15 человек рассказали о дружбе, которая дала трещину в самый неожиданный момент

Настоящие друзья поддерживают друг друга в сложные периоды жизни. Но иногда случается так, что человек, которого мы считали самым близким, вдруг ставит нам подножку или просто пропадает в трудный для нас момент. Герои нашей статьи оказались в такой ситуации, когда им пришлось узнать своих друзей с другой стороны. И это им не понравилось.