Ну вот и какой смысл был маме корячиться до двух ночи из-за вшивого верблюда?
Принес бы двойку, от тройки не сильно отличается)
Читатели ADME рассказали об уморительных ситуациях, которые знакомы каждому родителю
Как только дети дорастают до детского сада, все — начинается бесконечный конкурс «Умелые ручки». А в школе он продолжается. Сделай поделку, сшей костюм на утренник, приготовь что-то к празднику. И иногда за материалами надо чуть ли не на другой конец света ехать. В общем, наши читатели рассказали самые шедевральные истории из своей практики.
- Сын, учась в начальной школе, как-то перед сном сказал: «Завтра нужны транспортир и циркуль». Учительница была очень строгая, точно бы влепила двойку за отсутствие. Дома не было. Пошли по соседям. Было забавно, когда взрослые люди зависали на минуту, пытаясь вспомнить, что это за предметы такие. В итоге нашли совершенно доисторический, но очень красивый набор чертежных инструментов у одной старушки. © Жужа Лаптева / Dzen
- Моей дочери в восьмом, наверное, классе нужно было сшить шорты на урок труда. Причем домоводства у них не было, и мальчики с девочками вместе занимались: то деревообрабатывающие станки по учебнику изучали, то устройство розетки. А тут шорты к следующей неделе. Ну я сшила на плюшевую игрушку шорты из старых джинсов. Так мои всему лицею показывали, они на машинке сшиты и с притачным поясом. А у одного мальчика шорты были скроены из двух деталей и аккуратно сшиты по контуру, как подушка. Вот зачем такое задают? Я реально знаю людей у которых дома только нитки трех цветов, две иголки и пуговиц штук 20. А тут шорты шей скоренько. © Н С. / Dzen
- Помню, задали сыну сделать фигурку верблюда из фольги. Узнала накануне вечером, в 8 часов, открыв дневник сына. Еще час с ним ругались, он кричал что-то из серии «не буду, не хочу, тебе надо, ты и делай». Короче, до двух часов ночи делала каркас из проволоки, обматывала поролоном, фольгой. А в 5:00 подъем, потом 12 часов работы. Еле отработала. Пришла и сказала сыну: «Это последняя поделка, ничего делать больше не буду. Два так два!» И не делала. Кстати, за верблюда сын получил тройку. Ну не художник я ни разу! Мне легче начертить, чем нарисовать или слепить. © Танзи Панза / Dzen
Ну вот и какой смысл был маме корячиться до двух ночи из-за вшивого верблюда?
- У меня сын в 1 классе научился пришивать пуговицы и целую неделю с удовольствием этим занимался всеми вечерами. Потом иду с работы, смотрю — катается на велике, одет в шорты джинсовые, подшитые зелеными нитками крупными стежками. Это он, оказывается, порвал джинсы и отрезал брючины по колено. Короче, навык пригодился. © Olya zubareva / Dzen
- Был случай забавный с утренником в саду. Собрала с утра ребенка, чуть припаздывали. Надевала ей уже шапку, а мне дочка заявила: «Мы с бабушкой тебе забыли сказать вчера, что у нас сегодня осенний утренник в саду, и я буду свеклой. Воспитательница просила все красное или бордовое надеть». Ну а мы естественно не в красном. © Виктория / Dzen
- Мой сын, к счастью, уже окончил школу, но воспоминания об уроках технологии до сих пор заставляют вздрагивать. До седьмого класса мой сын вышивал, крутил бумагу, лепил из теста. На вопрос учительнице, зачем парню эта вся муть, она закатывала глаза и отвечала, что девочкам очень нравится. Девочкам! У меня сын. Мы с мужем лепили, вышивали, шили, делали дурацкие поделки. Тройка последовала за наши старания. Но в седьмом классе мы перевели сына в другую школу. И там был труд для мальчиков. Сын пилил, строгал и клеил с большим восторгом. © Аглая Фаина / Dzen
- Помню, однажды у дочери в школе был спектакль. Нужны были костюмы XVIII века. Попросили самим сшить. А я та еще швея. Знакомых, обладающих таким талантом, нет. В общем, полночи сама выкраивала платье и головной убор, а потом еще строчила вручную: машинки нет. Зато учительнице очень понравился костюм.
