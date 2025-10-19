Если бы мне парень на прогулке сказал "Я отойду в туалет", отнеслась бы к этому абсолютно нормально. Вот затеявший ссору на пустом месте и ушедший в туман, точно вызовет неприятие.
15 случаев, когда романтика проиграла прозе жизни
Романтика в отношениях делает их более яркими и трепетными. Но порой романтические сюрпризы и свидания могут пойти совершенно не по задуманному плану и превратиться в анекдот. Например, курьер может по ошибке вручить букет цветов соседке, а бронь в ресторане может оказаться не на ту дату.
- В студенческие годы мы снимали с одногруппниками квартиру. Я жила в комнате с соседкой, но квартира была, на минуточку, вообще без мебели: только ванная и плита. Как-то раз к подруге приехал в гости парень — очень обеспеченный, уезжающий за границу. Пожил у нас несколько дней и подарил ей сертификат на звезду. Ну алло, чувак, твоя девушка спит на старом матрасе и хранит продукты в кулечке за окном, а ты ей даришь звезду? Ох уж эти романтики. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Люблю одну девушку. Когда в последний раз гуляли, мне резко приспичило в туалет (проблемы с ЖКТ). Сначала думал, что потерплю до конца прогулки — дабы не нарушать романтику. Минут через пять понял, что терпение уже на исходе. Да и не только оно... Все было настолько идеально, что мой резкий уход был бы ни к селу, ни к городу. Пришлось высосать из пальца причину для ссоры, обвинить ее во всех грехах и оставить одну в центре парка. Теперь не знаю, как вымолить прощение у любимой. © Подслушано / Ideer
- Мой муж романтик. Когда он дарит цветы, то обязательно покупает еще и букетик поменьше для дочери, чтобы она привыкала к знакам внимания. В последнее время было много разных семейных праздников, и цветов в доме оказалось немало. Муж, как всегда, вручил букет дочери и офигел, когда она выдала: «Большое спасибо, конечно, но ты, папа, совсем не умный. Зачем нам с мамой так много цветов? Я видела букеты с колбасой и сыром — вот они будут нам полезны, а цветы всего лишь на пару дней. Ты, если хочешь, дари маме цветы, а мне тогда колбасу. Тогда все будут довольны». Без понятия, в кого дочь такая рациональная, но жить с ней очень интересно. © Мамдаринка / VK
- Друг решил оригинально поздравить свою любовь с днем рождения: собрать 19 человек, чтобы те ровно в полночь зажгли и одновременно запустили перед ее окном 19 воздушных фонарей. В итоге опоздали на час, половина людей не пришла, часть шаров оказалась бракованной, пускали их по одному. Когда я снимал это, он недовольным тоном сказал на камеру: «Зая, с днем рождения». А когда девушка спустилась, довольная и этим, он с ней поругался. Романтик 80 уровня. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Друг поссорился с девушкой. Решил мириться, поэтому подготовил романтик на крыше.
Но перед этим нужно было подкараулить ее у работы и пригласить на свидание. Позвал меня вместе с ним ждать ее. И вот ему в туалет приспичило — отошел, а я остался дальше следить за выходом. И она как раз, по закону подлости, вышла на улицу. Недолго думая, я выбежал из укрытия и говорю: «Лена, привет. Подожди пять минут, пожалуйста. Просто пять минут!» Она в шоке на меня смотрит, а мы с ней знакомы только заочно. Она уже успела даже напугаться и пыталась меня обойти. И тут вдруг друг с цветами выбегает. Красивого сюрприза, конечно, не вышло, но мы втроем долго смеялись.
- Мой парень вроде как романтичный, но его представления о романтике несколько странные.
В наше первое свидание мы пошли в кунсткамеру и любовались на всякие страшные штуки.
А потом он подарил мне букет цветов, который был в руках одной из восковых фигур (договорился с администратором). Предложение руки и сердца тоже было оригинальным: договорился с соседом сверху, и от него спустился ко мне на балкон ранним утром с букетом и кольцом. Я чуть не поседела, когда услышала стук на балконе. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Парень подруги решил сделать ей предложение. Долго выбирал кольцо, советовался со всеми. В итоге купил безумно дорогое кольцо, которое ему посоветовала его мама. Наступает день икс: он дарит его подруге, она открывает коробочку и начинает хохотать. Там было кольцо огромное, как печатка, и велико ей на несколько размеров. Она предложение, конечно, приняла. Но ощущение было такое, что он ей не предложение руки и сердца сделал, а предложил вступить в тайное общество. Первые пять минут она не могла остановить свой смех. Денег в кольцо было вбухано много — самое дорогое в ассортименте магазина, а толку-то?
- Была на свидании. Мы гуляли у воды, и случился такой приятный романтичный поцелуй у перил с видом на гавань. А потом я услышала писк и посмотрела вниз... Под нами оказались сотни крыс, они бегали друг по другу, пользуясь отливом. Момент был испорчен. Мы сразу же сбежали оттуда. © FiendishCurry / Reddit
Что за мода такая пошла,делать предложение на колене и с кольцом. Прям все угадывают с размером. Когда покупаешь кольцо,обязательно меняешь и не каждое кольцо подходит,хоть и размер одинаковый.
