20 фотографий, на которых большая разница и счастливая улыбка идут рука об руку

Герои нашей статьи изменились внешне. Одни из них начали с малого: немного похудели, изменили прическу. Другие же сыграли по-крупному и решились на пластические операции. Но их объединяет одно: радость от перемен и желание показать их всему миру.

«Разнесла депрессию в щепки»

«Мне 48 лет. Месяц назад сделала подтяжку лица и шеи и еще ринопластику. Я теперь совсем другой человек»

Ты выглядишь на 27. Я рада за тебя! © littleghosttea / Reddit

«Между этими фотографиями примерно год разницы. Чувствую себя как никогда прекрасно»

«Развелся и решил, что пора меняться. Между этими фотографиями разница 9 месяцев »

«Сбросила 45 кг»

«Месяц назад я сделала глубокую подтяжку лица»

«Похудел»

«Вот как я изменился за 6 месяцев. Сбросил вес и обзавелся накладкой из волос»

«Вот мои новости. Жизнь меняется»

«На первой фотографии мне 22 года, на второй — 29. Бросила дурную привычку»

Колдовство какое-то, выглядишь лет на 10 моложе. © Gaz834 / Reddit

«Лет 5-6 назад начал терять волосы. Думал о пересадке, но это дорого. Решился на накладку, очень доволен результатом»

«Я в 31 и в 41 год. Фото слева стало для меня сигналом, что пора начать заботиться о себе»

«Мне с трудом давались свидания, решил, что пора меняться»

Ты будто лет 10 скинул. © vega455 / Reddit

«Потребовалось всего 5 лет, чтобы стать новым человеком. Похудела, вернулась в школу и получила степень бакалавра сестринского дела, завела друзей»

«Месяц как сняла брекеты»

«Вот как я изменился за год после разрыва отношений»

«За последние 5 лет я многое пережила, и вот в прошлом году начала заботиться о себе»

«Я в 34 года и в 40»

«Влюбился в спортзал и теперь я другой человек»