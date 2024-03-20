17 фото, колоссальную разницу на которых видно даже с Луны

Народное творчество
2 часа назад

Иногда стоит изменить одну маленькую деталь — и все преображается до неузнаваемости. Например, если почистить медную посуду, она засияет, а постриженный песель вообще не похож на свою заросшую версию. Мы посмотрели на фото, где запечатлена большая разница, и еще раз убедились в том, что многое познается в сравнении.

«Я сбросила 77 кг. Фото до и после»

Медные кастрюли до и после чистки

Отвел собаку на стрижку

«Такая большая разница, а я ведь всего лишь намазал руки кремом»

Svetlana Svetlana
28 минут назад

Врунишка! У тебя всегда руки такие, как справа. А слева - просто долго возился в воде или был в медицинских перчатках.

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Рентген спины до и после операции по исправлению сколиоза

«Разница на фото — 12 месяцев. Я похудел, отрастил бороду и даже стал подрабатывать моделью»

Как выглядит ракушка, если ее как следует почистить

Водопроводная вода до и после того, как ей дали минуту протечь из крана

«Так изменились мои кроссовки всего за месяц работы поваром»

«Сбросила 45 кг. Это не ложь и не фотошоп! Секрет прост: я много гуляю и стараюсь сжигать больше калорий, чем потребляю»

Камень после профессиональной обработки

Посмотрите, как растет одно и то же растение в разной почве

«Моя собака до и после того, как я сказал, что она хорошая девочка»

«Так вот как на самом деле выглядит моя дорожка»

Как выглядит заготовка для бутылки для сока

Топор X–XI веков до и после реставрации

«Вот как я изменилась за два года. Мне 63»

Ардна Скела
57 минут назад

Да ну какое «на 36», ну что за грубая лесть. Прекрасно выглядит на обоих фото, но точно не моей ровесницей

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Многие люди выглядят не на свой возраст. Иногда из-за этого они даже попадают в неловкие ситуации, но умеют посмеяться и над происходящим, и над собой.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Appropriate-Squash23 / Reddit

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