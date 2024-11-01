17 людей вспомнили курьезные ситуации, которые они нескоро из памяти выкинут

Подружка из последней истории в следующий раз, небось, алюминиевые кружки нa стол поставила )
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Наша жизнь — череда курьезов и казусов. Оговорки, неуклюжесть, внезапный провал в памяти. Еще и новомодная техника добавила нам стыдных ситуаций. И это лишь малый список поводов для уморительных историй из жизни.
Подружка из последней истории в следующий раз, небось, алюминиевые кружки нa стол поставила )
Один из самых богатых источников забавных ситуаций — аэропорт. Пересказываем истории людей, которые влипли в курьезы накануне рейса или прямо во время полета.
Вот насчет таксиста,не берущего с незнакомых номеров,согласна!не раз было так-подъезд к нашему дому…сложный-шлагбаумы с обеих сторон,да и сажусь чуть дальше подъезда с более удобной для таксистов точки;хорошо,когда можно написать,но если только звонить-далеко не все отзываются (