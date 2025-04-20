А 40-это не зрелый персонаж с богатым жизненным опытом?
Не надо натягивать н. а Ольгу современные представления о возрасте, где 40-это молодежь)
Сколько лет на самом деле было героям наших любимых фильмов
Иногда мы с удивлением узнаем, что герои, которых мы считали взрослыми или совсем юными, на самом деле были совсем другого возраста. Кто-то ведет себя намного старше своих лет, кто-то — наоборот, словно застрял в подростковом возрасте, хотя давно взрослый. А бывает и так, что актер выглядит гораздо старше или моложе своего персонажа. Вот несколько героев, чей возраст стал для нас настоящим открытием.
Ольга Рыжова, "Служебный роман"
А 40-это не зрелый персонаж с богатым жизненным опытом?
Мы привыкли воспринимать Ольгу как зрелого персонажа с богатым жизненным опытом. На самом деле ей еще нет и сорока. Об этом мы узнаем благодаря Верочке, которая цитирует письмо самой Ольги: "Женщины, когда им под сорок, часто делают глупости". Иными словами, можно предположить, что героине около 38–39 лет.
Мия, "Криминальное чтиво"
Мия родилась примерно в 1970 году, то есть на момент событий фильма "Криминальное чтиво" ей было около 25 лет. Однако героиня в исполнении Умы Турман выглядит как человек с более богатым жизненным опытом.
Шура, "Служебный роман"
Мне по сюжету не показалось, что героиня намного моложе. Активная тётя лет около 50.
О возрасте Шуры говорится неопределенно: "От тридцати и до бесконечности". Актрисе Людмиле Ивановой, сыгравшей активистку, было 44 года, но кажется, что по сюжету ее героиня немного моложе. Можем предположить, что Шурочке 30+ лет.
Мередит, "Ловушка для родителей"
Казалось, что эта коварная женщина, которая вот-вот станет злой мачехой, — взрослая, умудренная опытом. А по сюжету ей всего 26. Это выяснилось, когда героиня Линдси Лохан спросила об этом напрямую в одной из сцен.
Надя Ерохина, "Девчата"
"Надьке вот-вот 28 стукнет. Тут не только за КсанКсаныча, за козла пойдешь".
Ее возраст не был тайной
Надя, соседка главной героини Тоси, очень сильно переживает по поводу своей личной жизни — ведь ей уже... барабанная дробь... 28 лет. На момент выхода киноленты артистке Инне Макаровой было 35 лет.
Златопуст Локонс, "Гарри Поттер и тайная комната"
Мало кто знает, что якобы умудренный опытом неудачливый преподаватель Хогвартса совсем еще молод. Он родился в 1964 году, а значит, на момент «Тайной комнаты» ему едва исполнилось 28 лет.
Владимир Шарапов, "Место встречи изменить нельзя"
Человек через войну прошел. Моя бабушка уже с 12 лет работала и семью содержала.
25 тогда это как 45 сейчас
Главный герой произведения на самом деле совсем молод. В книге Владимиру 22 года, в фильме этот возраст подняли до 25. В эти цифры невозможно поверить, учитывая его жизненный опыт, повадки и манеру общения.
Мама Вера, "Девчата"
Мама Вера, по сюжету, — одна из самых старших подруг главной героини Тоси. Она замужем, но уехала от супруга и тяжело переживает расставание. В фильме ее возраст точно не называют, но в повести ее описывают как женщину лет сорока. Актриса Нина Меньшикова сыграла эту роль в 32 года.
Круэлла Де Виль, "101 долматинец"
В фильме "101 далматинец" 1996 года Круэллу сыграла неподражаемая Гленн Клоуз. По сюжету, в этой версии главной злодейке от 45 до 50 лет. Тогда как в более свежей картине "Круэлла" Эмма Стоун сыграла ту же героиню в возрасте 25 лет.
А вот еще 16 персонажей из культовых фильмов, чей возраст порой не знают даже самые преданные фанаты.