Почему я разрешаю своему ребенку иногда прогуливать школу

Школу прогуливать плохо. Эту фразу твердят как аксиому. А для пущего устрашения рассказывают, что ученики скатятся на двойки, если хотя бы раз не придут на уроки. Наша героиня вспомнила, как ее дочь старалась учиться на пятерки и не пропускала ни единого учебного дня. И почему в какой-то момент они решили бросить эту затею.

А в конце статьи — истории других людей с похожим опытом.

Мой взгляд на учебу изменился, когда дочка была в 7 классе. Предметы в расписании все добавлялись, а часы в сутках — нет. Моя-то никогда не жаловалась, во всем успевала, ни одного урока не прогуливала. Но тут началась у них физика. Стала дочурка притаскивать из школы тройки и даже двойки. И усердная учеба не помогала. Такого никогда за все предыдущие 6 лет не было. Главное, помочь мы с мужем ничем не могли. Наши профессии далеки от физики, и школьную программу по этому предмету мы плохо помним. Папа наш еще пытался что-то дочке объяснить, но не помогло. В итоге это стало реальной проблемой. Другие уроки дочь едва успевала делать, потому что кучу сил и времени тратила на физику. А в четверти все равно еле-еле трояк вырисовывался.

Ну я смекнула, что что-то не так. Не может человек, который другие сложные предметы — алгебру, например, или биологию — знает на «отлично», резко перестать соображать. Возможно, учитель объясняет материал не совсем понятно или в принципе мало времени этому уделяет. Короче, пошла я к их физику. А он противный оказался. Выкатил свой план урока: вот, дескать, у него минут 15 на объяснение нового материала, а дальше — хоть трава не расти. Ни одному ученику он не будет уделять лишнее время. Даже подойти с вопросом на переменке нельзя. Чисто ради любопытства поинтересовалась у него, что тогда делать детям, если они искренне хотят понять предмет, но отведенных 15 минут им мало. Ведь не все имеют «технические» мозги, кому-то нужно больше времени, чтобы въехать в материал. А учитель заявил: «Вообще ничего сложного в моем предмете нет, можно все усвоить во время урока. Мы же не на физмате учимся, а в обычной школе. А уж если ребенок настолько не въезжает, пусть тогда дома сам разбирается. Сидите три часа, четыре, пять или сколько там понадобится». На мой вопрос о том, когда в таком случае делать уроки по другим предметам, он заявил, что его это не волнует. В общем, от учителя ничего толкового добиться не получилось. Максимум, что он позволил, — это пересдавать работы больше одного раза. Но ситуация все равно была абсурдной. Оставаться с тройкой дочь не желала. При этом запускать другие уроки или жертвовать отдыхом и сном — тоже ненормально.

Пропустим несколько месяцев интенсивных занятий с репетитором по физике. На это уходили не только будни, но и часть выходных. Не будем уделять внимание и тому, что, помимо школьных занятий, моя дочь ходила на кружок рисования. И бросать его из-за физики ей совершенно не хотелось. Перескочим сразу в конец 7 класса, когда с горем пополам дочка вытянула физику на «4» в году. Единственную, прошу заметить, среди пятерок. К лету дочь была выжата, как лимон. Похвалил ли ее хоть как-то учитель за старания? Нет. И четверку-то с насмешкой вывел. Забегая вперед: пригодится ли дочери физика в будущей профессии? Вряд ли. Сейчас она в 10 классе и готовится поступать в лингвистический. Даже если где-то на жизненном пути ей и понадобятся знания физики, то уж точно не в таком объеме, чтобы изучение этого предмета стоило потраченных усилий и нервов. Вот тогда-то, на рубеже 7-8 классов, я и поняла, что отдавая столько времени и сил учебе, дети рискуют выгореть и перестать вообще чем-либо интересоваться. За все то время, пока моя дочь сражалась с физикой, я не раз видела, как она была на грани того, чтобы сдаться. От усталости у нее порой утихал интерес даже к тем предметам, которые она любила всей душой: языкам, литературе. Мне часто приходилось ее подбадривать и уговаривать потерпеть чуть-чуть, пока не исправим оценки. Не забросить все дочери помогло только ее безумное упрямство. А ведь все было проще простого. Любому человеку необходимо отдыхать и перезагружаться. Даже взрослым людям положены восьмичасовой рабочий день и два выходных дня. Так почему мы считаем, что дети будут, как роботы, без устали пахать в школе часов по 6, а потом еще делать уроки дома часа 3-4? И так 5 дней в неделю. Это я еще не учитываю выходные: ведь домашку на понедельники никто не отменял.

Осознав, что надо как-то менять ситуацию, перестраивать учебный график, я стала изучать статьи экспертов по теме. И выяснила, что такое количество домашки, какое задают нашим детям в школах, почти никак не влияет на уровень усвоения материала. Порой оно портит здоровье, потому что лишает полноценного отдыха и даже иногда сна. Дети устают и теряют какую бы то ни было мотивацию. Более того, я наткнулась на море статей, где сами педагоги говорят о том, что иногда полезно не ходить в школу. Во-первых, так дети смогут стать самостоятельнее. Когда они выбирают день, чтобы не пойти в школу, они невольно ориентируются на то, какие предметы для них важнее, какие стоят чуть меньше внимания. Считайте это своего рода профориентацией. По крайней мере, ребенок начнет понимать, что ему действительно интересно. Еще самостоятельность детей проявляется в том, что они сами пытаются освоить пропущенный в день прогула материал. И зачастую, по мнению педагогов, такое самообразование оказывается полезнее, чем вдалбливания учителей. Ведь ребенок получает возможность спокойно, в своем режиме разобраться в теме. Это особенно важно, когда метод преподавания учителя не такой уж действенный. И мы с дочкой убедились в этом на личном опыте.

