поэтому ей специально брали билет у окна, а место досталось там, где вместо него глухая стена. Стюардесса ее успокоила, прошла по самолету и нашла людей, согласившихся поменяться местами, а потом помогла перенести вещи. Ребенок был абсолютно счастлив. © Подслушано / Ideer
- Жена работает в крупной авиакомпании. Однажды на ее глазах девица, опоздавшая на рейс, начала орать на сотрудников аэропорта. Она требовала пустить ее на борт, вопила, что спортсменка и из-за них пропустит отборочные соревнования. А вишенкой на торте было то, что девушка заявилась в аэропорт через 2 часа после взлета. © Tthelaundryman / Reddit
- Я пилот, к счастью, у меня есть усиленная дверь, которая отделяет меня от путешествующей публики, но они все равно умудряются меня достать. Бесит, когда пассажиры останавливают меня прямо в терминале и внезапно спрашивают о своем рейсе. Я не обладаю универсальными знаниями о каждом рейсе каждой отдельной авиакомпании. Обратите внимание на табло вылета. © PlaneShenaniganz / Reddit
- Летела я на самолете с курорта домой. И тут пилот угрюмо сообщает: «Уважаемые пассажиры, к сожалению, нас забыли заправить...» Мертвая тишина. Люди с ужасом переглядываются друг с другом. Где-то через 3 секунды он продолжает: «...горячей водой. Поэтому вам придется обойтись без чая». Шутка удалась. © Подслушано / Ideer
И это не единственная наша статья о пассажирах, которые надолго запомнят свое воздушное путешествие.
Комментарии
Все-таки мне реально интересно: вскакивание и подготовка свалить из самолета. как только он остановился - это правда ускоряет процесс покидания самолета? Особенно когда самолет стоит не возле терминала, а где-то в поле. Но нет: стоят такие в проходе. одетые уже. с чемоданами в руках. Потому люблю брать место у окна: и никто не скачет через меня в туалет, и никто не стоит с чемоданом у моей головы.
Звук во всю мощь с телефона, даже для ребенка: мать вашу, купите наушники!!!
Да и яркость на телефоне, когда отключают верхний свет - у вас самих то глаза не режет? Сделайте его чуть тусклее!
Наша песня хороша, начинай сначала!
Это уже традиция стирать комменты и выдавать статью за новую?