У кого-то в 2025 году нет стиральной машинки? Еще и она с тяжелым мокрым бельем планировала тащиться через весь город??? Или у нее там свои труселля развешивать?
15 человек рассказали о дружбе, которая дала трещину в самый неожиданный момент
Настоящие друзья поддерживают друг друга в сложные периоды жизни. Но иногда случается так, что человек, которого мы считали самым близким, вдруг ставит нам подножку или просто пропадает в трудный для нас момент. Герои нашей статьи оказались в такой ситуации, когда им пришлось узнать своих друзей с другой стороны. И это им не понравилось.
- Друг взял у меня взаймы 25 тысяч. Обещал отдать в течение полугода, мол, по 5 штук каждый месяц возвращать буду. Ок. Ни в первый месяц, ни во второй ничего не пришло. Напомнила. Он рассказал, как ему тяжело, но вот-вот будет все хорошо, время же еще есть, он успеет отдать. В третий и четвертый месяц тоже ничего не пришло. Я уже вывела друга на серьезный разговор. И он такой: "Во-о-от, у тебя своя квартира, а я снимаю, тебе меньше надо денег на жилье. А еще у тебя муж есть - он тебя поддержит, а у меня жена - я же не могу у жены деньги просить! И вообще ты здорова, а у меня зрение плохое, надо операцию делать". То есть взрослый мужик реально сидел и при мне считал, кому нужнее мои деньги!
Нет, у него не было тяжелой финансовой ситуации. Он совершал такие покупки, которые я не могла себе позволить - мне на это денег не хватало.
Друг, естественно, перестал быть другом из-за тонны вранья. Прошло уже 9 лет, а он все еще не может отдать 25 тысяч. Позорище. © Unknown author / Pikabu
- Мы дружили с института — 20 лет. За это время лучшая подруга успела 2 раза выйти замуж. На очередном моем дне рождения она на глазах своего супруга стала приставать к моему мужу, заявляя, что всю жизнь завидовала нашей семье и мечтает о таком заботливом мужчине. И тут наша двадцатилетняя дружба закончилась в один день. Она потом звонила, писала, оправдывалась. Но я решила, что этого человека в нашей жизни больше не будет. И не жалею! © Татьяна В / Dzen
- Была у меня подруга, с которой мы общались 2 года. Ей надо было уехать из города, и она попросила меня присмотреть за ее кошкой. Это было мне не очень удобно, потому что мы живем на разных концах города, но чего не сделаешь для подруги? Она отдала мне ключи от квартиры и попросила чувствовать себя там как дома, но я заезжала к ней буквально на пару часов каждый день, чтобы покормить кошку и чуток с ней побыть. Потом я увидела, что у подруги есть стиральная машинка (у меня нет), и во время очередного созвона спросила: "Можно я у тебя белье постираю?" А она рассмеялась и выдала: "Вообще-то я плачу за воду, поэтому нет!" Излишне говорить, что вряд ли я когда-нибудь еще буду ей в чем-то помогать. © Idk_whatelse123 / Reddit
- Мы дружили 16 лет: вместе учились в лицее, потом в институте, были подружками друг у друга на свадьбах, потом поочередно утирали сопли при разводе, затем поддерживали друг друга при вторых браках. Наша дружба держалась на том, что она всегда и во всем первая и лучшая, а я вторая. Она замуж - я замуж. Она в развод - я в развод. Она машину купила - я купила. Я за ней не гналась, просто мы шли по жизни вместе, и я всегда на шаг отставала.
И тут я решила пойти против накатанного маршрута и открыть детский центр. Все получилось. Я от счастья летала! А подруга, которая работала помощником директора в крутой фирме, внезапно от меня отстранилась. Она впервые в жизни стала повышать на меня голос, стала меня «покусывать». Это было очень больно.
Через некоторое время от друзей друзей я узнала, что подруга тоже открывает детский центр. Я на крыльях счастья к ней прилетела, говорю: "У меня куча всего осталось - и материалы, и многое другое - я тебе все расскажу, я тебе все отдам. Как я за тебя рада!"
Подруга холодно поблагодарила и ушла от темы. Только вечером до меня дошло: она же скрыла от меня то, что открывает свой центр! Почему? Мы в разных концах города, явно не конкуренты, что не так? Спросила напрямую, а она ответила, что нам лучше перестать общаться без выяснения отношений. Так и закончилась дружба.
