14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель

Жизнь с мужчинами — тот еще аттракцион. То они развеселят каким-нибудь уморительным поступком, то, наоборот, выведут из себя безответственностью. Есть и экземпляры, которые доводят до слез. В общем, «Санта-Барбара» рядом с ними не стояла.