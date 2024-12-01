15 костюмов, которые кочевали из одного любимого фильма в другой. А мы и не заметили

Повторяющиеся костюмы в кино — не такое уж и редкое явление. Потому что перед съемками картины специалисты чуть ли не первым делом ищут наряды для героев на складах киностудии, а потом уже принимают решение о пошиве новых изделий. Которые, в свою очередь, тоже могут быть использованы повторно некоторое время спустя. Вот мы и отыскали в старых добрых лентах одни и те же вещи и спешим показать их вам.

Синее офисное платье — «Служебный роман» (1977) и «Экипаж» (1979)

Золотое платье — «Благочестивая Марта» (1980) и «Дон Сезар де Базан» (1989)

Костюм с рисунком — «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975) и «Летучая мышь» (1979)

Кардиган — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и «Слово для защиты» (1977)

Черная водолазка и цепочка — «31 июня» (1978) и «Обыкновенное чудо» (1978)

Голубое платье — «О бедном гусаре замолвите слово» (1981) и «Барышня-крестьянка» (1995)

Зеленый халат — «Кольца Альманзора» (1977) и «Там, на неведомых дорожках...» (1982)

Золотое платье — «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и «Сказки старого волшебника» (1984)

Мужское пальто — «Джентльмены удачи» (1971) и «Москва слезам не верит» (1979)

Летняя юбка — «Неподдающиеся» (1959) и «Москва слезам не верит» (1979)

Клетчатая рубашка — «Покровские ворота» (1983) и «Любовь и голуби» (1985)

Свитер — «Капитан Немо» (1975) и «Цыган» (1980)

Разноцветное платье — «Любовь и голуби» (1985) и «Где находится нофелет?» (1987)

Женское пальто — «Баламут» (1979) и «Карнавал» (1981)