Эта фотография уже была, но я не верю, что это один и тот же человек. Форма губ совсем другая, как и строение верхней губы, нос был курносый, стал ровный. Разве может из курносого носа вырасти ровный?
17+ фото с такой большой разницей, что ее с закрытыми глазами видно
Мы часто можем не замечать изменения в окружающих людях или предметах, которые мы видим каждый день. Но стоит поставить рядом фотографии «до» и «после», как разница тут же бросается в глаза. И разглядывать эти отличия невероятно увлекательно.
«Моя подруга детства очень изменилась с годами»
«Новые шорты против тех, в которых я 4 месяца занимался малярными работами»
Старые шорты сейчас моднее выглядят. Ещё немного порвать их и совсем "вау!"
«Тот же самый наряд, только я на 47 кг легче»
«Нашла в интернете близнеца плюшевого мишки из моего детства. Я потрясена разницей!»
«Мы с женой 32 года назад и сейчас»
«Фото квартиры сразу после покупки и спустя 3 года»
Вот в чем разница между карманами на женских и мужских джинсах
О да, просто боль. Как раз купила джинсы, теперь думаю отнести на перешив карманов
«Цвета маркеров, которые я заказал, и то, что мне пришло на самом деле (минус один сломанный фломастер)»
«Цвет моей кожи на руке и на ноге»
Арахис становится легче почти на треть после очистки от скорлупы
Из котенка в льва
«Левой тарелкой никогда не пользовались, а правую в течение 3 лет постоянно мыли в посудомойке»
«Под ультрафиолетом мои руки выглядят немного необычно»
Песеля подстригли, и теперь он выглядит намного лучше
«Большинство людей не верит, что мы близнецы»
Потому что вы скорее всего двойняшки. Ну или у одной из вас проблемы со здоровьем
«Вот что солнце сделало с моей татухой»
Почему солнце? Это нормальный процесс, татуировки со временем теряют яркость. Солнце тут ни при чем, это связано с процессами заживания и обновления кожи. Редакция: вам не режет глаза грубоватое разговорное "татуха" у нежной картинки сакуры? Сказать "татуировка" или "тату" бы было не круто?
«Новая расческа против той, что использовали 16 лет»
«Левые штиблеты я носил последние 16 лет»
«Ее использовали 30 лет и вот что с ней стало»
«Правую половину изрядно помотала, потому на ней постоянно дрыхнет мой собакен»
Еще больше статей, которым можно иллюстрировать словосочетание «большая разница»:
Комментарии
Все эти фотки уже были раньше на адме. Только не понятно, зачем фотографировать кружку, тарелку и др. несколько лет назад? Наверное, фотошоп. Разводилово.