17 историй о людях, про которых другие говорят: «Да у них куры денег не клюют»
Некоторые люди живут в мире, где обычные правила не действуют. Матрасы, которые меняются каждую ночь, вертолетная площадка и квартиры в подарок — просто чтобы показать, что деньги есть. Эти истории показывают, как выглядит жизнь, когда финансы перестают быть проблемой — и превращаются в повод для невероятных историй.
- У сестры моего друга свой кейтеринг. Однажды ей позвонили — семья искала личного повара. Они пробовали ее еду на благотворительном банкете. Она решила: ну почему бы не встретиться. В итоге она отработала у них три месяца, и за это время заработала как за целый год обычной работы. Потом предложили остаться на постоянке — все расходы оплачены. Жилье на выбор, машина с водителем, перелеты на их самолете.
Денег там было столько, что словами не передать. С ней ездила целая команда человек на пятьдесят: от горничных до охраны и пилотов на подхвате. И при этом семья оказалась на редкость приятной — вежливые, простые в общении, персонал их искренне любил. Деньги, конечно, творят чудеса. © Abrahms_4 / Reddit
- Как то довелось поработать у одного мужика дома. У него под библиотекой был обустроен подземный паркинг — просто чтобы можно было звать побольше гостей и не думать, куда все свои машины поставят. Парковка, на секундочку, была на восемьдесят машин. Да, восемьдесят. © jkcappy / Reddit
- Раньше я работал в частной компании, полностью принадлежащей одному человеку. Однажды он поручил мне личную задачу: замерить книжные полки в его новом огромном доме, а потом купить книги, чтобы полностью их заполнить. Условие было одно — книги должны были создавать образ начитанного и умного человека. Мне дали кредитку, и я за 6 часов загрузил грузовик книгами на 11 тысяч долларов, а потом все выходные расставлял их на полках.
Через пару недель он снова вызвал меня — попросил «потрепать» книги, чтобы их новизна не бросалась в глаза. © squegg / Reddit
- Одна из самых интересных вещей, которые делают супербогатые люди — копии своих бесценных украшений на случай кражи. Мой отец знает людей, которые потратили кучу денег на «декоративные» версии своих самых ценных украшений, чтобы спокойно носить их на улице, а настоящие оставлять дома под замком. Представьте себе набор «фейковых» украшений, которые стоят дороже вашей машины. © transemacabre / Reddit
- Мой батя занимался домами в элитном поселке. Так вот один богач купил там два отдельных дома на соседних участках. Один дом — для жены с детьми, а второй — для любовницы. А чтобы никто не прознал о его шашнях, он построил подземный тоннель между домами. Так соседи не видели, как он переходит из одного дома в другой. © LovelyLilac73 / Reddit
- Мама моей хорошей подруги очень богатая, но при этом невероятно скромная. У нас в семье было не все хорошо с деньгами — и она, понимая это, заботилась обо мне. Я мечтал получить лицензию пилота, но понимал, что никогда не смогу себе это позволить. Однажды она спросила, не хочу ли я пройти урок в выходные, а потом вручила мне сумку с всем необходимым для летной школы и чеком на оплату всего обучения. Благодаря ей я получил частный сертификат пилота. И сколько бы я ни пытался отплатить ей за это, она не принимает деньги. © Unknown author / Reddit
- Один мужик подарил местному университету новую библиотеку — вместе со всем содержимым, зарплатами персонала и всеми расходами на строительство. Это было всего лишь одно направление его благотворительности.
Я работал шофером его дочери. В какой-то момент он попросил купить ей классную машину на шестнадцатилетие. В итоге мы выбрали BMW. Он был приятным человеком, с которым легко общаться. © vorpalblab / Reddit
- Я работал в летнем лагере, куда ездили дети из очень обеспеченных семей. По просьбе родителей рядом построили вертолетную площадку, чтобы им не нужно было ехать два часа дабы забрать детей в конце смены.
Кроме того, многие родители щедро благодарили вожатых за присмотр за детьми летом — могли подарить крутой ноутбук или оплатить билеты, чтобы они приехали пожить с их детьми. © hi2colin / Reddit
- Некоторые наши богатые клиенты-молодожены настаивали на том, что они не станут спать на матрасе, на котором кто-то уже спал, поэтому приходилось покупать новый матрас для каждого отеля, где они останавливались. Каждый матрас стоил более 5000 долларов, а они жили в 5 отелях. При этом матрасы использовались всего пару ночей, после чего его нужно было вывозить их из отеля и утилизировать. © 0---------------0 / Reddit
- Один из владельцев компании, где я работал, заметил в банковской выписке странные комиссии и позвонил разобраться. В банке толком ничего не объяснили, поговорили сухо и отменять их отказались. Тогда он просто закрыл все счета, а заодно погасил ипотеку на несколько миллионов — наличными. Фишка в том, что нужная сумма у него спокойно лежала на обычном счете, просто ему было удобнее жить с ипотекой, чем платить сразу. Когда в банке поняли, какие проценты теряют, пытались вернуть его и переоформить все, но он отказался.
