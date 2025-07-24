14 человек рассказали, как недопонимание обернулось целой историей
Народное творчество
3 часа назад
Кто-то не так понял другого, а кто-то не туда посмотрел или промолчал вместо того, чтобы объясниться, а в итоге закрутилось история о недопонимании. Закончится она может как в сериале с безумным поворотом на последней минуте серии. Эти истории из жизни интернет-пользователей доказывают, что такие случаи даже выдумывать не нужно, жизнь и так отлично справляется.
- Ездила как-то с отцом по его рабочим делам. Папа меня с собой захватил, потом к нему в гости собиралась. Так его друг студенческий нас увидел и давай: «Ооо, тоже по молодым пошел, красава!» Надо было видеть его лицо, когда папа сказал: «Ты с этой молодой нянчился в общаге и ползунки ей застирывал в тазу, пока я экзамены бегал пересдавать». Ну извинился хоть. © Lakshmi / Pikabu
- Загружаюсь на автостанции, пассажиров много, все не помещаются. На ступеньке бабка, лет 70: «Сынок, возьми». Объясняю, что нет мест. «Ну возьми, очень надо». Я пошутил: «Вы же видите сами, только мое свободное». Бабулька вышла. Пошел закрывать багажник, осмотреть автобус и ехать. Иду и слышу с перрона дикий ржач, народ смотрит на мою маршрутку и сгибается пополам от хохота. Возвращаюсь и вижу — водительское место уже занято бабулей, сидит, ждет, когда ее повезут. Пассажиры ржут: мол, когда бабуля садилась на водительское место, мы пытались втолковать, что сюда нельзя, но бабка гордо ответила: «Тихо, водитель мне разрешил!» © IlsafG / Pikabu
- Подарили родители нам на свадьбу путевку на курорт. И вот приехали мы с мужем наслаждаться медовым месяцем, заселились в номер, все отлично. Рано утром я встала, чтобы сделать мужу сюрприз, пока он спит. Перед поездкой я купила много воздушных шаров в форме сердечек, думаю, украшу наш номер. Так вот, засела я в туалете и надуваю эти шары. Только не знала я, что мой молодой муж проснулся от звуков, которые раздавались из сортира, все это время стоял под дверью и очень за меня переживал. © Карамель / VK
- Купил новые джинсы, а дома понял, что они длинные. Утром подвернул, собирался на работу. Гляжу — батя на меня косо смотрит. И выдает: «От тебя я такого не ожидал, Паша!» Я весь день переживал из-за этого, а вечером батя встретил меня и говорит: «Прости, сынок, я думал это ты мой кусок торта съел, а оказалось, это мама доела. Зря утром наехал на тебя!». © Не все поймут / VK
- Мы с друзьями стояли на кассе со стандартным набором продуктов на пикник. Мы громко общались и шутили. Вдруг к нам подошла девушка, я сразу же решил, что она собирается сделать нам замечание и попросить не шуметь, но оказалось, что она не постеснялась, сказала, что очень хочет на пикник, этим летом еще не была и, походу, уже не будет, поэтому спросила, можно ли поехать с нами. Мы все удивились, но единогласно согласились. Таким образом в нашей большой компании на одного человека стало больше, а я до сих пор думаю, нашлось ли у меня бы столько смелости для такой просьбы. © Палата № 6 / VK
- Как-то я очень сильно простудилась. Мой тогдашний бойфренд все порывался приехать ко мне, но я отказывалась. Он разрывал мой телефон сообщениями, в то время как я пыталась его убедить, что мне ничего не нужно. Поэтому я просто игнорировала его послания в течение 3 дней. Когда оклемалась, нашла под дверью коробку с нашими вещами и записку, в которой он сообщил, что расстается со мной, потому что его друг видел меня с другим. Потом еще 4 года он названивал мне и извинялся, потому что понял, что его приятель ошибся. © Unknown author / Reddit
