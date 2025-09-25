А зачем спрашивать? Солнцезащитные очки по закону - обычный возвратный товар.
15+ случаев, когда разговор с консультантом в магазине превратился в целую драму
Вы когда-нибудь выходили из магазина не с покупкой, а с ощущением, будто попали в маленький спектакль? Всего один разговор с консультантом — и привычный шопинг превращается в маленькую драму: то нелепое замечание, то странный вопрос, то неожиданный упрек. В результате домой вы несете не новую вещь, а легкое недоумение и историю, которую так и хочется пересказать друзьям.
- Только-только появились пластиковые карты, поэтому терминалы были далеко не везде. И вот в одном магазине спрашиваю: «Безнал работает?» В ответ тишина. Я погромче спрашиваю. Опять тишина. Я почти начинаю кричать. И тут кассир недовольно так отвечает: «Что вы орете? Я же вам головой кивнула». © Дарина Далинина / ADME
- Покупала с мужем солнцезащитные очки. Спрашиваю у продавщицы: «Сдать можно, если передумаю?» Она презрительно цокает: «Если так сложно выбрать, лучше вообще в магазин не ходить! Сидите дома!» Я в ступоре. И тут муж не выдерживает и говорит: «А если сложно быть вежливой — лучше вообще с людьми не работать!»
«В магазине появился новый консультант. Такой крохотуля!»
- Я работал в книжном магазине и думал, что это будет работа моей мечты. Ага, как бы не так! Моим любимым покупателем был парень, которому нужны были книги о динозаврах. Мы показывали ему книги, а он все носом крутил. Оказалось, что ему нужно было не с фотографиями моделей динозавров и рисунками, а с фотками настоящих динозавров! Ну знаете, как на Дискавери — в свободном выгуле в дикой природе. И как я ему ни объяснял, что это невозможно, он все равно пытался выяснить, где такую можно достать. Невольно улыбаюсь каждый раз, как вспоминаю о нем. © wagloadsbarkless / Reddit
- Женщина приходит с купоном на скидку 10% и спрашивает меня, сколько это от стоимости антенны за 80 долларов. Я объясняю, что скидка будет 8 долларов. Она удивляется и сердито выбирает антенну стоимостью 50 долларов. Когда я позвонил ей, она спросила, почему антенна стоит 45 долларов. Когда я снова объяснил, как действует скидка в 10%, она ответила: «Вы же сказали восемь!» © The***sFlush21 / Reddit
«Встретил очень симпатичного продавца в магазине»
- Работаю продавцом в крупной торговой сети. И как-то меня все выбесило в этот день. Заходит клиент, гордо дефилирует мимо меня и уставляется в витрину. И вот как-то так накипело, что я подошел к этому человеку почти вплотную и уставился прямо в лицо. Судя по его реакции, видок у меня был, как у того быка с корриды. «У вас есть ко мне вопрос?» — напрягся клиент. Недолго думая, почти на автомате отвечаю: «Нет, спасибо, я просто посмотреть». Как же сверкали его пятки... © Подслушано / Ideer
- Зашли с мужем в магазин косметики. Я все взяла, что нужно, стоим на кассе. Прямо перед нами стояла бабулька. Муж мой тихонечко так: «Вот, такая старенькая, а следит за собой!». И тут бабка выдает такое, что все выпали в осадок: «Ой, спасибо вам большое! Стараюсь следить за собой, все-таки у меня два парня! Одному 56, а другому 60». Все так и выпали, как это услышали. © Не все поймут / VK
«Менеджер магазина был просто в ярости»
- Получилось так, что купила бракованные весы. Когда я пришла в магазин с целью возврата денег, продавец-консультант упирался до последнего. Самый выдающийся его аргумент в пользу того, что с весами все в порядке, звучал так: «Девушка, когда вы на весы встаете, то набираете слишком много воздуха, поэтому вес и скачет каждую минуту». © Подслушано / Ideer
- У меня 41 размер обуви. При этом я девушка не очень высокого роста и обычного телосложения. Ненавижу ходить в обувные магазины, потому что каждый продавец в ответ на «принесите вот такое 41 размера» начинает говорить, мол, не может быть, вы, наверное, ошиблись, померьте 39. Это каждый раз с тех пор, как нога полностью выросла. Ни разу не обошлось без этого спектакля, ни разу! Бесит. © Подслушано / Ideer
«А потом она накричала на меня, сказав, что больше никогда больше сюда не придет». — «Да ладно!»
- Училась в классе пятом, стала дружить с новенькой. И появился у нас прикол ходить по улицам и просить мелочь, потому что «на дорогу не хватает». Однажды в магазине, в примерочной, обсуждали, сколько еще денег надо выпросить, как накопим и придем выкупать понравившиеся джинсы. Так и получилось — пришли, примерили, пошли на кассу. А продавщица: «Что, девочки, накопили?» Стыыыд! После этого наш бизнес был завершен, ей удалось воззвать к нашей совести лишь одним вопросом. © Подслушано / Ideer
- У дочери моей родственницы (4 года) плохо растут волосы, очень коротенькие. На городском фестивале они всей семьей гуляли по рядам со всякой всячиной. Продавщица одной из палаток и говорит: «Ой, какие волосики короткие, купите вот заколочки с косичками!» Услышав это, ребенок выдает: «Волосы — не мозги, вырастут!» и с гордо поднятой головой идет дальше. © Мамдаринка / VK
«Сегодня выдалась очень тяжелая смена»
- Приучала дочь к самостоятельным походам в магазин. Она несколько раз помогала мне, покупала то, что нужно было для ужина, или просто себе за вкусняшками ходила. Вчера была с ней вместе в магазине, стоим на кассе, а она продавщице говорит: «Вы ошиблись на 150 рублей недавно!». Продавщица виновато глянула на ребенка и ответила: «Ну чего же ты тогда не сказала об этом? Я уже не помню, ошиблась ли я или нет». Дочь не растерялась, ответила гордо и по-взрослому: «Ладно. Тогда я себе могу оставить эти 150 рублей, да?» © Мамдаринка / VK
- Мне так нравятся кудряшки сына, голубоглазый, светловолосый, как персонаж сказок. С мужем вечно ругаемся, хочет стричь малого коротко, а я против. Такой обаятельный с длинными волосами. Недавно пришли в новую поликлинику, познакомились с педиатром и он с восторгом сказал: «Какая у вас красивая девочка». Я поправила его. После врача зашли в магазин, сын захотел купить печенье. На кассе продавщица заулыбалась и обратилась к нему: «Какие у принцессы кудряшки». Что ж за день! Перед возвращением домой зашли в парикмахерскую. Муж ликует. © Мамдаринка / VK
«Позовите сюда начальника! Живо!»
- Я, когда была беременная, жевала газету. Главное, чтобы она была свежей. А теперь представьте глаза продавщицы, когда муж в ларьке покупает газету, его спрашивают: «Какую?», он отвечает: «Вкусную». © Мамдаринка / VK
Каждая из этих историй доказывает, что реальность всегда богаче вымысла. И пока есть покупатели, готовые искать фото живых динозавров, и продавцы, способные парировать недетской логикой, — у нас точно не закончатся поводы для улыбок.