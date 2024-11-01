17 людей вспомнили курьезные ситуации, которые они нескоро из памяти выкинут

Истории
3 часа назад

Наша жизнь — череда курьезов и казусов. Оговорки, неуклюжесть, внезапный провал в памяти. Еще и новомодная техника добавила нам стыдных ситуаций. И это лишь малый список поводов для уморительных историй из жизни.

  • Я очень люблю изделия из серебра, у меня их вагон и тележка. Как-то была в одном незнакомом городе, иду, смотрю — вывеска «Серебряный ручей». Ну, думаю, сейчас прикуплю себе что—нибудь новенькое. Захожу, а там мотыль, опарыши, блесны. Это магазин для рыбалки! Долго смеялась. © Ольга Савина / Dzen
  • У дочери была интерактивная игрушка. Непонятное синее существо, похожее на сову. Обычно отвечала на вопросы, просила ее погладить, покормить или говорила, что ей все надоело и она хочет спать. Но однажды ночью я проснулась от жуткого хриплого голоса, говорящего «помогите». Пока сообразила, что к чему, чуть не поседела. Эта игрушка «родила»: оказалось, что у нее в туловище был карман, в котором находились ее уменьшенные копии. © Олеся Д. / Dzen
  • Поехали с другом в дальнюю поездку. Пристроил смартфон на магнит, включил навигатор, едем, болтаем обо всем. Друг у меня спрашивает, что моя колонка умеет. Говорю: «Да ничего она не умеет, просто пользуюсь навигатором — и все». Через несколько секунд голос Алисы: «Если вы закачаете программу, я найду вам любую музыку, любой фильм». Дальше мы ехали молча. © Старый циник. / Dzen
  • Достала после долгого перерыва сканер. Никак не получалось подключить. И шнуры перепробовала, и чего только еще ни сделала. Договорилась с мастером, он пришел, покрутил сканер и... нажал кнопку включения в сеть. К моему оправданию, кнопка эта хитро спрятана была. Посмеялись, деньги брать отказался, но ужином я его накормила. © Елена Колычева / Dzen
  • Ехала как-то утром в метро. Электричка качнулась, я по инерции схватила впереди стоящего мужчину, не удержалась и плюхнулась на сзади сидящего, вместе с тем, кого ухватила. До этого момента все ехали хмурые, а тут такое бесплатное представление. Я не знала, перед кем первым извиняться. А мужик, на которого я уселась, тоже оказался с юмором. Сказал, мол, ничего, можете сидеть, только без балласта. Хохотал весь вагон. На работу шли все веселые, а я чуть от стыда не провалилась. © Ена . / Dzen
  • Знакомая с мужем пришла в магазин. Нагрузили тележку, стоят в очереди. Она немного впереди, муж сзади. Стало ей скучно, и решила она приколоться. Резко поворачивается к мужу с криком: «Заплатишь за меня?» Сзади неизвестный мужик, обалдевший, говорит: «Нееет!» Муж просто куда-то отошел, и она предложила оплатить свои покупки совершенно незнакомому дяде. Вот он обрадовался-то. © Ена . / Dzen
  • Была как-то в гостях у подруги. Пили чай. Подружка такие красивые фарфоровые чашки на стол выставила. Дорогущие. И вот время наше уже к концу подошло. Ну я вызвалась помочь посуду помыть. Взялась мыть как раз-таки эти чашки. И только стала брать одну, как она выскользнула из рук. Я стала ловить чашку, так она отскочила и такое тройное сальто в воздухе сделала. Подруга в этот момент аж дышать перестала. Но я все-таки поймала чашку. Над моим жонглерским талантом потом еще долго смеялись.
ФьюАлка
49 минут назад

Подружка из последней истории в следующий раз, небось, алюминиевые кружки нa стол поставила )