Верите или нет, я с нервным срывом в больницу попала. Четыре года прошло, но до сих пор сердце заходится, как вспомню… © Lirala / Pikabu
- Живу одна, болею уже неделю. Подруги знают, но ни одна не зашла проведать. Заразиться боятся - у них, видите ли, важные периоды в жизни, им болеть сейчас никак нельзя! Зато как что надо, так мы тут, помоги нам! А я иду в магазин и за лекарствами, в проливной дождь, с температурой 39, и так тошно, а сказать некому. © Подслушано / VK
- В моем детстве еще не было общих обедов в школе, зато был буфет, где мы покупали себе еду. Я училась в третьем классе. Моя одноклассница перестала ходить с нами кушать. Я потихоньку спросила ее, в чем дело. Она сказала, что у нее нет денег. Я уговорила ее пойти со мной и купила ей еду на половину своих обеденных денег. На следующий день уговаривать ее уже не пришлось. Так я кормила ее неделю. А потом она похвасталась мне, какие классные новые сережки себе купила. Я получила тогда хорошую прививку от дружбы. © Ольга Серебрякова
Странно, что она детский центр тоже открыла, а не фитнес-центр или парикмахерскую, например. Может это изначально и была ее идея.
- Покупала квартиру. Оформление сделки доверила лучшей подруге. Когда получила документы, поняла, что здорово переплатила — с меня взяли лишние $ 4 тыс. Подруга не отрицала, но и не признавала вину. Осадочек остался, и мы перестали общаться. А через 18 лет я узнала от общей знакомой: подруга и ее муж признались, что взяли с меня тогда комиссионные. Это при том, что квартиру нашла я сама! Даже общая приятельница сказала, что с друзьями так не поступают. © Ирина Габисония
- Моя подруга вышла за богатого папика замуж (ей 33, ему — 62). И все, трындец. Из грязи в князи — это теперь про нее. Осуждает мои вещи, типа, это немодно. «А давно ли ты сама-то в брендах ходишь, родная?» — спрашиваю, а она мне: "Не надо завидовать". Отдыхать на даче — это теперь не для нее, Новый год только в Альпах. На ее дни рождения теперь можно приходить только строго с соблюдением дресс-кода. Да шла бы ты лесом! Так ей и сказала, и не жалею о потерянной дружбе. Узнала, что и другие знакомые от нее отвернулись. Без этого мужика она — ноль. © Подслушано / VK
- Новый 2016-й год. Ровно в полночь звоню лучшему другу, чтоб проорать ему сквозь фейерверки поздравления (мы каждый год, в шутку соревнуясь, кто быстрее, звонили друг другу). А он взял трубку только со второго раза и вяло выдавил: "Спасибо". На вопрос о состоянии здоровья ответил, что порядок.
— А в чем тогда не порядок?
— Я решил с нового года исключить из своей жизни людей, которые меня тормозят. И сейчас ты портишь мне примету: «С кем поведешься — от того наберешься».
С тех пор он ведет со мной односторонние беседы, рассказывая о состоянии своих дел, шлет фотографии и раз в пару месяцев в меня стабильно прилетает: «Ну, ответь хоть что-нибудь! Дай знать, что я хотя бы с живым человеком разговариваю, что у тебя все хорошо. Почему это так сложно? Давай встретимся, я скучаю!»
Скучает он. Скучает. © pomohvcem / Pikabu
Да, не то, что хорошие подруги так не поступают. Хорошие риелторы, которых ты в первый раз вообще видишь, заранее оговаривают стоимость своих услуг. Незаконное присвоение денежных средств, вообще мошеничество
- Я дважды помогал другу найти работу. Последняя позволяет ему трудиться из дома и зарабатывать на $ 20 тыс. больше, чем на предыдущем месте. Можно было бы подумать, что он будет счастлив и благодарен мне за помощь, но нет! Он постоянно находит в работе какие-то мелочи, которые ему не нравятся, и жалуется мне на них. При этом друг намекает, что предпочел бы работать в другом месте, заставляя меня чувствовать себя виноватым за то, что помог ему получить это работу. Это меня так изматывает! © rktscience1971 / Reddit
- Была у меня подруга в студенчестве. Понятное дело, время голодное, денег мало. И тут на мой день рождения, который я, естественно, справляла в комнате в общаге, эта подруга дарит мне симпатичную керамическую фигурку слоника. Он классный, мне очень понравился, правда!
