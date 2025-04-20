Сколько лет на самом деле было героям наших любимых фильмов

Иногда мы с удивлением узнаем, что герои, которых мы считали взрослыми или совсем юными, на самом деле были совсем другого возраста. Кто-то ведет себя намного старше своих лет, кто-то — наоборот, словно застрял в подростковом возрасте, хотя давно взрослый. А бывает и так, что актер выглядит гораздо старше или моложе своего персонажа. Вот несколько героев, чей возраст стал для нас настоящим открытием.