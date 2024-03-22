17+ фото с такой большой разницей, что ее с закрытыми глазами видно

Мы часто можем не замечать изменения в окружающих людях или предметах, которые мы видим каждый день. Но стоит поставить рядом фотографии «до» и «после», как разница тут же бросается в глаза. И разглядывать эти отличия невероятно увлекательно.

«Моя подруга детства очень изменилась с годами»

© borrow_a_feeling / Reddit графиня Деревко-Тряпочкина 32 минуты назад Эта фотография уже была, но я не верю, что это один и тот же человек. Форма губ совсем другая, как и строение верхней губы, нос был курносый, стал ровный. Разве может из курносого носа вырасти ровный? - - Ответить

«Новые шорты против тех, в которых я 4 месяца занимался малярными работами»

«Тот же самый наряд, только я на 47 кг легче»

«Нашла в интернете близнеца плюшевого мишки из моего детства. Я потрясена разницей!»

«Мы с женой 32 года назад и сейчас»

«Фото квартиры сразу после покупки и спустя 3 года»

Вот в чем разница между карманами на женских и мужских джинсах

«Цвета маркеров, которые я заказал, и то, что мне пришло на самом деле (минус один сломанный фломастер)»

«Цвет моей кожи на руке и на ноге»

Арахис становится легче почти на треть после очистки от скорлупы

Из котенка в льва

«Левой тарелкой никогда не пользовались, а правую в течение 3 лет постоянно мыли в посудомойке»

«Под ультрафиолетом мои руки выглядят немного необычно»

Песеля подстригли, и теперь он выглядит намного лучше

«Большинство людей не верит, что мы близнецы»

«Вот что солнце сделало с моей татухой»

© klqqf / Reddit графиня Деревко-Тряпочкина 26 минут назад Почему солнце? Это нормальный процесс, татуировки со временем теряют яркость. Солнце тут ни при чем, это связано с процессами заживания и обновления кожи. Редакция: вам не режет глаза грубоватое разговорное "татуха" у нежной картинки сакуры? Сказать "татуировка" или "тату" бы было не круто? - - Ответить

«Новая расческа против той, что использовали 16 лет»

«Левые штиблеты я носил последние 16 лет»

«Ее использовали 30 лет и вот что с ней стало»