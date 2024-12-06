20 фотографий, на которых большая разница и счастливая улыбка идут рука об руку
Фотоподборки
11 часов назад
Герои нашей статьи изменились внешне. Одни из них начали с малого: немного похудели, изменили прическу. Другие же сыграли по-крупному и решились на пластические операции. Но их объединяет одно: радость от перемен и желание показать их всему миру.
«Разнесла депрессию в щепки»
- Заметно! Ты теперь просто светишься! © Super-Distance-2457 / Reddit
«Мне 48 лет. Месяц назад сделала подтяжку лица и шеи и еще ринопластику. Я теперь совсем другой человек»
- Ты выглядишь на 27. Я рада за тебя! © littleghosttea / Reddit
«Между этими фотографиями примерно год разницы. Чувствую себя как никогда прекрасно»
«Развелся и решил, что пора меняться. Между этими фотографиями разница 9 месяцев »
Был Питер Петтигрю, а стал... ну не знаю, кто стал, но симпатяжка! )
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«Сбросила 45 кг»
«Месяц назад я сделала глубокую подтяжку лица»
«Похудел»
- Результат налицо! © MNBoyMom1985 / Reddit
«Вот как я изменился за 6 месяцев. Сбросил вес и обзавелся накладкой из волос»
«Вот мои новости. Жизнь меняется»
«На первой фотографии мне 22 года, на второй — 29. Бросила дурную привычку»
- Колдовство какое-то, выглядишь лет на 10 моложе. © Gaz834 / Reddit
«Лет 5-6 назад начал терять волосы. Думал о пересадке, но это дорого. Решился на накладку, очень доволен результатом»
Отлично выглядит, но лучше бы это была пересадка. А то так возможны неприятные сюрпризы )
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«Я в 31 и в 41 год. Фото слева стало для меня сигналом, что пора начать заботиться о себе»
«Мне с трудом давались свидания, решил, что пора меняться»
- Ты будто лет 10 скинул. © vega455 / Reddit
«Потребовалось всего 5 лет, чтобы стать новым человеком. Похудела, вернулась в школу и получила степень бакалавра сестринского дела, завела друзей»
«Месяц как сняла брекеты»
«Вот как я изменился за год после разрыва отношений»
- У меня отвисла челюсть. © Actual_Mistake_759 / Reddit
«За последние 5 лет я многое пережила, и вот в прошлом году начала заботиться о себе»
- Замечательные изменения! © Msink / Reddit
«Я в 34 года и в 40»
«Влюбился в спортзал и теперь я другой человек»
«Вот уж не думала, что в 28 лет буду чувствовать себя лучше, чем в 25»
А вот еще парочка статей про людей, которые изменились внешне:
Фото на превью ProfessionSea7908 / Reddit
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