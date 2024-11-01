17 людей вспомнили курьезные ситуации, которые они нескоро из памяти выкинут

Вот насчет таксиста,не берущего с незнакомых номеров,согласна!не раз было так-подъезд к нашему дому…сложный-шлагбаумы с обеих сторон,да и сажусь чуть дальше подъезда с более удобной для таксистов точки;хорошо,когда можно написать,но если только звонить-далеко не все отзываются (