Во-вторых, периодические пропуски позволяют детям отдохнуть, разгрузиться. Причем не только физически, но и эмоционально . Ведь большая нагрузка, помимо усталости, влечет за собой стрессы. А еще у ребенка не остается времени и сил на интеллектуальное развитие. Конечно, откуда взять хотя бы полчаса на ту же книгу, если ты до глубокого вечера корпишь над уроками? И не всегда интересными. Тут бы до кровати доползти. Наконец, в третьих, пропуск дает детям и подросткам почувствовать долгожданную свободу. У них так забит график, что возможность время от времени посвящать день лишь своим интересам дарит незабываемые эмоции. Эксперты уверяют: если мы, родители, разрешим детям иногда устраивать себе такие выходные (не по несколько раз в месяц, конечно), они сами не захотят потом прогуливать. Им будет достаточно этого дня, чтобы восстановить энергию, получить впечатления. Чтобы потом с новыми силами грызть гранит науки.

Поизучав всю эту информацию, я поговорила с дочкой. И мы решили попробовать новый режим. Насчет успеваемости я не беспокоилась. Дочь — отличница. Раз в месяц где-то разрешаю ей не ходить в школу. Чтобы она выспалась. Пишу всегда заявление, все чин-чинарем. И вот в очередной такой раз классная наорала: «Надоела свои липовые бумажки таскать и прогуливать!» А потом еще мне позвонила. Ну я и изрекла: «Есть претензии к тому, как моя дочь учится? Она не успевает по какому-то предмету? Или, может, она целыми неделями в школу не ходит? Если все в порядке, тогда будьте так добры больше не разговаривать с моей дочкой в таком тоне. И уж тем более не раскидываться обвинениями, что она якобы приносит поддельные заявления». Нисколько не жалею об этом разговоре. Как и в целом о решении давать дочери передышки от походов в школу и домашки. На оценки это никак не повлияло. Зато прибавилось сил и желания заниматься. Также она научилась распределять нагрузку, выбирать, какие предметы ей нужнее в будущем, а чему она может уделить чуть меньше внимания. А еще у дочки чаще сияют глаза от учебы. Ведь теперь она не воспринимает уроки просто как свой долг. Чему я несказанно рада. Для себя же я уяснила одну вещь: делать из учебы безумный культ — занятие неблагодарное и иногда даже опасное. Физическое и ментальное здоровье своего ребенка, ее искренние желания и интересы я теперь ставлю наравне с образованием. А иногда и выше.

Бонус: что говорят другие

У меня был одноклассник, которого родители стабильно два раз в год отпрашивали из школы дней на 10, чтобы отвезти на море. Он отдыхал, загорал и возвращался к учебе, пока мы все сидели бледнолицые, уже еле соображающие. И ничего, кстати, школу окончил нормально. Сейчас работает нехило, в авиастроении. Многого добился. Так что я уже тогда убедилась, что редкие прогулы на интеллектуальном развитии никак не сказываются.

Сын не сделал домашку по математике. Не потому что разгильдяй. Просто после школы он бежал в спортивную секцию. А дома еще корпел над кучей уроков по другим предметам. Вот и не успел. А я возьми да накричи на него. Сын ушел зареванный. А я вдруг как вспомнила, что в детстве однажды была истощена длинной учебной четвертью. И мама внезапно взяла отгул посреди рабочей недели. В тот день я не пошла в школу. Мы целый день гуляли по городу, угощались мороженым в кафе, прошлись по магазинам, и мама сделала мне подарок. Кажется, в тот день сложно было бы найти ребенка более счастливого, чем я. После этих воспоминаний я не могла заснуть — тяжело было на душе. Надо было видеть глаза моего Кольки, когда утром я ему вдруг заявила, что погорячилась. А еще — чтобы он не парился по поводу несделанной домашки и вообще отдохнул денек от школы.

Дочка окончила 11 класс. Шла на золотую медаль. А географичка взяла и зарубила пятерку. Нервы мы с ней помотали. Дочь часами учила ее предмет — все без толку. Забили уже. Как вдруг в конце 11 класса географичка подкатила к моей дочери с ехидной ухмылочкой и спросила, почему, мол, я ей про медаль не сказала. Она бы помогла исправить оценку. Интересно, как она себе это представляла? Что девочка подойдет к учительнице и заявит: «Почему это вы мне четверки выводите? Из-за вас медаль срывается», — или как?

Дочь учится хорошо, в школьных активностях всегда участвует. Но тут началась старшая школа. Новый учитель математики дочку мою невзлюбил. Так доставал, что ее от предмета воротило, уроки перестала делать. Ну пошла я к директору разбираться. А тот в ответ сразу лапы кверху поднял, мол, он тут ни при чем. Ничего противоправного учитель не сделал, а вмешиваться в работу педагога он не имеет права. После этого мы с дочерью резко пересмотрели подход к учебе и перестали тратить столько времени и сил на нее.