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  • Час пик, маршрутка в пригород. Не то что сесть — стоять тесно. Рядом со мной парень, активно ведущий переписку в телефоне, а за ним тетечка предпенсионных лет. Так она не просто внимательно читала его переписку, но и, судя по выражению лица, очень эмоционально реагировала. Я прямо вскипела от такой наглости. Дождалась момента, чтобы поймать ее взгляд, и громко, на весь салон поинтересовалась: «Ну, чего пишут?!» Парень поднял голову, оглянулся — и как засмеялся. А дамочка покраснела, как помидорка, и всю дорогу до остановки втыкала в дверь. © Квинтессенция мурашек / Dzen
  • В сетевом магазине продавец раскладывала товар неподалеку от меня. Вдруг голову подняла и громко так, эмоционально сказала: «О, привет, давно тебя не видела!» Я от неожиданности расплылась в дурацкой улыбке и так же восторженно ответила: «Ой, здрасте, а я тебя не узнала!» Можно догадаться, что продавец вообще не ко мне обращалась. Очень неловко было. Пробормотала «извините» и быстренько смоталась. © Квинтессенция мурашек / Dzen
  • Когда сын был маленький, я постоянно варила компот. Сварила в очередной раз, даю ему, а он говорит: «Мамочка, у компота вкус колбасы». Я естественно говорю: «Не выдумывай, пей». Он делает еще глоток: «Ну правда вкус колбасы». Я уже злиться начинаю. Ребенок чуть не плачет. Только тогда я сама догадалась попробовать. Если вы не знали, рассказываю: компот из сухофруктов, если в него вместо сахара положить соль, реально имеет привкус копченой колбасы. © Опознанная выхухоль / ADME
  • Заказала на маркетплейсе ионизатор воздуха. Пришел с поцарапанным и обшарпанным дисплеем. Возмущенная, естественно пишу гневный отзыв. Требую заменить мне прибор, так как он б/у. В ответ пришло сразу два хлестких комментария с предложением снять пленку с дисплея. Сняла, оказалось, что дело было в ней. Было очень стыдно. © Светлана Зиновенкова / Dzen
  • Я человек-конфуз! Отмечала 25-летие с друзьями в ресторане, купила красивое белое платье с рукавами-крыльями. Весь вечер переживала, что изгажу эти рукава в каком-нибудь жюльене. Нет! Рукава остались чистыми, но, когда мы переместились ко мне домой, я села на праздничный торт, который стоял на журнальном столике. © Подслушано / Ideer
  • Иду по улице, а впереди меня девушка лет 25: красивая укладка, узкие приталенные джинсы, ветровка. А сумка на плече открыта. Идет, говорит по телефону, казус не замечает. Обгоняю и говорю: «Девушка, у вас сумка открыта». А девушка в ответ поворачивает голову, и я вижу лицо 60-летней женщины. Она рассмеялась, меня поблагодарила, сумку закрыла и в трубку сказала: «Слышала, Мань, не зря в спортзал хожу: меня со спины за девушку принимают», — и, хохоча, пошла дальше. © Подслушано / Ideer
  • В классе втором нам задали написать сочинение на тему «Мой любимый школьный предмет». Была я девочкой невнимательной и, конечно же, прослушала объяснение учительницы. Каково было ее удивление, когда она читала сочинения про математику, окружающий мир, литературу и так далее, а тут Маша пишет про циркуль, линейку и карандаш. © Подслушано / Ideer
  • Отдыхали с парнем на море. Отпуск подгадали так, чтобы его день рождения отметить там. Четвертый день отпуска: проснулись, умылись. Вышли на веранду. Парень смотрел на меня как-то чудно. Значения не придала. Гуляли по городу, а он все странно себя вел. Зашли в кафе. Ели, он все смотрел. А я не понимала, чего он хотел. И вдруг по радио объявили дату. Меня как током ударило. У него день рождения! Почувствовала себя неимоверной нахалкой, что так нелепо забыла. В отпуске напрочь теряется счет времени. © Подслушано / Ideer
  • Вызывала такси. Понимала, что стою там, где нет ориентиров. Позвонила, чтобы уточнить, куда подъехать. Таксист не отвечал. Долго кружил вокруг, но все-таки нашли друг друга. Села в машину, сказала, мол, я вам звонила, хотела подсказать, где я. А он в ответ: «Я на незнакомые номера не отвечаю». © Ольга К. / Dzen
  • Я как-то попросила Алису включить музыку для сна. Лежу, почти засыпаю. То под шум дождя, то под стрекот сверчков. Как вдруг из колонки раздается демонический смех. Причем очень громкий. Когда я перестала заикаться, то спросила у Алисы, что это было. А она выдала: «Не понимаю, о чем вы». © Жужа Лаптева / Dzen

Один из самых богатых источников забавных ситуаций — аэропорт. Пересказываем истории людей, которые влипли в курьезы накануне рейса или прямо во время полета.

Комментарии

Уведомления
Нина С
2 часа назад

Вот насчет таксиста,не берущего с незнакомых номеров,согласна!не раз было так-подъезд к нашему дому…сложный-шлагбаумы с обеих сторон,да и сажусь чуть дальше подъезда с более удобной для таксистов точки;хорошо,когда можно написать,но если только звонить-далеко не все отзываются (

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