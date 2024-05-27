18 вещей, которые киношники без зазрения совести использовали по второму, а то и третьему кругу
Вы когда-нибудь задумывались, куда деваются наряды и украшения из фильмов? Одни остаются актерам, другие хранятся в архивах. А некоторые преспокойно кочуют из одного фильма в другой или появляются в одной картине, но на разных актерах. Если внимательно рассмотреть некоторые сцены, можно обнаружить много любопытных совпадений.
Диадема — разные актрисы в сериале «Великолепный век»
Ожерелье — Николь Кидман в «Мулен Руж» и Бриджит Фонда в «Снежной Королеве»
Костюм — Алисия Сильверстоун в «Бестолковых» и Фрэн Дрешер в «Няне»
Розовое платье — Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» и Жослин Лэйн в картине «Пощекочи меня»
Свадебное платье — Дженнифер Энистон в «Друзьях» и Шинед Персо в «Edgar Allan Poe’s Murder Mystery Dinner Party»
Костюм — Алан Рикман в ленте «Робин Гуд: Принц воров» и Матье Каррьер в фильме «Христофор Колумб: История открытий»
хм. а ничего, что это немножко разные эпохи? в смысле, робин гуд - персонаж вымышленный, конечно, но обычно его ко временам ричарда львиное сердце относят, а это с колумбом - 300 лет разницы так-то
Кардиган — Джеральдин Макьюэн в «Убийстве в доме викария» и Дженнифер Или в «Король говорит»
Платье — Джулия Ормонд в «Первом рыцаре», Лара Джин Чоростецки в «Камелоте» и Джорджия Херст в «Викингах»
Рубашка — Райан Гослинг в «Барби» и Макс Гринфилд в «Новенькой»
Платье — Ребека Уэйнрайт в «Тюдорах» и героиня массовки в сериале «Доктор Кто»
"Героиня" и "массовка"... какое прелестное сочетание в одном предложении🤦♀️😁
Платье — Дженнифер Энистон в «Друзьях» и Кристин Дэвис в сериале «Секс в большом городе»
а зачем хранить простенький сарафанчик? я понимаю, сложный исторический костюм, но вот это?
Ожерелье — Жаклин Биссет в «Убийстве в „Восточном экспрессе“», Лора Пайпер в «Эмме» и Гвендолин Кристи в «Уэнздей»
Платье — Аманда Аббингтон в «Шерлоке» и Лили Додсворт-Эванс в «Дракуле»
Платье — героиня массовки в «Бриджертонах» и Элиза Беннетт в «An American in Austen»
Блузка — Энн-Маргрет в «Пока, пташка» и героиня массовки в «Манкиз»
Костюм — Люсиль Болл в «Дюбарри была дамой» и Вирджинии О’Брайен в «Тысяче приветствий»
Накидка — Ева Грин в «Страшных сказках» и Матильда де Анджелис в «Законе Лидии Поэт»
Халат — Натали Дормер в «Тюдорах», Ребекка Фергюсон в «Белой королеве» и Алисия Агнесон в «Викингах»
Еще больше костюмов, которые можно увидеть в разных фильмах, вы найдете в другой нашей статье.
Комментарии
Это ж насколько нечем заняться,чтобы подсчитывать,сколько раз используется какая-то тряпочка…🤦🏼♀️
Статья сама по себе неплохая. Но вот заголовок... Послушайте, это же реквизит, он не предназначен только для одного конкретного фильма. Так при чем тут совесть? Особенно если учитывать, что иногда он стоит немалых денег, то уж скорее:
-А совесть в курсе?
-Совесть в доле!