15+ пар фото, разница между которыми заметна даже с Венеры и Марса

Народное творчество
37 минут назад

В нашей жизни суть многих вещей познается именно в сравнении. Порой мы даже не замечаем, как меняются вокруг нас люди, предметы, любимые домашние животные и многое другое. Например, питомец, которого взяли из приюта, спустя несколько месяцев преобразился до неузнаваемости в хороших руках.

«На левом фото я сама не своя, сплошная душевная боль. А на правом фото я развелась»

Криптокартограф даркнета
20 минут назад

А вы тоже любите снимать, как вы плачете? Как будто это странно.
Но допускаю, что такие фото могут делаться как зарубка на будущее. Мол, вот так ты выглядишь в плохих отношениях, на пиши бывшему.

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«Всего-то год разницы между фото»

«В начале года я начала бороться с расстройством пищевого поведения. А вот мои результаты на данный момент»

«Ветеринар в приюте сказал, что такого запущенного состояния он еще не видел. А спустя 6 месяцев она выглядит так»

Tina Tanton
15 минут назад

спасибо таким людям, которые возятся с самыми трудными случаями бездомных животинок.

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Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку фото, колоссальную разницу на которых видно даже с Луны.

«Да-да, это одна и та же собака! У меня челюсть отвисла, когда ее новые хозяева прислали нам фотографию из бассейна»

«Я похудел на 77 кг. У меня ушло на это 2,5 года»

Ванная комната до и после ремонта

«Уговорили, покажу вам своего кота»

«Дружим с 2001 года. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему общаемся. Это самые крутые ребята в мире. Я — единственная девушка на фото»

«Девушка сказала, что придет в гости, поэтому я быстренько пропылесосил»

«Несколько месяцев назад его нашли на дороге и привезли ко мне в очень плохом состоянии⁠⁠»

bazzzay11
1 час назад

Судя по второму фото - в желудке этого котенка (который "меньше напёрстка" (с)Вискас), находится не менее литра молока....

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«До и после брекетов и виниров»

bazzzay11
1 час назад

На первом - хищник, на втором - домашний Барсик... Неизвестно , что больше нравиться женщинам....

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Приятно, когда улыбка со временем становится только ослепительнее, как у голливудских знаменитостей.

«Сбросила почти 20 кг. Сейчас вешу 47»

bazzzay11
1 час назад

Красотка! Первая приятная , с такой хочется дружить. Со второй хочется.... Ну много чего хочется.... Обнять и...... и ..... и ..... и..... . (удалено цензурой).

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«Сбросила 36 кг. Так выгляжу сейчас»

bazzzay11
1 час назад

Молодец. Главное - не останавливаться на достигнутом.

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«Моя улыбка до и после коррекции зубов»

«Так выглядит 54-летняя грязь на брусчатке»

bazzzay11
1 час назад

По-моему враньё. Этой плитке около 60-ти лет ?!
Слишком современный рисунок ....

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Оценить многие вещи и явления можно в сравнении, и в этом нам очень помогают фотографии. На некоторых из них видна настолько большая разница, что ее даже с закрытыми глазами видно.

Фото на превью PassageEastern / Reddit

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