14 честных историй о мужчинах, жизнь с которыми — сплошная карусель

Вам дешевле будет для мамы нанять няню, которая придет приготовит еду, проследит, что б ваша мама поела и продуктов много не оставлять. Денег ей не давать вообще. И отслеживать, что бы мама платила за квартиру.
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Жизнь с мужчинами — тот еще аттракцион. То они развеселят каким-нибудь уморительным поступком, то, наоборот, выведут из себя безответственностью. Есть и экземпляры, которые доводят до слез. В общем, «Санта-Барбара» рядом с ними не стояла.
Вам дешевле будет для мамы нанять няню, которая придет приготовит еду, проследит, что б ваша мама поела и продуктов много не оставлять. Денег ей не давать вообще. И отслеживать, что бы мама платила за квартиру.
Справедливости ради, женщины тоже умеют удивить своими словами и поступками. Разыскали для вас такие истории.