Про зарядники, наверное никто не знал . А вот про деревенского парня непонятно , он так и остался в деревне навсегда.?
16 доказательств того, что первая работа — еще то приключение
За жизнь мы можем пройти массу мест работы. Но первая точно никогда не сотрется из памяти. Поэтому сегодня героями нашей статьи станут те, чей карьерный путь начался уже давным-давно.
- Моя первая работа была потрясающей! Рядом с моим домом работали две водные горки, так что в 16 лет мне не пришлось далеко ездить. Я, будучи инструктором, получала чуть больше $3 в час за то, что большую часть времени просто лежала на солнышке и свистела детям. Для меня, легкомысленного подростка, это была работа мечты © godleymama / Reddit
- Моя первая работа была в 18 лет на автомойке. Приходилось в город из деревни ездить. Наверное, не было ни одной машины, которую я бы обслужил нормально без замечаний за 3 дня, что работал там. До этого жил в квартире, в деревне без хозяйства, только огород, поэтому я дико тупил. Параллельно я планировал ходить на тренировки по футболу, но спать приходилось в подсобке метр на полтора, так как автобусы уже не ездили. Ночью я толком не спал, так как автомойка круглосуточная. Таким образом, я сдался через 3 дня и с горечью поражения вернулся в деревню. Реальность хорошо так огрела меня. © mullanurov13 / Pikabu
- Помню, было мне 17 с большим хвостиком, до 18 оставалось около 3-х месяцев. Я попытал удачу и пошел на собеседование в местную “крупную” компанию, которая торговала телефонами для дома, офиса и мобильными само собой. Взяли же на свою голову… В первые недели я смекнул, что кроме мобильных телефонов и чехлов людям нужны зарядки для авто, которых у нас на витрине нет. Пару раз предложил эту идею начальству, на что получил отказ. После 5-го человека, спросившего автомобильную зарядку, мой внутренний бизнесмен не выдержал, и я купил на весь свой аванс автомобильных зарядок на оптовом рынке. Так я впервые за неделю начал зарабатывать больше обещанной мне ежемесячной зарплаты. Правда, деньги у меня надолго не задерживались. © Mr.tip / Pikabu
- Мне было 12 лет, и я накладывала мороженое. Маленькая девочка в этом не очень хороша, но полученных денег мне хватало на шоколадные батончики. Это был 1965 год. Мне бы хотелось, чтобы конфеты сейчас стоили копейки, как раньше. © Imaginary-Junket-232 / Reddit
- Когда мне было шесть, сосед попросил меня кормить его рыбок в течение месяца. В первый же день я высыпала им весь корм. Мне повезло, и с рыбками ничего не случилось. Но свои первые $20 заработала. © Theresa_Isaacs1 / Reddit
- Начал работать в техподдержке одного банка. Мне позвонила мадам, которая рассказала, что банкомат не принимал у нее крупную купюру, и ей пришлось купить 7 банок кукурузы, чтобы получить размен. На вопрос, почему не одну банку кукурузы, а целых 7, она ответила, что была какая-то акция, что-то в стиле «7 по цене 6,5». Полчаса, наверное, мы с ней говорили. Закончилось все тем, что она обещала подать в суд и «вернуть каждую копейку». © MSTRDRFT / Pikabu
- На своей первой работе я случайно опрокинул огромную стопку коробок со стеклянными бутылками, ползая в поисках чего-то по подсобке. Сейчас это забавно, но в тот момент я был почти уверен, что меня уволят. Но меня просто заставили убирать весь бардак, который я устроил. © well_uh_yeah / Reddit
- В 7 или 8 классе отец взял к себе на работу на лето. У отца своя строительная фирма. Вечером перед первым днем спрашиваю у отца, мол, во сколько выезжаем завтра. Он смотрит на меня и говорит: «В смысле выезжаем? Начальство приезжает к 9:00. А тебе к 8:00. Тебя завтра ждут, я предупредил». Блин, на машине 30 минут ехать, а на автобусах с пересадкой — час минимум. Тут я понял, что халявы не будет и мне уже перехотелось, но было поздно включать заднюю. Но было супер. С отцом только случайно пересекались на работе. Все время в работе. Первую неделю, а может две, после работы ел и почти сразу спать — очень уставал. Переживал, что все лето так пройдет. Но на третью неделю уже хватало сил дотянуть допоздна и даже гулять во дворе или посидеть за компьютером. С улыбкой вспоминаю это лето. © Qvistoffer / Pikabu
- Подростком я мыл посуду в ресторане. Управляющий сказал мне отнести какие-то коробки в складское помещение. Обычно о таком меня не просили. Позже в тот же день он заявил, что из кладовой пропали какие-то вещи. Я понял, что он, вероятно, стащил что-то и подставил меня. Это была проигрышная ситуация, поэтому я просто ушел. © sir_wooly_merkins / Reddit
