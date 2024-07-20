18 богатых людей с чудинкой, общение с которыми бодрит пуще холодного кваса
Истории
43 минуты назад
Говорят, что богатеи живут в каком-то своем мире. И пока мы смеемся над советами есть пирожные, когда нет хлеба, кто-то действительно советует в сложной финансовой ситуации просто купить дом и сдавать его.
- Работала в крутом ресторане, где гости — те еще богатеи. Была моя смена, я уставшая, нервы на пределе. Гости все как на подбор, хамят и дерзят. И вот заявился один мужчина, начал вести себя по-хамски, заказывал самые дешевые блюда, при этом учил меня работать и все время торопил. Апогеем стал момент, когда я пришла забирать у него тарелку с недоеденным блюдом, а он сказал: «Можешь доесть. Вы же доедаете за нами, правда?» Ну я возьми и ляпни: «Правда в том, что за нами доедаете вы». Выражение его лица в тот момент было бесценным. Правда, меня уволили. © anekdotov.net
- Несколько лет назад работала в магазине. И вот однажды зашли к нам 3 девушки, с ног до головы одетые в люксовые шмотки. Они купили чемодан и еще парочку вещей — в целом почти на $ 400. Я спросила, мол, вы собираетесь в путешествие? И тут одна из них выдала: «Нет, нам просто надоело таскать наши вещи». © JustAnotherParticle / Reddit
- Работаю в одном стартапе на удаленке. Коллеги, которые работают в офисе (он в другом городе), зарабатывают в 2 раза больше, да и образование у них приличное. Так вот, пару месяцев назад был в офисе на нашем ежегодном собрании, и один из выступающих спросил: «Кто-нибудь из вас работал в Amazon?» Никто не поднял руку. Тогда я спросил: «А склад считается?» И вся комната разразилась смехом. Ведь я только что рассказал очень смешную шутку, ага. © Conscious_Raisin_436 / Reddit
- Мне было чуть за 20, когда моя старенькая и повидавшая жизнь машина сломалась прямо на рабочей парковке. Зарплаты тогда чуть хватало на съем, и я, естественно, была в полном расстройстве. Мой начальник (он же владелец компании) посмотрел на это и заявил: «Чего ты переживаешь? Это всего лишь машина! Просто купи другую!» Я даже не нашлась, что ответить. © Princess_Coldheart / Reddit
- Работал я как-то в компании, которая предоставляла шатры для дорогих свадеб и вечеринок. И вот однажды нас в какую-то дикую рань разбудили звонки некой дамочки. Она кричала и скандалила, мол, шатры мокрые. Мы помчались туда. Оказалось, что она понятия не имела, что такое конденсат по утрам. Я не могу контролировать природу, так что извините, дамочка, что вы не получили свой депозит обратно. © iast68 / Reddit
- 12-летний сын одного из моих клиентов был просто в растерянности и шоке, когда я спросила его, где можно взять бумажные полотенца. Полотенца закончились в ванной комнате яхты его родителей, которая стоит буквально миллионы долларов. Он сказал что-то вроде: «Они же всегда там, о чем ты?» Он был настолько выключен из процесса уборки и пополнения запасов, что просто думал, что эти вещи всегда будут там и никогда не закончатся. Выражение искреннего недоумения на его лице — это было просто нечто. © PumpkinSpicedBimb0 / Reddit
- Я училась в школе для детей обеспеченных родителей. Сама я такой не была, но дружила с одной девочкой. У нее вечно было много денег на карманные расходы, и она покупала себе вкусняшки. А я ничего не брала, потому что денег не было, говорила, что не хочу. Как-то она снова себе накупила всякого, почти доела и отставила в сторону стакан с клубничным коктейлем. Сказала, что не хочет допивать, выкинет. Я попросила допить. А она отдала, конечно, но со словами: «Ну ты и помойница». Неприятно было ужасно. © Анжелика / ADME
- Одно время я общалась по работе с обеспеченным бизнесменом. Не олигарх, но свой вертолет и домик на Канарах у него имелись. Впечатлило его ворчание по поводу дороговизны детской одежды в бутиках. В тех же самых, куда некоторые мои куда менее обеспеченные знакомые ходили под девизом «пусть у нас нет своего жилья, но детям мы должны покупать самое лучшее». © Тревожное Пирожное / ADME
- На первой работе у меня был очень интересный начальник. Баснословно богатый чувак. Несмотря на это, он редко халтурил, почти каждый день ходил в офис и работал по 8 часов, а иногда даже оставался на ночь. Как-то мы с ним разговорились, и он рассказал, что у него есть одно хобби. Он пишет случайным людям в интернете и спрашивает: «Хочешь, скину миллион?» Говорит, что за 5 лет ему никто не поверил и не согласился на предложение. А я потом еще долго вздрагивал, когда от него сообщения приходили. Денег не предлагал, просто скидывал тупые мемы. © Палата № 6 / VK
- После одной из корпоративных вечеринок наш президент, мультимиллионер, прошелся по всем урнам, вытащил всю пластиковую одноразовую посуду и сказал жене, чтобы она отмыла ее и сохранила для следующей вечеринки. После этого случая я находил разные предлоги, чтобы не посещать вечеринки, по крайней мере те, на которых подавали еду. © Ray Rossberg / Quora
Может у него пунктик по поводу загрязнения пластиком? Хотя из урн доставать не стоило
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- Моя подруга была в рабочей поездке по миру и устроилась на работу в очень дорогое кафе в Дубае. Она обслуживала клиентку, которая как следует закупилась: у ног дамочки была куча сумок из модных бутиков. Подруга предложила посетительнице оставить покупки в гардеробе, на что клиентка ответила: «О, вы можете взять их все себе, мне не хочется нести их домой».
