18 вещей, которые киношники без зазрения совести использовали по второму, а то и третьему кругу

Статья сама по себе неплохая. Но вот заголовок... Послушайте, это же реквизит, он не предназначен только для одного конкретного фильма. Так при чем тут совесть? Особенно если учитывать, что иногда он стоит немалых денег, то уж скорее:

-А совесть в курсе?

-Совесть в доле!