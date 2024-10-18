14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель

Истории
13 минут назад

Жизнь с мужчинами — тот еще аттракцион. То они развеселят каким-нибудь уморительным поступком, то, наоборот, выведут из себя безответственностью. Есть и экземпляры, которые доводят до слез. В общем, «Санта-Барбара» рядом с ними не стояла.

  • Мой парень за что ни возьмется, все сделает плохо. И если даже невозможно накосячить, то он все равно что-нибудь сделает криво и косо. Попросила повесить книжную полочку на стену. Так он взял и вбил гвозди в газобетонную стену. Мало того, что полочка держится на соплях — гвозди можно без усилий вытащить из стены, — так еще и стена с обратной стороны треснула в двух местах. Спросила, почему без уровня делал, он сказал, что не умеет пользоваться уровнем. Посмотрела видео, купила дюбеля по газобетону, перевесила сама. Со стеной не знаю, что делать. Отец сказал, что приедет, посмотрит. Но не понимаю, почему парень даже не хочет учиться ничему. Попросила его почистить картошку к моему возвращению с работы (он весь день был дома), прихожу — картошка не почищена. Так он ляпнул, что это не «мужская работа». Во дает! Разругались с ним так, что не разговариваем теперь. Так называемую мужскую работу он делать не умеет, а «женскую» — не хочет. Хочу порвать с ним. Еще не расписались. © ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ || ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ
  • Моя коллега Ксеня довольно долго встречалась с парнем. Ходила вся такая наполненная тихим счастьем. Говорила, что скоро свадьба. Конечно, разве может быть иначе, вон какие у них отношения идеальные. Квартиру снимали, пополам платили, потому что он хоть и бизнесмен, но деньги все в деле. А быт, разумеется, весь на ней: она же «хранительница очага». И вот он накопил на квартиру. Все, говорит, скоро поженимся, как только ремонт в квартире сделаем, чтобы было где счастливо жить-поживать. Только, говорит, я все деньги потратил, придется самим все делать — обои там всякие, плитку и прочее. И вот они сначала вместе все стали делать, дня два-три. Потом у него дела всякие «бизнесменские». Короче, Ксеня полгода одна корячилась, причем на свою микроскопическую зарплату. И ее родители помогали финансами: для будущей ячейки общества же. Привела, значит, хату в нормальный вид. И вот внезапно встречает во внеурочное время жениха своего с мамзель. Впрочем, оказалось, что эта мадам — жена его. Свадьба неделю назад была, когда он «по делам в столицу мотался». Получается, Ксеня сделала бесплатный ремонт для бывшего и его жены. Я предлагала ей хоть деньги отсудить, но нет. © AkunaMatata54 / Pikabu
  • Уже два месяца мечтаю об абрикосах. Хотя бы о паре штук. Я беременна, восьмой месяц. Думала, что это мимолетное желание, но не прошло. Отправила мужа в премиум-магазин (там всегда есть любимые фрукты). Попросила взять полкило абрикосов, оранжевых и мягких. А он принес мне зеленые. Оказалось, что заигрался с друзьями в футбол и опоздал в тот магазин. Купил в киоске у какого-то мужика. Зеленые, а по цене, как спелые. Аж плакать хочется, честное слово. Ведь муж мог просто подождать до завтра и не тратить наши деньги на это. © Палата № 6 / VK
  • Я младшая в семье, мне 22 года. Уже четыре года живу отдельно от родителей, работаю и обеспечиваю себя. Старшая сестра тоже много лет сама себя кормит, плюс у нее трое детей и семья. И еще у нас есть брат. Он старше нас обеих, ему скоро будет 40 лет. Так вот он чувствует себя вполне комфортно, нигде не работая и даже не пытаясь искать работу. Живет на даче, строит там свой дом. Строит его уже много лет, поскольку денег ни на материалы, ни на рабочих нет. Спросите, как он живет, что ест и так далее? Ему повезло, потому что у нас есть сердобольная мама, которая отдает ему почти всю свою пенсию, а потом сама сидит без копейки и просит у меня и у сестры на продукты. Мне не жалко для мамы денег. Мне жалко, что она все свое отдает взрослому мужику, который не в состоянии устроиться на работу или даже попытаться. Она жалеет его, как мать, а он ее понять или пожалеть вообще не пытается. Пару дней назад и я, и сестра отправили ей денег, а сегодня она звонит и плачет, что нет ни масла, ни хлеба дома. Ехать на дачу к сыночку не на что, даже на электричку денег нет. Но мы-то знаем, что не могла она так быстро все потратить: там много было. Она все продукты ему отвозит, а сама сидит потом полуголодная. Я злюсь на брата, что он допускает такую ситуацию. Почему я, самая младшая, едва окончившая университет, должна кормить старшего братца, который уже давно должен крепко стоять на ногах? Почему сестра должна отдавать ему часть денег, которую могла бы потратить на своих детей? © ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ || ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ
  • Через месяц после родов сидела, кормила дочку. Муж пришел полюбоваться на нас. А родничок-то у малышей ого-го как пульсирует, особенно во время еды. Муж увидел пульсирующий родничок, побледнел. Спросил таким тихим, угрожающим голосом: «Ты что с дочкой сделала, что у нее на голове такая ямка вон как прыгает?!» Запаниковал. Отсмеялась и рассказала ему про родничок. Извинился. © Мамдаринка / VK
Lena Rom
19 часов назад