Подруга хранила те вещи до конца смены, пока не убедилась в том, что они действительно теперь ее. На следующий день она надела свой лучший наряд, отправилась в магазины и вернула почти все, что смогла. В итоге она получила $ 25 тысяч наличными и еще $ 4 тысячи карточками. Она не смогла вернуть всего 2 предмета, которые до сих пор хранит, хотя прошло уже 15 лет. © Toe_Detective / Reddit
- Как-то раз мой довольно обеспеченный коллега узнал, что я переживаю не лучшие времена. Я тогда работал в модном месте, и вокруг постоянно крутились богатенькие люди. Так вот, он «решил» мою проблему следующим образом. Говорит мне: «А ты купи дом с 3 комнатами, в одной сам живи, а остальные сдавай». Просто купи дом. Ага. © lavenderacid / Reddit
- Во время учебы я работал водителем лимузина, принадлежавшего университету, в котором учились богатые дети. Однажды какой-то парень забыл свой кошелек. Мы с начальником собирались отнести его в полицию, но выяснили, кому он принадлежит, и позвонили владельцу. А тот парень просто ответил, чтобы мы оставили его себе (там было несколько тысяч долларов), так как ему слишком далеко ехать. © prailock / Reddit
- Друг как-то вез одну даму из частного аэропорта домой. И во время поездки она рассказала ему, что ни разу не была в магазине — в продуктовом или каком-нибудь еще. © zbubblez / Reddit
- Парень, на которого я работал, купил дом во Франции. Он даже не приехал посмотреть на дом перед покупкой: ему просто понравились фотографии. Когда же он все-таки добрался до своих владений, он обнаружил, что вид из окон портит другой дом. Тогда богач заявил своему юристу, чтобы тот отправился к хозяевам с предложением купить их дом. Но они отказались. Тогда он предложил в 2 раза большую сумму. Те снова отказались. Богач снова удвоил сумму, и на этот раз хозяева сдались и продали дом. Он снес здание в тот же день, когда получил ключи, и построил на этом месте парковку. © captain_obvious_here / Reddit
- Моя подруга — молодая мама. Она очень хотела сходить на концерт любимой группы, но свободных денег у нее не было, так что я решил подарить ей билет. А другая знакомая начала возмущаться, мол, она тобой манипулирует, у нее точно должны быть деньги, они всегда есть. А еще добавила, что люди, у которых нет денег, сами виноваты: не умеют финансами распоряжаться. Она, разумеется, из богатой семьи. Пришлось объяснить этой дамочке, что не все такого же благородного происхождения, как она. © ThinkFish5023 / Reddit
- Работаю в частной школе. Как-то захожу в класс, там кучка сочувствующих семиклассниц успокаивает бьющуюся в истерике подругу, которая вся в слезах и соплях практически на ультразвуке визжит про своих родителей: «Я не понимаю, неужели им сложно купить мне новую лошадь?!» А двумя днями позднее она же хвалилась тем, что дошантажировала родителей словами, что бросит конный спорт, так что ту лошадь ей все-таки купили и на каникулах они поедут за ней в Дубай. © LlamaDelGrey / Pikabu
- Лет 12 назад делали с коллегами проект дома для одного из наших олигархов. Дом — огромный замок в средневековом стиле, каждая комната в буазери. Они с женой любители маленьких собачек. У них было их больше 5 штук, точное число сказать не могу. С улыбкой вспоминаю только одно: как мне пришлось держать лицо, чтобы не заржать, когда нас попросили включить в план дома гардеробную и багажную комнату для животных. Помимо отдельной игровой и комнаты для кормления. © Влада Косинская
А вот еще несколько случаев, когда от поведения богатых людей только и оставалось, что недоумевать:
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