- Однажды сделала за сына рисование в 8 классе. Он рисовать не умеет от слова «вообще», за исключением перспектив по линеечке. В детском саду, помню, рисовали ветку рябины, и мне выдали результат: вяло закрашенный фон и коричневая линия без ягод и листьев. Требовали повлиять. А как я повлияю, если человеку это не дано и глубоко противно? Так вот, продолжение истории. В 8 классе им задали нарисовать человека в движении, тема — спорт. Он три дня страдал, дострадался до буквального срыва (впервые вообще такое видела). Полночи успокаивала, когда прорыдался, убедила, чтобы на следующий день притащил мне бумагу и пастель, за 15 минут нарисовала ему пловца. 15 лет ничего не рисовала, не старалась, но учительница наверняка поняла, ибо художественную школу никуда не денешь. Однако вида не подала, 4 поставила — и хорошо. © Medialuna / ADME
- Сыну в школе задали пришить пуговицы разными способами. Я старалась очень. Принес 5, учитель сказала, что молодец, видно, что сам пришил, а другим детям сказала переделать, так как сделали родители. А в 5 лет, помню, участвовали в каком-то конкурсе, нужно, чтобы только дети рисовали. Всех в основном отбраковывали, видно, что родители рисовали, и только мое произведение забрали, так как не могли поверить, что взрослый так рисует. Молчу про оригами. Как-то нужно было сделать 2 коробки. Одну я кое-как сделала, причем и склеила, чтобы не развалилась, а другую мне на работе кто-то помог. Так сыну сказали, что еще крышки должны быть. Хорошо, хоть в средней школе этого нет, только изо. Там учитель с пониманием относится и хорошисту, видно, не может 3 поставить. © Нина И / Dzen
- Я сыну на ярмарку в школу вместо сладкой выпечки испекла мясной пирог во весь противень. Потом учительница позвонила. Сказала, мой пирог занял первое место, потому что даже не дошел до конкурса — его слопали в учительской. © Виктория Райко / Dzen
Быть слопанным в учительской - лучшее применение конкурсному пирогу)
- Я работала художником-оформителем. Учителя дочери об этом знали. Дочь тоже хорошо рисовала (я учила). Задания выполняла сама, я не помогала. Преподаватель рисования постоянно орала, что ребенок не может так рисовать, что это рисует мама. Дочь плакала. Сейчас она дизайнер интерьера с университетским образованием. © ЖитиЕ-мое / Dzen
- В начальной школе дочке велели принести самодельную книжку с картинками. Она принесла, но для этого изрезала в хлам очень красивую азбуку, которую нам привезли из другого города. Я чуть не плакала над растерзанной книгой, а дочке учительница поставила пять. Вот это я понимаю — поделка! © Надежда Белова / Dzen
- Внук вернулся из школы и огорошил: «В понедельник все должны прийти с сиреневым писсуаром». Немая сцена. Аккуратно расспросила его. И выяснила, что нужно принести аксессуар сиреневый. © William Murdoch / Dzen
- Сыну задали поделку на тему «Золотая осень». Если что, ему 16, и учится он в колледже. Сам он наотрез отказался заниматься этой «ерундой». Ну я насобирала какого-то сухостоя на даче, наклеила на картонку, что-то вырезала, покрасила. Как потом оказалось, в колледже замутили какой-то конкурс поделок. Вот зачем это почти взрослым юношам?! © Наталья П. / Dzen
- У моей старшей как-то решили отпраздновать Хэллоуин. Гастрономический. И главное блюдо — тыква и ее производные. Я не стала заморачиваться со сладостями, забабахала пиццу, чутка остренькую, с колбаской, лучком, помидорчиками. Ну и тыковку накрошила, для антуража и цвета, а сверху сыр. Эту пиццу смели в первую же минуту. © ZояКандик / Dzen
Да, от такого количества поделок, рисунков, блюд и прочей «домашки» любой родитель устанет. Кстати, дети тоже устают постоянно учиться. Почитайте, как мама отличницы пришла к решению, что изредка нужно позволять ребенку прогуливать школу.
Комментарии
Мой старший в диком восторге от работы лобзиком. В этом году обещали дать поработать наааа станках. Надеюсь, реально дадут.
А вообще, считаю, что готовка и умение ставить заплаты, как и чинить электропроводку и сверлить пригодится всем. А вот вышивка и прочая муть - по вкусу. Если что, сама вышивать обожала. Да и сейчас бы могла, но времени вот нааа это неть...
А вы заметили, что заголовки "выздоровели"? Я что-то только сейчас...
Я вот тоже тут "осенними поделками" занималась ) Исключительно в собственное удовольствие )))