Вам дешевле будет для мамы нанять няню, которая придет приготовит еду, проследит, что б ваша мама поела и продуктов много не оставлять. Денег ей не давать вообще. И отслеживать, что бы мама платила за квартиру.

-
-
Ответить
  • У нас с парнем разные вкусы. Мой парень любит профессиональный спорт. И иногда заставляет меня смотреть какие-нибудь видео по этой теме. Однажды я переписывалась с сестрой, а он вынудил меня отложить телефон и посмотреть, что там у него. Иногда я просто хочу почитать книгу или глянуть свои любимые шоу. А мой парень предъявляет, что я не проявляю никакого интереса к его увлечениям. Иногда он злится до такой степени, что начинает орать, если я не хочу смотреть то, что он сует мне под нос. Причем я никогда не заставляла его смотреть что-то, что мне нравится. Однажды включила одно шоу, так через несколько минут он сказал, что не будет это смотреть. © BrilliantJellyfish / Reddit
  • У меня была неделя отпуска. Собиралась покрасить входную дверь. Но вдруг прорвало трубу. Мне пришлось перестирывать вещи, сушить пол и потолок. Так еще и мой муж со своим братом устроили беспорядок, меняя трубу. Убираться закончу только завтра. А вчера мой муж заявил: «Я разочарован, что ты не покрасила дверь, пока была в отпуске. Ты выспалась? Вчера и сегодня ты вроде смогла вздремнуть. Может, завтра ты сможешь покрасить ее наконец?» © devilgoof / Reddit
  • Мой парень с трудом просыпается по утрам. Он пропускает все будильники и часто опаздывает на работу. Он считает, что я, как его девушка, обязана его будить. Но я не думаю, что это моя ответственность. Мой бойфренд — взрослый человек, знает о своих проблемах с детства и должен был бы уже найти какой-нибудь действенный метод. Но он возлагает на меня ответственность за это, превращая меня в сиделку. Это не значит, что я отказываюсь помогать парню. Я искала альтернативные способы его будить, но либо это не сработало, либо он отказывается это делать. И я действительно бужу парня, когда у него срабатывает будильник, но он сразу после этого засыпает. А иногда он кричал на меня: и за то, что будила, и за то, что не будила. Не хочу больше ему помогать. Но вчера его начальник сделал ему последнее предупреждение. Я в тупике. © ThrowRA_StoneTowne / Reddit
  • Мой супруг уволился с работы, не имея ни малейшего понятия, что будет делать дальше. Просто плюнул на все и решил тусоваться с друзьями и делать все, что захочет. Он оставил наших детей без страховки, а меня — в стрессе из-за счетов. Через пару недель работы по 60 часов в неделю я высказала мужу все. Он понятия не имел, что я так много работаю, потому что всегда где-то пропадал. Я сказала ему, что никогда не смогу сделать с ним то, что он сделал со мной — не смогу просто так уйти с работы, не найдя другую. Потому что не хочу подвергать риску будущее своей семьи, а мужа — такому стрессу. Что он ответил? Он сказал: «Хм. Должно быть, матери по-другому все видят». © Danger_Dani / Reddit
