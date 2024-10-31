Читатели ADME рассказали об уморительных ситуациях, которые знакомы каждому родителю

Мой старший в диком восторге от работы лобзиком. В этом году обещали дать поработать наааа станках. Надеюсь, реально дадут.

А вообще, считаю, что готовка и умение ставить заплаты, как и чинить электропроводку и сверлить пригодится всем. А вот вышивка и прочая муть - по вкусу. Если что, сама вышивать обожала. Да и сейчас бы могла, но времени вот нааа это неть...