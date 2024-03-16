17 доказательств того, что дизайнерские творения на подиуме и в жизни — это две разные песни

Рассматривая наряды моделей, вышагивающих по подиуму, мы порой думаем, что в обычной жизни та или иная вещь будет смотреться не очень-то и хорошо. Однако наши любимые звезды то и дело опровергают это утверждение. Они выходят в свет в дизайнерских творениях и выглядят в них ничуть не хуже моделей, хоть и по-другому.