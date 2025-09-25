15+ случаев, когда разговор с консультантом в магазине превратился в целую драму

41 размер у некрупных женщин встречается нечасто. Что не так в вопросе продавца? Раз это происходит постоянно, то можно и привыкнуть. И вежливо отвечать, что нужен именно 41-й.

На самом деле эту деву бесит не вопрос продавца, а осознание того, насколько велика её нога по сравнению с остальным телом. Нервишки надо потренировать, собственными силами или при помощи психиатра.