Этот же человек по ошибке годами оплачивал счета магазина, которые приходили на его адрес, но были адресованы соседу. Он думал, что это покупки жены, и в итоге оплачивал тысячи. Когда ошибка всплыла, он сказал соседу считать это новогодним подарком. © HalfAgony_HalfHope / Reddit
- Мой друг урвал практически за копейки новенькую шестиконфорочную духовку из нержавейки. Богатые люди купили летний дом в дорогом курортном городке и решили, что техника им не подходит — не тот цвет. В итоге продали все сильно ниже реальной цены и поставили новое.
Самое смешное, что этой техникой вообще ни разу не пользовались: дом отремонтировали перед продажей, и все там было абсолютно новое. © sai_***slinger / Reddit
- Приезжает мужик с риелтором и сходу говорит: хочу купить твой дом, сразу, за наличку, полностью. Риелтор открывает папку и показывает его активы — только в одной папке акций почти на 19 миллионов долларов. И это, оказывается, не все: он привез еще семь таких папок, просто чтобы показать, что деньги есть и дом он может купить хоть прямо сейчас. Самое безумное — этот человек владеет обычной кровельной фирмой. © bankai04 / Reddit
- Сын знакомого работает в одном закрытом, по сути секретном зоопарке. Одна сверхбогатая семья купила огромную усадьбу и свезла туда животных со всего мира. На территории несколько особняков, и один из них полностью отдали под змей и рептилий — буквально каждая комната забита террариумами. Сама семья большую часть времени проводит за границей, а хозяйство живет своей отдельной жизнью. © Another_Random_Chap / Reddit
- Коллега как-то спросила, в каком банке у меня сейф. Я сказал, что у меня вообще нет сейфовой ячейки. Она искренне удивилась и выдала: «А где же ты тогда хранишь свою ювелирку?» © DiscountArmageddon / Reddit
- Мама в свое время делала массаж детям известных в нашем городе людей. Мне тогда было 15-16 лет. Однажды она вернулась с целым пакетом вещей, половина из которых была с бирками. Мы с ее клиенткой тогда были одного размера, и она сказала маме: «Возьми для дочери». Как выяснилось, вещи с бирками она даже не мерила — пока летели из Парижа, они ей разонравились, а остальное она просто передумала носить.
Так я стала обладательницей трех блузок Chanel, джинсов Dior и пары летних платьев. Одна белая шелковая блузка без рукавов с воротничком-стойкой надолго стала моей любимой и «счастливой». Она жива до сих пор — ее периодически надевает дочь. Качество, конечно, огонь, разве что пуговки пришлось заменить — годы берут свое. © Наталья Лавриненкова / ADME
- Приехал как-то к клиенту делать ремонт, и он сразу сказал, что нужно работать быстро. Семейный отпуск за границей пришлось отложить, так как ребенок заболел. Он торопился: купил билеты в последнюю минуту и на самолет, и на баскетбольный матч для себя и своего здорового сына-подростка, и уже собирался в аэропорт.
Я паковал инструменты, пока он загружал чемоданы в машину. Не могу даже представить, чтобы у меня была возможность отменить большой отпуск и в тот же день купить билеты на другой. © TheForceIsNapping / Reddit
- Я преподавал математику в частной школе. Разбирали сложные проценты и как их считать. Ученик спросил: зачем нам это знать. Наивный я ответил, что это пригодится, когда берешь кредит на машину или ипотеку. Он посмотрел на меня с удивлением и выдал: «Почему просто не заплатить наличными, как мы сделали с нашим последним автомобилем?» Я даже не нашелся, что ответить. © _Doda / Reddit
Эти истории напоминают, что для некоторых людей деньги — всего лишь цифры, которые мало что значат. Если вам интересно посмотреть, как живут другие «сверхбогатые», советуем эту подборку. А еще делитесь в комментариях своими историями о необычных действиях богачей.
Ну логичнее было бы объяснять, что сложный процент пригодится для расчета прибыли по вкладам и инвестициям, например.