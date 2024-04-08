15+ пар фото, разница между которыми заметна даже с Венеры и Марса

В нашей жизни суть многих вещей познается именно в сравнении. Порой мы даже не замечаем, как меняются вокруг нас люди, предметы, любимые домашние животные и многое другое. Например, питомец, которого взяли из приюта, спустя несколько месяцев преобразился до неузнаваемости в хороших руках.

«На левом фото я сама не своя, сплошная душевная боль. А на правом фото я развелась»

© PassageEastern / Reddit Криптокартограф даркнета 20 минут назад А вы тоже любите снимать, как вы плачете? Как будто это странно.

Но допускаю, что такие фото могут делаться как зарубка на будущее. Мол, вот так ты выглядишь в плохих отношениях, на пиши бывшему. - - Ответить

Да ты теперь вся светишься! © boostedsupra89 / Reddit

«Всего-то год разницы между фото»

«В начале года я начала бороться с расстройством пищевого поведения. А вот мои результаты на данный момент»

«Ветеринар в приюте сказал, что такого запущенного состояния он еще не видел. А спустя 6 месяцев она выглядит так»

Какая классная летучая мышь получилась. © VashHumanoidTyph00n / Reddit

Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку фото, колоссальную разницу на которых видно даже с Луны.

«Да-да, это одна и та же собака! У меня челюсть отвисла, когда ее новые хозяева прислали нам фотографию из бассейна»

«Я похудел на 77 кг. У меня ушло на это 2,5 года»

Ванная комната до и после ремонта

«Уговорили, покажу вам своего кота»

«Дружим с 2001 года. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему общаемся. Это самые крутые ребята в мире. Я — единственная девушка на фото»

«Девушка сказала, что придет в гости, поэтому я быстренько пропылесосил»

«Несколько месяцев назад его нашли на дороге и привезли ко мне в очень плохом состоянии⁠⁠»

До чего же смешной пузеныш. © user8213805 / Pikabu

«До и после брекетов и виниров»

Ого, деньги потрачены не зря! © Whyyouhatemeso / Reddit

Приятно, когда улыбка со временем становится только ослепительнее, как у голливудских знаменитостей.

«Сбросила почти 20 кг. Сейчас вешу 47»

«Сбросила 36 кг. Так выгляжу сейчас»

«Моя улыбка до и после коррекции зубов»

«Так выглядит 54-летняя грязь на брусчатке»