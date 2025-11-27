18 человек, которые так заработались, что заслужили ведро чая с ромашкой и обнимашки
Усталость бывает разной: то майонез в кружку вместо тарелки выдавишь, то прямо на рабочем месте уснешь, а про забытые в холодильнике ключи и упоминать не стоит. Каждый, кто хоть раз попадал в пикантные ситуации из-за усталости, узнает себя в нашей сегодняшней подборке. А если не узнали, то скорее рассказывайте свою историю в комментариях!
- Есть у меня одна знакомая, она на рынке продавала продукты. Весь день зазывала покупателей фразой: «Сыр, масло, колбаса, заходим!» Один раз встретились мы с ней на остановке. Она стояла себе, а потом вдруг как закричит: «Сыр, масло, колбаса, заходим!» © Анна С. / Dzen
- Я флорист, праздничный вечер. Поток покупателей иссякает. Я потихоньку привожу рабочее место в порядок, на витрине стоят оставшиеся букеты. Подходит пара с вопросом: «Почем цветы?» Отвечаю: «Метр восемьдесят». По их недоуменным взглядам понимаю, что что-то не то сказала. © светлана / Dzen
- Я как-то упахалась на работе. Спать очень хотелось. Кое-как дотянула до обеда, но в моем кабинете было людно. Секретарь мне говорит: «Поспи у шефа, он все равно уехал». Ну, я и улеглась у него в кресле. А шеф внезапно вернулся, и вот картина маслом: министр на цыпочках выходит из собственного кабинета и говорит: «Тихо! Там Эльвира Юрьевна спит». И никакого удивления по поводу того, что сотрудник спит в его кабинете. Ну, спит — значит, так надо. © elevitska
- У меня порой бывало за рабочий день по 30-40 длительных звонков, да в довесок куча сообщений в мессенджерах. К вечеру хотелось оглохнуть и выкинуть телефон. После одного такого дня захожу я в магазин купить крылья куриные. Смотрю на них и понимаю, что забыла, как они называются. Думала, думала и назвала их «куриными запчастями». © Взгляд с балкона / Dzen
- Оставила где-то свой телефон и искала его по всему офису. Попросила коллегу позвонить, чтобы найти по звуку. Телефон нашелся. Открываю я его и вижу пропущенный. Звоню и говорю: «Здравствуйте, вы мне звонили». © emil.azhar
- После обеда один коллега нашей шефине понадобился, а его нет нигде. Все кинулись искать. Родных обзвонили — никто не видел. Начальница вся на измене, рвет и мечет. Тут один сотрудник открыл дверь в кладовку и остолбенел. У нас в ней шкаф был, а в шкафу потерянный коллега в позе буквы «зю» сладко посапывает. Как он спал при шуме серверов — для меня загадка! © simq_korea
- Прибежал как-то ко мне коллега и говорит: «Елена, надо что-то делать — в переговорной Иван спит». Упомянутый Иван накануне переработал сильно и забронировал себе переговорку специально, чтобы поспать. Беда была в том, что кабинки были остекленные и в этот день мы ждали крупных партнеров. Все, входящие в офис, шли мимо ряда переговорок, в первой из которых, как печеный поросенок на блюде, спал наш Иван. © elena.naumchik
Что за непонятная истерика у шефини, что аж родственников сотрудника обзванивали?
- Пришла на свидание сильно уставшая и зачем-то корсет надела. Парень спрашивает, что не так, и я признаюсь, что корсет давит. Он мне дает свою кофту. Иду в туалет переодеваться и вижу, что начались эти дни. А прокладок нет. Парень тут же едет со мной в магазин, да еще и все оплачивает. Сижу думаю: «Блин, это вот настоящий мужчина был, да?» © alena_svd
- Я когда-то работал в колл-центре, и один парень у нас уснул прямо в кабинке. И это заметил менеджер. Остановился, понаблюдал и не стал будить. Повернулся к другим сотрудникам и сказал: «Как проснется, отправьте его домой. У нас он больше не работает». © darkofnight916 / Reddit
- Это было лет 10 назад, но до сих пор смешно и стыдно. Ехала домой на маршрутке, очень уставшая и голодная. Думала о том, как приду домой и съем гречку с маслом. Пришло время выходить, и вместо того, чтобы громко сказать: «На остановке!» — я прокричала: «Гречка!» © hasmik__foodblog
- Была 18-часовая смена и под конец я присел передохнуть, а следующее, что помню — я просыпаюсь, контактные линзы горят в глазах, и кто-то спрашивает, живой ли я. Вырубило, в общем. Из-за этого нескольким клиентам не была оказана услуга. Зато мой случай привел к тому, что длительность смен у нас сократили до 12 часов. © Unhappy-Television91 / Reddit
- Ребенок был еще маленький, и я мужа попросила накормить его ужином. Говорю, мол, налей ему полпорции супа и полпорции гречки. Ну, муж, недолго думая, высыпал гречку в суп, пробил блендером и накормил этим ребенка. А потом рассказывает, что это, конечно, с его точки зрения, немного странно, но раз надо — он сделал. С тех пор я даю более четкие инструкции, особенно если все устали. © Котики / Dzen
- Я вот вчера заработалась. Обсчитывала огромный проект, составляла технико-коммерческое предложение. В какой-то момент на полном серьезе начала набирать цифры на калькуляторе и беситься, что они не отображаются в таблице на компьютере!
Минуты две тупила, наверное... © Маруся / Dzen
- После тяжелого дня выхожу с работы, сажусь в такси. Сижу, тупо смотрю на свое отражение в зеркале. Машина вдруг останавливается на заправке. Водитель уходит, а возвращается с каким-то пакетом. Подъезжаем к дому. Я уже выхожу, а он сует мне что-то со словами: «Просто хотел порадовать красивую уставшую девушку». Это что-то оказалось шоколадным букетом! Я в полном шоке, аж глаза округлились. Ну, как тут не умилиться? © ashilbaevaa
- Утром перед работой я встал, сварил пельмени, заварил чай, достал майонез и выдавил его в кружку с чаем. © юрий носов / Dzen
- Работал с блок-схемами 14 часов подряд и отрубился прямо за столом. Начальник не стал меня будить, а выключил свет в кабинете и позвонил коллегам из другого отдела со словами, чтобы дедлайн по этому проекту подвинули. Лучший шеф! © JackCooper_7274 / Reddit
- Было безумное дежурство. Утром по дороге домой зашел в магазин и купил продукты. Дома положил фонендоскоп в холодильник, а масло и сыр — в тумбочку. Лег спать. Жена поутру очень веселилась. © Unknown author / Dzen
- Лет 15 назад это случилось. Нужно было сдать документы в налоговую. Ну, я пришла в фирму, которая оформляла пакет документов «под ключ», отдала им все документы, села на стул и уснула. Через 20 минут девочки меня разбудили и спрашивают сочувственно: «Вы после ночной смены?» © БелаяНеПушистая / Dzen
Комментарии
После тяжёлого рабочего дня еду на машине домой. До дома осталось десять минут, и я думаю: "Сейчас вздремну хотя бы чуть-чуть, а то уже сил нет." И вдруг вспоминаю, что я за рулём. Сразу очнулась. А ведь уже глаза начинала закрывать.
18 часовая смена... Хорошо жить в оплоте свободы...
А я вот без сна уже не могу. Нормального сна. Во сегодня спала часов 5 и все - про творог с солью я уже писала. А ведь когда-то... ночь в клубе. потом на лекции, вечером с народом потусить.... Иэх...