17 доказательств того, что дизайнерские творения на подиуме и в жизни — это две разные песни
Рассматривая наряды моделей, вышагивающих по подиуму, мы порой думаем, что в обычной жизни та или иная вещь будет смотреться не очень-то и хорошо. Однако наши любимые звезды то и дело опровергают это утверждение. Они выходят в свет в дизайнерских творениях и выглядят в них ничуть не хуже моделей, хоть и по-другому.
Джессика Альба в платье Tamara Ralph
Рианна в платье Poiret
Рианна как будто в золотую фольгу замоталась и выглядит прям как бой-баба. На модели понравилось платье,интересная игра цвета
Флоренс Пью в костюме Valentino
Ну что за....
Лиф на модели, что за мода? Зачем его надевать так, что ощущение, словно он сполз очень сильно? А грудь выглядит так уныло и опущено.
Выше на Рианне тоже черти что, прижать до нельзя и опустить. Красота - это страшная сила.
Наоми Уоттс в платье Giorgio Armani
Кейт Хадсон в костюме Stella McCartney
Николь Кидман в платье Alexander McQueen
И в чем тут принципиальное отличие? И рост, и стройность... Село почти идентично.
Каждый раз, когда Николь выходит на красную дорожку, от нее глаз не отвести. А здесь вы сможете узнать секреты стиля актрисы.
Мерил Стрип в платье Prada
модель (это не Шейк, нет?) выглядит так, будто в секондхенде одевалась и работает уборщицей ))) старушечье платье не маркого цвета, убогий платочек, фартук и туфли, какие были, ну и что, что цвет не подходит, зато бесплатно.
Мэрил Стрип оно тоже никак
Джессика Бил в платье Christian Dior
Эмма Робертс в платье Giambattista Valli
Дженнифер Энистон в платье Saint Laurent
Этот шов спереди...На подиуме почти не виден, на Энистон прямо режет глаз(
Ева Лонгория в платье Pamella Roland
Лонгории надо перестать притворяться, что она не растолстела, эти платья на ней смешно выглядят
Джоуи Кинг в платье Iris van Herpen
Дженнифер Лоуренс в платье Dior
Зои Кравиц в платье Giorgio Armani
На модели смотрится как цветок фуксии, на Зои просто балахон, делающий фигуру прямоугольником.
Дженнифер Кулидж в платье Saint Laurent
А в этом материале вы найдете историю успеха Дженнифер Кулидж.
Кэти Перри в костюме Marques Almeida
Хайди Клум в платье Versace
Отлично выглядит и справа и слева. Цвет у платья Хайди замечательный
Хайди Клум всегда выглядит роскошно, какой бы наряд она не надела. А в этой статье вы найдете правила красоты легендарной модели.
Комментарии
Я, кажется, начала понимать, почему вечно все эти звёзды смотрятся смешно в нарядах, которые на подиуме дивно хороши. Потому что на подиуме они на моделях под 1,80! А среди звёзд много невысоких.
вот для разнообразия на Альбе лучше сидит, для этого платья у женщины должна быть фигура не типа "вешалка" )))