- Мы с женой, вместе уже 22 года, всегда стараемся устраивать свидания хотя бы раз в неделю. Иногда это романтический ужин, а иногда мы просто едим бутерброды на террасе. Почти два месяца назад я забронировал столик в любимом ресторане жены на набережной. Она была в восторге — это должен был быть наш первый выход в свет за последние месяцы. В день свидания мне нужно было работать допоздна, но на работе есть душ, поэтому я захватил с собой костюм, чтобы переодеться. Жена весь день дразнила меня намеками о том, какое платье она решила надеть. Я просто не мог дождаться вечера. И вот мы приезжаем в ресторан при параде, а он закрыт. Я сразу начал извиняться, но жена лишь посмеялась над этой ситуацией и предложила просто пойти куда-нибудь еще. В итоге мы ели бургеры на пирсе и наблюдали закат. Это был не ужин с танцами, на который мы рассчитывали, но это все равно было незабываемое свидание. © NormalMarriedGuy1980 / Reddit
- У парня родители уехали в отпуск, мы еще студентами были. Он позвал меня к себе. Устроил романтику: вокруг лепестки роз, стол накрыт. В середине вечера он спустился в магазин, а я пошла принимать душ. Выхожу в полотенце, а за столом сидит его старшая сестра и виноград уминает. Я в шоке на нее смотрю, а она спокойно так: «А мне скучно было, решила к брату заскочить, проведать, как он тут один». В итоге она с нами так и сидела до посинения. Вот тебе и романтик.
- В нашем подъезде сосед хотел сделать жене сюрприз и отправил большой букет белых роз. Она была дома с малышами, и, видимо, долго не было реакции от нее. Мужу пришлось уточнять, что там с доставкой. Оказалось, что курьер перепутал две последние цифры квартиры и вручил букет бабушке из другого подъезда. Она приняла его, как будто ждала. К моменту, когда курьер вернулся, шустрая бабуля уже раскрыла букет и выставила цветы в вазу. © ospanovapr
- У меня был день рождения в пятницу. Я позвала гостей отмечать в субботу. И вот я накануне убираюсь, весь дом верх дном. Решила прилечь и немного отдохнуть — никого не жду. Как вдруг мне пишет мой ухажер и говорит, что заедет поздравить. Из-за работы он не мог приехать ко мне в день празднования, поэтому решил так положение исправить. Сказал, что будет через полчаса. Пришлось бегать по квартире, как угорелой, чтобы привести себя и дом в порядок. Все, что могла, успела спрятать у себя в спальне. И вот он приходит с шикарным букетом роз и вкусной едой, а я пытаюсь отдышаться после марафона уборки. Прекрасно посидели, правда, у меня чуть не случился сердечный приступ, когда он хотел посмотреть, как выглядит моя комната. Я еле его отговорила туда заходить — пришлось признаться, что там жуткий бардак. Было безумно стыдно, но он лишь посмеялся.
- Как-то у меня было свидание с парнем, с которым мы общались уже пару месяцев. Я на этом свидании говорю: «У меня есть для тебя небольшой сюрприз», а он, перебив, ответил: «Да, кстати, у меня тоже». И сказал, что женат. © whynotarisha
- В День святого Валентина я забронировала столик в самом крутом ресторане города. Приходим с мужем, у нас с ним приятный мандраж. А в ресторане не могут найти нашу бронь. Я полезла в почту, чтобы показать подтверждение. Открываю письмо и понимаю, что случайно забронировала столик на следующую пятницу вместо этой. Я чувствовала себя такой дурой. И вот мы стоим в центре города, где все приличные рестораны давно забронированы. В итоге пошли в хороший ресторан за углом от нашего дома, хоть он и закрывался через час. Муж отнесся к ситуации очень спокойно, но мне до сих пор неловко, когда я об этом вспоминаю. © ItsJustMeMaggie / Reddit
- Решил как-то сделать сюрприз для своей девушки. Мы встречались около полугода, знал ее так себе, но запомнил, как она пару раз говорила, что обожает приключения, квесты и загадки. Я заморочился, реально как дурак: написал сценарий, подключил двух друзей, организовал квест на целый день с шифрами, паролями, подсказками. Придумал загадки по голосовым сообщениям, как в шпионских фильмах. Началось все с записки под подушкой. Дальше она должна была дойти до кафе, потом в парк, а потом в студию, где я ждал с цветами и подарком. Все было четко. Только она уже на втором задании села на лавку и сказала: «Мне это все неинтересно, я хочу просто, чтобы было много цветов и подарок, без беготни». Мои друзья, которые были помощниками, позвонили мне, извиняясь. Я в этот момент все понял. Забрал цветы и пошел в гости к маме — она обрадовалась. А вечером посидел с лучшим другом в том ресторане, куда планировал вести ее. На следующий день мы расстались. Я не жалею. Понял, что лучше быть одному, чем стараться ради того, кто даже не хочет встать с лавки. © Не все поймут / VK
Герои нашей статьи хотели оказаться в романтическом фильме, но попали скорее в комедию. Романтические жесты — это прекрасно, но даже если все идет не по плану, главное — это ведь внимание друг к другу. А у вас бывало так, что задуманное на свидании шло не по плану?