- Как-то парень из обслуживания номеров в отеле протянул мне руку, и я пожал ее. Не поймите меня неправильно, в конце концов я дал ему чаевые, как и собирался, но я просто не ожидал, что парень будет так настойчив. Это застигло меня врасплох. © superpastaaisle / Reddit
- Была у друга девушка, встречались долго, и она очень хлопотала по поводу ипотеки, собирала документы, бегала по всем инстанциям. Начала давить на друга, мол, ему это не нужно, только ее это заботит, и вообще, он несостоятелен как мужчина. В итоге расстались. А он, оказывается, уже отстраивал квартиру на то время, просто ей пока не говорил. Вот так и остались с квартирами и друг без друга. © Подслушано / Ideer
- Помню, как после смерти бабушки я хотел сказать: «Я рад, что ей больше не придется страдать». Но был так расстроен, что вышло: «Я рад, что ее не стало». Так этот ужасный день стал еще хуже. © joelthezombie15 / Reddit
- Я сломал локоть и месяц или два проходил с гипсом. После того как мне его сняли, я пошел на прием к врачу. И вот, доктор заходит в комнату осмотра и совершенно непринужденно протягивает мне руку. Я спрашиваю его, может, он хочет обняться? Оказывается, врач просто собирался посмотреть, насколько хорошо я смогу выпрямить руку. Он не хотел здороваться или обниматься. © Unknown author / Reddit
- Я узнала, что парень, в которого я была немного влюблена, никогда не видел фильмы про Гарри Поттера. Я была в шоке и сказала, что ему обязательно нужно их посмотреть. А затем добавила, что, мол, мне самой интересно будет увидеть, как кто-то смотрит «Гарри Поттера» впервые. А парень решил, что я странная и хочу смотреть, как он смотрит фильмы о Гарри Поттере. Это было, мягко говоря, неудобно. © ItsOnDVR / Reddit
- 2 года назад дочь переехала на другой конец страны. Этим летом вышла замуж. Вчера жена мне говорит: «А давай на Новый год сюрпризом к детям полетим! Начинай билеты смотреть». Я в ответ: «Мысль хорошая, только меня смущает, что твоя дочь тоже любит делать сюрпризы. Не получится так, что мы Новый год встретим у них, а они встретят у нас?» Жена задумалась. Набирает дочери: «Доча, привет! А какие у вас планы на Новый год?» Та говорит, что еще не знает. Жена на меня победно косится. Я: «Давай без конспирации, говори прямо, а то мало ли». Жена задумалась: «Доча, тут такое дело, мы к вам сюрпризом на Новый год собрались, вы точно дома будете?» Дочь в ответ: «Блин, а мы к вам сюрпризом собрались». Уже я победно смотрю на жену. Жена: «Так, ничего не знаю, я первая придумала, так что сюрприз с нас, а с вас — радостное удивление!» На том и порешили. Вот такой контролируемый сюрприз. © Рассказано / VK
- Ко мне впервые в гости пришел парень. Я на кухне что-то делала, как вдруг, он заводит какой-то серьезный разговор. Я не понимаю, что не так. Оказалось, он решил, что у меня есть кто-то еще, потому что в ванной куча мужских средств. Я расхохоталась и давай объяснять, что в какой-то момент я перешла на мужские дезодоранты. Они для меня лучше пахнут. Потом поняла, что мне мужской гель для душа и шампунь больше нравятся, не парюсь над тем, какого цвета у меня зубная щетка и бритва, могут быть и синие, и черные. А недавно порвались домашние тапочки, а в магазине я нашла только серые маленького размера. © Карамель / VK
- Всей семьей должны были ехать в гости к друзьям. Я пошла собираться, попросила мужа взять красную кофту и одеть ребенка. Через 15 минут смотрю, весь шкаф перерыт, сын сидит голый, муж психует. Я достаю кофту и говорю ему: «Вот же она». Он отвечает: «Так это же не красный, а бургунди!». Не красный, а бургунди, я в шоке! © Мамдаринка / VK
С домашними случаются еще и не такие казусы, здесь вы найдете 15 историй из семейного архива, от которых можно улыбнуться, а можно залиться краской от ушей до пяток.
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