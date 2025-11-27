18 человек, которые так заработались, что заслужили ведро чая с ромашкой и обнимашки

Усталость бывает разной: то майонез в кружку вместо тарелки выдавишь, то прямо на рабочем месте уснешь, а про забытые в холодильнике ключи и упоминать не стоит. Каждый, кто хоть раз попадал в пикантные ситуации из-за усталости, узнает себя в нашей сегодняшней подборке. А если не узнали, то скорее рассказывайте свою историю в комментариях!