16 доказательств того, что первая работа — еще то приключение

Родители! Объясните детям, что наа работе работают, а не играют в отношения ребенок -родитель! Там нет сурового папы и любящей мамы, а есть коллеги и начальство. И это начальство хочет отдачи в виде работы, особенно в ответ наа вложенные усилия и обучение. Дружить и играть в папа-мама там не надо.