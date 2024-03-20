17 фото, колоссальную разницу на которых видно даже с Луны
Иногда стоит изменить одну маленькую деталь — и все преображается до неузнаваемости. Например, если почистить медную посуду, она засияет, а постриженный песель вообще не похож на свою заросшую версию. Мы посмотрели на фото, где запечатлена большая разница, и еще раз убедились в том, что многое познается в сравнении.
«Я сбросила 77 кг. Фото до и после»
- Вас знакомые-то узнают вообще? Поздравляю с преображением! ©Traditional_Tank_540 / Reddit
Медные кастрюли до и после чистки
Отвел собаку на стрижку
«Такая большая разница, а я ведь всего лишь намазал руки кремом»
Врунишка! У тебя всегда руки такие, как справа. А слева - просто долго возился в воде или был в медицинских перчатках.
Рентген спины до и после операции по исправлению сколиоза
«Разница на фото — 12 месяцев. Я похудел, отрастил бороду и даже стал подрабатывать моделью»
Как выглядит ракушка, если ее как следует почистить
Водопроводная вода до и после того, как ей дали минуту протечь из крана
Тут был Иисус, и превратил воду в вино? Или воду в масло
«Так изменились мои кроссовки всего за месяц работы поваром»
«Сбросила 45 кг. Это не ложь и не фотошоп! Секрет прост: я много гуляю и стараюсь сжигать больше калорий, чем потребляю»
Просто гулять? Да ладно! А как она наела столько лишнего? 20 лет сидела на диване?
Камень после профессиональной обработки
Посмотрите, как растет одно и то же растение в разной почве
«Моя собака до и после того, как я сказал, что она хорошая девочка»
«Так вот как на самом деле выглядит моя дорожка»
Как выглядит заготовка для бутылки для сока
Топор X–XI веков до и после реставрации
Это не топор, а секира. Судя по узору, датская или норвежская.
«Вот как я изменилась за два года. Мне 63»
Да ну какое «на 36», ну что за грубая лесть. Прекрасно выглядит на обоих фото, но точно не моей ровесницей
- Вы имели в виду 36? Выглядите просто потрясающе! © Adventurous_Low_1518 / Reddit
Многие люди выглядят не на свой возраст. Иногда из-за этого они даже попадают в неловкие ситуации, но умеют посмеяться и над происходящим, и над собой.
Комментарии
Чувствую практически буквально облегчение от боли человека, с прооперированным позвоночником. Респект врачам, это действительно впечатляет)