  • Однажды муж позвонил мне на работу и сказал: «Детка, ты разозлишься. Я тут накосячил, но не волнуйся, я все исправлю!» Я даже не стала спрашивать, что случилось. Просто вздохнула. А когда вернулась домой, то увидела, что гостиная вся в каком-то сером порошке. А мой муж стоит грязный с головы до ног, с мусорным мешком, метлой и с паникой на лице. Оказалось, он хотел помочь по дому и почистить камин. И решил, что лучший способ сделать это — встать перед камином с мусорным мешком и сдуть в него пепел с помощью воздуходувки. © awash907 / Reddit
  • Готовила на днях мужу обед. Он же в это время свалил на софтбол. А потом еще наша дочь не могла найти что-то, и я помогала ей искать по всему дому. Пока муж сидел в кресле и играл в видеоигры. Я на 12-й неделе беременности, и усталость дала о себе знать. Поэтому я, не найдя то, что нужно дочери, на секунду присела на диван, чтобы сделать перерыв. Так муж развернулся в кресле, снял наушники и сказал: «О, разве ты не должна пойти в магазин, чтобы успеть приготовить еду?» Потом он долго извинялся передо мной. И даже предложил сходить в магазин. Но к тому времени я чувствовала, что мне надо выйти из дома: так всем будет безопаснее. © Chemical-Pattern480 / Reddit
  • В начале сентября заикнулась, что очень хочу грибочков насобирать и пожарить. Муж обрадовался: мое первое «хочу» за всю беременность. С утра в субботу разбудил, мол, поехали, я тебе сюрприз устроил. Посадил в машину и повез куда-то. Я благополучно заснула. Проснулась посреди леса: муж привез меня по грибы ходить. Я на 35-й неделе, в дороге растрясло, да еще и походила полчаса. В общем, начались у меня схватки. Муж в шоке: «Где я тебе здесь возьму кипяток и пеленки?!» Приготовился роды прямо на месте принимать. Привела его в чувства и велела в город меня везти. В роддоме подержали сутки: оказалось, тренировочные схватки были. Родила только неделю назад. А муж зарекся беременные заскоки исполнять. © Мамдаринка / VK
  • Есть у меня знакомый. Лет пять жил с женщиной как сыр в масле. Дома чистота. Она радовалась простенькой цепочке больше, чем новой тачке. А когда насчет свадьбы заикнулась, заявил, что лицом и родней не вышла. И вот еще год с их разрыва не прошел, а он вдруг с дочкой судьи стал гулять, у которой и приданое, и образование, и связи. Дарил ей айфоны, макбуки, украшения и на курорты катал. Сейчас уже женаты, с дитем, квартира у нее добрачная сдается, с нее платят ипотеку за брачную квартиру. Он бизнес крутит успешно, а про первую девушку и не вспоминает даже. © Sever812 / Pikabu
  • На днях узнала об изменах своего мужика. Три месяца он жил у меня. С работы уволился и клянчил деньги. Еще и притащил любовницу в мою квартиру. Выгнала его, конечно. А потом решила еще больше на место поставить. Выделила денек, не пошла на работу и поменяла замок в квартире. Ключи у бывшего отобрала, но мало ли... © ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ || ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Справедливости ради, женщины тоже умеют удивить своими словами и поступками. Разыскали для вас такие истории.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее