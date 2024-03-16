17 доказательств того, что дизайнерские творения на подиуме и в жизни — это две разные песни

Дизайн
2 часа назад

Рассматривая наряды моделей, вышагивающих по подиуму, мы порой думаем, что в обычной жизни та или иная вещь будет смотреться не очень-то и хорошо. Однако наши любимые звезды то и дело опровергают это утверждение. Они выходят в свет в дизайнерских творениях и выглядят в них ничуть не хуже моделей, хоть и по-другому.

Джессика Альба в платье Tamara Ralph

MICHAEL TRAN / AFP / East News, Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News
КогдаУжеЛето
2 часа назад

вот для разнообразия на Альбе лучше сидит, для этого платья у женщины должна быть фигура не типа "вешалка" )))

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Рианна в платье Poiret

© Gary Mitchell, GMP Media / Alamy Stock Photo, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News
Lilith1313
16 минут назад

Рианна как будто в золотую фольгу замоталась и выглядит прям как бой-баба. На модели понравилось платье,интересная игра цвета

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Флоренс Пью в костюме Valentino

© UPI / Alamy Stock Photo, Lewis Joly/Associated Press/East News
Глист осенний на ветруууууу
1 час назад

Ну что за....
Лиф на модели, что за мода? Зачем его надевать так, что ощущение, словно он сполз очень сильно? А грудь выглядит так уныло и опущено.
Выше на Рианне тоже черти что, прижать до нельзя и опустить. Красота - это страшная сила.

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Наоми Уоттс в платье Giorgio Armani

Invision/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Кейт Хадсон в костюме Stella McCartney

Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Николь Кидман в платье Alexander McQueen

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, AFP/EAST NEWS
Чадо Брюн
2 часа назад

И в чем тут принципиальное отличие? И рост, и стройность... Село почти идентично.

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Каждый раз, когда Николь выходит на красную дорожку, от нее глаз не отвести. А здесь вы сможете узнать секреты стиля актрисы.

Мерил Стрип в платье Prada

Jordan Strauss / Invision / East News, x / Avalon / Photoshot / East News
КогдаУжеЛето
2 часа назад

модель (это не Шейк, нет?) выглядит так, будто в секондхенде одевалась и работает уборщицей ))) старушечье платье не маркого цвета, убогий платочек, фартук и туфли, какие были, ну и что, что цвет не подходит, зато бесплатно.
Мэрил Стрип оно тоже никак

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Джессика Бил в платье Christian Dior

Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News, Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS

Эмма Робертс в платье Giambattista Valli

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Дженнифер Энистон в платье Saint Laurent

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS
Алёнушка
1 день назад

Этот шов спереди...На подиуме почти не виден, на Энистон прямо режет глаз(

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Ева Лонгория в платье Pamella Roland

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, EAST NEWS
КогдаУжеЛето
2 часа назад

Лонгории надо перестать притворяться, что она не растолстела, эти платья на ней смешно выглядят

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Джоуи Кинг в платье Iris van Herpen

VALERIE MACON/AFP/East News, PIXELFORMULA/SIPA/Sipa Press /East News

Дженнифер Лоуренс в платье Dior

mpi29/MediaPunch Inc./EAST NEWS, AP/East News

Зои Кравиц в платье Giorgio Armani

Invision/Invision/East News, picture alliance / Ik Aldama/EAST NEWS
Олена
1 час назад

На модели смотрится как цветок фуксии, на Зои просто балахон, делающий фигуру прямоугольником.

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Дженнифер Кулидж в платье Saint Laurent

VALERIE MACON / AFP / East News, Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

А в этом материале вы найдете историю успеха Дженнифер Кулидж.

Кэти Перри в костюме Marques Almeida

MORA / Everett Collection / East News, www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News

Хайди Клум в платье Versace

AFP / EAST NEWS, AP / East News
Lilith1313
7 минут назад

Отлично выглядит и справа и слева. Цвет у платья Хайди замечательный

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Хайди Клум всегда выглядит роскошно, какой бы наряд она не надела. А в этой статье вы найдете правила красоты легендарной модели.

Фото на превью AP / East News, AFP / EAST NEWS

Комментарии

Уведомления
Алёнушка
1 день назад

Я, кажется, начала понимать, почему вечно все эти звёзды смотрятся смешно в нарядах, которые на подиуме дивно хороши. Потому что на подиуме они на моделях под 1,80! А среди звёзд много невысоких.

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