А где-то через неделю та подруга собралась на день рождения к другой подруге - уже не студентке, а работающей даме. И попросила меня походить с ней по магазинам и подобрать той подруге подарок. Купила она что-то из ювелирных украшений - тоже здорово! Но меня убил ее комментарий в конце: "Ты не обижайся, но я всегда этой работающей подруге дорогие подарки дарю, потому что она этого стоит!" И тут в 20 лет я усвоила одну истину: тебя ценят ровно настолько, сколько стоят подарки, которые тебе дарят! В 2003 году моя стоимость оказалась не больше $ 0,5. © Ромашка Аптечная / Dzen
- Когда моя "лучшая" подруга узнала, что я познакомилась со своим вторым мужем, начала ходить, как лиса: то их семье надо с нами праздник отметить, то у них дома какое-то торжество. Мужу (будущему) пытались про меня гадости наговорить. Он сделал вид, что ничего не понял. Потом на свадьбе она уже в качестве свидетельницы творила такую дичь, что словами все не передать. Я перестала с ней общаться, и вдруг так легко стало жить! © Ангелина Сатанеева / Dzen
Нарваться наа всякое может любой и в любом возрасте. Но одно дело выучить урок, и другое упорно жрать кактусе, обвиняя других, что те кактусы.
- Я - шеф-повар. Очень ценю и уважаю работу, всегда в приоритете гость, качество еды и сервиса. Лучший друг попросил совет, как открыть кафе, и я решил помочь. Сделал концепцию, меню, привлек гостей. Все шло супер, человек начал зарабатывать, и я устранился.
Месяцев через 8 мне начали прилететь предъявы, что я ему подсунул свинью, мол, заведение не приносит прибыль. Я начал разбираться и отстаивать профессиональную честь. Оказалось, что за это время хороших поваров разогнали, меню испоганили, технологические процессы уничтожили, развели антисанитарные условия. Когда я увидел, во что превратилось задуманное мной семейное кафе, мне стало плохо. Единственное, что я смог сделать — уйти без слов и оставить 20 лет дружбы за закрывающимися дверями. © Подслушано / VK
- Мы дружили с первого класса, рядом жили, вдвоем в школу ходили, на кружки, везде были вместе. А после школы Наташка, моя подружка, решила замуж выйти. Ну, я, естественно, должна была быть свидетельницей. Я была немного робкой, но поехала к знакомым, узнала, как и что надо говорить на свадьбе, тексты выучила, нарисовала сама плакаты свадебные - я очень хорошо рисую. Платье специально себе сшила в ателье. И вот за день до свадьбы приходит ко мне младший брат подруги и говорит: "Давай сюда плакаты и тексты - у Наташи будет другая свидетельница! А то мама наша говорит, что ты стеснительная и провалишь всю свадьбу. А у нашей мамы есть знакомая - она и будет свидетельницей!" Сказать, что я почувствовала себя плохо - это ничего не сказать. Я молча отдала плакаты. Настроение упало. На следующий день, когда была свадьба, я никуда не пошла. А после регистрации жених с невестой сами приехали ко мне домой и стали уговаривать меня поехать с ними в ресторан. Инициатива шла от жениха - он знал и меня, и ее, знал, что я должна была быть свидетельницей, взял и привез подругу ко мне мириться. Я поехала с ними на свадьбу, но настроения уже не было. Немного посидела и уехала домой. Потом мы помирились с подругой и еще долго дружили, пока я не уехала в другой город. © 450383 Навитанюк / Dzen
- Я пеку вкусные торты. Подруга пригласила меня к себе на день рождения и попросила: "Испеки мне мой любимый торт - "птичье молоко"!" Ой, да не вопрос. Так вот, приезжаю я к ней, говорю, мол, открой дверь, а она мне в ответ: "Подожди". Жду. Подруга выходит на улицу и такая: "Ну, пойдем, погуляем". Так-то зима на улице, но ладно. А через пару минут она забирает у меня торт и говорит: "Ой, а мне пора, меня ждут". Степень моего офигевания не передать словами.
Потом подруга звонила, говорила, типа, все подруги разбежались, скучно ей. А у меня в душе уже выгорело все - не смогла общаться с ней, как раньше. © Nasty26 / Pikabu
Иногда чужая наглость переходит все границы, и тут уже ничего не остается, как резко ставить таких нахалов на место, а то на шею сядут и ножки свесят.
Комментарии
Какие-то охренительные люди. Порой даже берут сомнения – люди ли?..