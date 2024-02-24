20+ историй о перелетах, которые не скоро забудут ни пассажиры, ни экипаж

Пожалуй, каждый человек, который садится в самолет, мечтает только об одном — вовремя и без приключений добраться до точки назначения. А пилоты и бортпроводники всегда радуются вежливым и беспроблемным пассажирам. Но в реальности, увы, все часто оказывается по-другому.