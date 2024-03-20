17 фото, колоссальную разницу на которых видно даже с Луны

Иногда стоит изменить одну маленькую деталь — и все преображается до неузнаваемости. Например, если почистить медную посуду, она засияет, а постриженный песель вообще не похож на свою заросшую версию. Мы посмотрели на фото, где запечатлена большая разница, и еще раз убедились в том, что многое познается в сравнении.

«Я сбросила 77 кг. Фото до и после»

Вас знакомые-то узнают вообще? Поздравляю с преображением! ©Traditional_Tank_540 / Reddit

Медные кастрюли до и после чистки

Отвел собаку на стрижку

«Такая большая разница, а я ведь всего лишь намазал руки кремом»

Рентген спины до и после операции по исправлению сколиоза

«Разница на фото — 12 месяцев. Я похудел, отрастил бороду и даже стал подрабатывать моделью»

Как выглядит ракушка, если ее как следует почистить

Водопроводная вода до и после того, как ей дали минуту протечь из крана

«Так изменились мои кроссовки всего за месяц работы поваром»

«Сбросила 45 кг. Это не ложь и не фотошоп! Секрет прост: я много гуляю и стараюсь сжигать больше калорий, чем потребляю»

Камень после профессиональной обработки

Посмотрите, как растет одно и то же растение в разной почве

«Моя собака до и после того, как я сказал, что она хорошая девочка»

«Так вот как на самом деле выглядит моя дорожка»

Как выглядит заготовка для бутылки для сока

Топор X–XI веков до и после реставрации

«Вот как я изменилась за два года. Мне 63»

Вы имели в виду 36? Выглядите просто потрясающе! © Adventurous_Low_1518 / Reddit

Многие люди выглядят не на свой возраст. Иногда из-за этого они даже попадают в неловкие ситуации, но умеют посмеяться и над происходящим, и над собой.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.