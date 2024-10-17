Почему я больше не планирую ходить на встречи выпускников

Ожидание: уютный вечер, полный добрых воспоминаний. Реальность: полнейшее разочарование. Так произошло с нашей героиней, когда она впервые решилась прийти на встречу выпускников. И теперь девушка раз и навсегда отказалась от затеи встречаться со своим прошлым. Рассказываем ее историю, которая откликнется у многих.

Однажды один из моих самых любимых школьных учителей сказал: «Не понимаю, зачем люди ходят на встречи выпускников. Ну, хорошо, в первые пару лет это понятно: еще свежи воспоминания, только во взрослой жизни устраиваешься. Но спустя 10, 15, 20 лет — зачем? Неужели в жизни происходит мало хорошего, раз человека так отчаянно тянет в прошлое?» Я тогда была классе в седьмом. Мы с ребятами переглянулись в недоумении. Помню, как меня в тот момент пронзила мысль: да как так. Это же мои одноклассники. Я их вижу каждый день. Чаще, чем отца, который работает до глубокого вечера. Мы с ними столько вместе переживаем.

Вот мои лучшие подружки Ленка и Катюха. С ними мы прогуливаем неинтересные уроки в библиотеке. И вообще в огонь и в воду вместе. Рядом мой сосед по парте Антон. С началки списывает у меня контрольные и все равно не дотягивает до четверки. А передо мной сидит зеленоглазый Федька, которому я нравлюсь и с которым мы вечно записочками обмениваемся. Нас столько всего связывает. И со многими мы доберемся вместе до выпускного. Да это уже родные люди. Как можно не хотеть с ними увидеться даже спустя полвека после выпуска? Но вот прошло уже 12 лет с тех пор, как мы окончили школу. Осталась только легкая ностальгия по юности в целом. Прежние теплые воспоминания уже не заряжают, как раньше, а вызывают мимолетную улыбку: ну да, было классно, но это давно прошло. Что-то вообще память стала переиначивать на свой лад, оставляя лишь очертания былого. А некоторые школьные воспоминания вообще будят чувство неловкости. Например, как я впервые сделала макияж, пытаясь быть модной, но лишь вызвала всеобщий смех. Или когда познала первый в жизни поцелуй с тем самым симпатичным одноклассником, и он оказался совсем не как в мелодраме. Встречать после стольких лет свидетелей своих первых позоров — это все равно что прийти на очную ставку с этим позором. Я уже давно выросла, стала самодостаточным человеком, многого добилась. Но вот я пришла на встречу с людьми, которые не знают моего пути. Не знают, как много испытаний мне пришлось пройти, какого успеха я достигла и чего он стоил, этот успех. В памяти одноклассников я будто навечно законсервировалась в образе неуклюжей девчонки-ботанички. (Справедливости ради, в моей памяти они тоже остались детьми и подростками.)

И тут в ресторан вместо девчушки с косичками заявилась дамочка в красивом платье да на каблуках. Вокруг оказались такие же солидные женщины и мужчины. Или, наоборот, слегка потрепанные жизнью. Прошло какое-то время, прежде чем мы окончательно узнали друг в друге тех самых одноклассников. Неловкость от долгожданной встречи и совместных смущающих воспоминаний прошла. И начался квиз, единственная цель которого — разнюхать, что нового у бывших одноклассников и не хуже ли твоя жизнь, чем у них. К слову, я оказалась в небольшой группе людей, которые в этом не участвовали. По крайней мере, мы так думали, что не участвовали. Сами-то мы дурацких вопросов не задавали никому. А вот участь допрашиваемых нас не обошла стороной. За общей трапезой кто-нибудь нет-нет да и говорил что-то в духе: «Да ладно! Правда, ты там работаешь? Ну и сколько же ты зарабатываешь? А чего замуж до сих пор тогда не вышла и детей не завела?» Больше всего в таких диалогах меня умиляло и раздражало одновременно, что, как бы высоко ты ни поднялся, одноклассники всегда плескали здоровенную ложку дегтя. Они как будто сканировали друг друга, ища хоть какой-нибудь изъян даже в самой безупречной жизни. «Так, ну этот до сих пор начальником не стал. У этой вроде все круто: дом, работа. К чему бы придраться? А, семьи нет. Да начнутся голодные игры!»