- Я работал в семейном ресторане. Научился готовить на гриле и во фритюрнице, понял, что значит работать в команде, стал более общительным, научился стоять за себя и благодаря этой работе нашел свою первую девушку. © HalfSoul30/ Reddit
- Моя первая работа была в зоомагазине. Как и большинство сотрудников, я еще учился в школе. Справлялся со своей работой хорошо. Но через 3 года меня уволили по совершенно глупой причине. Я написал об этом коллегам. Все они ушли мгновенно. Просто по телефону уволились. За сутки магазин потерял 8 сотрудников, то есть почти половину штата. У магазина еще долго проблемы были после этого. © jaypreme13 / Reddit
- Я в свои 22 впервые устроилась на работу. Пыталась совмещать с универом и договорилась на половину рабочего дня в офисе. Собеседование прошла, меня взяли. Но дико переживала, а мама моя еще больше. Я очень домашний ребенок, и для нее стало стрессом, что я попаду в новый коллектив, еще и зарабатывать сама начну. Помню, в первый рабочий день сосредоточенно сидела над компом, и ко мне подошел шеф. С удивленным видом протянул судок. На мой вопрос, что это, ответил, что у офиса караулила какая-то женщина. Попросила не обижать ее дочку и передать блинчики на обед, а то я от нервов даже не завтракала. © Не все поймут / VK
- Устроилась на первую серьезную работу и очень нервничала, особенно из-за строгого начальника, который никогда не улыбался. Однажды он попросил меня сделать важный отчет, и я перепроверяла его сто раз, чтобы не наделать ошибок. На следующее утро он подошел, и молча положил листочек с маленьким смайликом в углу и кивнул мне. Тогда я наконец-то почувствовала, что мой начальник — живой человек, а не робот. С тех пор я работаю с уверенностью и, если честно, мне очень нравится моя работа. © Карамель / VK
- Работать я начала с работы официанткой в одном из престижных отелей в нашем городе. Параллельно училась в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса и всегда мечтала работать в этом же отеле, но только на ресепшене. Когда закончилась учеба, я устроилась администратором в другой отель, поменьше, потому что здесь без опыта не брали. Отработала там полтора года, получила свой первый опыт и попробовала устроиться уже на работу мечты, в тот самый отель. И у меня получилось! Вот 2 года работаю здесь, но знаете что? Я так скучаю по работе официанткой! Это был самый интересный и веселый период в моей жизни. Частенько бегаю на кухню к бывшим коллегам, болтаем с ними. © Рабочие истории / VK
- Работаю в отделе кадров на одном предприятии, и недавно к нам устроился новый работник. Человек пришел только после университета, это его первая работа, поэтому я относилась с пониманием к его затупам. Попросила его принести четыре фотографии для документов, но он принес больше и взял с собой свой детский фотоальбом. Сел рядом, начал показывать дом, где он вырос, родителей, как он был в костюме Буратино на детском утреннике. Из вежливости посмотрела несколько страниц, а потом все-таки уточнила, какие именно мне нужны были фотографии. © Карамель / VK
- Когда я устроилась на первую работу, быстро подружилась с коллегой. Мы были неразлучны. Он был добрым, отзывчивым, но только до шести вечера — потом словно превращался в тыкву: не отвечал на сообщения, избегал встреч. Через полгода я узнала, что он как бы следил за мной по поручению нашего начальника. Наблюдал, чтобы я нормально работала и чтобы никакие корпоративные тайны никому не рассказывала. В общем, коллега оказался не другом, а «глазами» начальника. © Карамель / VK
А историй с работы мало не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:
- 16 человек, которые вышли на свою первую работу и вот тут-то узнали настоящую цену деньгам
- 17 человек, которым первый рабочий день не забыл подкинуть сюрприз
- 20+ человек, которые устроились на новую работу и столкнулись с неприятным сюрпризом
Комментарии
Чувак помогал тебе с работой, а ты обиделась, потому что он не захотел быть больше, чем коллегами? Да, дамочка, больное эго - это проблема
Я со своей первой работы свалила, потому что с деньгами любили кидать.
Родители! Объясните детям, что наа работе работают, а не играют в отношения ребенок -родитель! Там нет сурового папы и любящей мамы, а есть коллеги и начальство. И это начальство хочет отдачи в виде работы, особенно в ответ наа вложенные усилия и обучение. Дружить и играть в папа-мама там не надо.