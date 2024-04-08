А вы тоже любите снимать, как вы плачете? Как будто это странно.
Но допускаю, что такие фото могут делаться как зарубка на будущее. Мол, вот так ты выглядишь в плохих отношениях, на пиши бывшему.
15+ пар фото, разница между которыми заметна даже с Венеры и Марса
В нашей жизни суть многих вещей познается именно в сравнении. Порой мы даже не замечаем, как меняются вокруг нас люди, предметы, любимые домашние животные и многое другое. Например, питомец, которого взяли из приюта, спустя несколько месяцев преобразился до неузнаваемости в хороших руках.
«На левом фото я сама не своя, сплошная душевная боль. А на правом фото я развелась»
А вы тоже любите снимать, как вы плачете? Как будто это странно.
- Да ты теперь вся светишься! © boostedsupra89 / Reddit
«Всего-то год разницы между фото»
«В начале года я начала бороться с расстройством пищевого поведения. А вот мои результаты на данный момент»
«Ветеринар в приюте сказал, что такого запущенного состояния он еще не видел. А спустя 6 месяцев она выглядит так»
спасибо таким людям, которые возятся с самыми трудными случаями бездомных животинок.
- Какая классная летучая мышь получилась. © VashHumanoidTyph00n / Reddit
Кстати, посмотрите еще одну нашу подборку фото, колоссальную разницу на которых видно даже с Луны.
«Да-да, это одна и та же собака! У меня челюсть отвисла, когда ее новые хозяева прислали нам фотографию из бассейна»
«Я похудел на 77 кг. У меня ушло на это 2,5 года»
Где его контакты? Пусть со мной поделится, как он это сделал)
Ванная комната до и после ремонта
«Уговорили, покажу вам своего кота»
«Дружим с 2001 года. У всех теперь семьи, дети. А мы по-прежнему общаемся. Это самые крутые ребята в мире. Я — единственная девушка на фото»
«Девушка сказала, что придет в гости, поэтому я быстренько пропылесосил»
- Это что же за пылесос такой у тебя? © Citrus-Bunny / Reddit
- Сначала я подумал, что это вообще другая комната. © kingtooth / Reddit
«Несколько месяцев назад его нашли на дороге и привезли ко мне в очень плохом состоянии»
Судя по второму фото - в желудке этого котенка (который "меньше напёрстка" (с)Вискас), находится не менее литра молока....
- До чего же смешной пузеныш. © user8213805 / Pikabu
«До и после брекетов и виниров»
На первом - хищник, на втором - домашний Барсик... Неизвестно , что больше нравиться женщинам....
- Ого, деньги потрачены не зря! © Whyyouhatemeso / Reddit
Приятно, когда улыбка со временем становится только ослепительнее, как у голливудских знаменитостей.
«Сбросила почти 20 кг. Сейчас вешу 47»
Красотка! Первая приятная , с такой хочется дружить. Со второй хочется.... Ну много чего хочется.... Обнять и...... и ..... и ..... и..... . (удалено цензурой).
«Сбросила 36 кг. Так выгляжу сейчас»
«Моя улыбка до и после коррекции зубов»
«Так выглядит 54-летняя грязь на брусчатке»
По-моему враньё. Этой плитке около 60-ти лет ?!
Слишком современный рисунок ....
Оценить многие вещи и явления можно в сравнении, и в этом нам очень помогают фотографии. На некоторых из них видна настолько большая разница, что ее даже с закрытыми глазами видно.