Впервые придя на встречу выпускников, я оказалась на жутком экзамене. Мою жизнь разбирали подетально дяди и тети, в которых я уже едва узнавала своих одноклассников. Даже Ленка с Катькой, мои бывшие подруги, забросали меня неприятными вопросами о личной жизни. И нет, это было не в духе посиделок в сериале «Секс в большом городе». Это были каверзные и местами язвительные вопросы. Мои когда-то лучшие подруги, с которыми мы 11 лет были неразлучны, вдруг стали чужими. Вместо радости от долгожданной встречи — ведь после школы мы перестали видеться, закопавшись в проблемы взрослой жизни, — окинули меня оценивающим взглядом. Они словно нарочно игнорировали светлую сторону моей жизни и тыкали в мои неудачи. Ленка вцепилась в своего мужа, Катя — в жениха. И каждая всем горделивым видом показывала, что ей повезло, в отличие от меня. После этого «дружеского» вечера дома в голову так и лезли крамольные мысли: а вдруг в моей жизни не так уж все лучезарно. Вон, Ленка уже 10 лет как замужем, тройней обзавелась. У Кати в следующем году свадьба. Даже моя первая любовь, Федя, и тот жену с собой привел. А что у меня? Интересная, высокооплачиваемая работа? Ну и что? Что я с ней на пенсии делать буду? Она позаботится обо мне, когда будет плохо? Надо скорее что-то менять.

Но позже другой голос в моей голове заглушил своего тревожного собрата: «Да что ты слушаешь весь этот бред? Да, у них есть супруги, у кого-то дети. Это здорово. Но и ты не отстаешь. Ты зато не пытаешься на небольшую зарплату кормить детей и выплачивать ипотеку. Тебе всего лишь 30 лет. И посмотри, как много ты успела сделать. Лучший университет, любимое дело, руководящая должность. Маме квартиру купила. В разъездах по миру постоянно. Да будет у тебя семья. В самый подходящий момент все случится, не торопи жизнь». Не буду врать, что вмиг успокоилась. Голос разума я послушала не сразу и после встречи выпускников еще долго не могла прийти в себя. Потребовались даже сеансы с психологом. Сейчас, спустя уже несколько месяцев, я понимаю, что этот вечер высосал из меня энергию. Люди собрались там не для того, чтобы вместе предаться самым теплым воспоминаниям о былых деньках. Они пришли мериться своими достижениями. И, странное дело, чем менее существенны их успехи, тем сильнее люди пытались уличить других в неудачах настоящего и даже припомнить промахи школьного прошлого. В этот момент я вновь вспомнила слова своего учителя о встречах выпускников. И наконец-то осознала всю их глубину. Это действительно давно забытое прошлое, в которое хочется — нет, необходимо — закрыть дверь. Лучше жить свою настоящую жизнь и получать удовольствие от сегодняшнего дня, чем подпитываться полузабытыми воспоминаниями.

Бонус: случаи на встречах выпускников

Была на встрече выпускников. В какой-то момент оказалась в женском кружке тщеславия. Зашла речь о семье. Одна говорит, что замужем за владельцем сети ресторанов, другая — за каким-то важным дядей. И вот до меня добрались с допросом. Ну я и выпалила, что замужем за человеком, которого люблю и который любит меня. Так и не поняла, было ли воцарившееся неловкое молчание полно жалости или зависти. © Подслушано / Ideer

В школе у меня был тайный поклонник по переписке: мы оставляли друг другу записки в парте, начал он. Сосед по парте, самый красивый мальчик класса, однажды увидел, как я кладу записку в парту, и высмеял перед всем классом. Мол, я сама с собой общаюсь. Спустя 11 лет на встрече выпускников он признался, что записки писал он. Потому что долго выдумывал, как отомстить за отказ в списывании контрольной по математике, а не потому, что я ему нравилась. Все ради злой шутки. © Подслушано / Ideer

Была на встрече выпускников, 15 лет выпуска. Бывшие учителя поинтересовались, сколько зарабатываю. Ну сказала им. Они прибалдели от такой высокой суммы. И вдруг заявили: «А чего ж тогда только один ребенок, раз так зарабатываешь?» Я в ответ ляпнула, почему это они, абсолютно чужие люди, спешат распоряжаться моей зарплатой. Теперь я для них высокомерная хамка. © Подслушано / Ideer