14 блюд, которые, явно не чудо кулинарии, но запомнились надолго

Я не забуду, как в конце 80-х повезла группу в тур. Там жила моя однокурсница, мы несколько лет не виделись. Я заранее сообщила ,что буду в ее городе, она очень обрадовалась и пригласила меня к себе домой на обед (причем строго-настрого велела перед этим ничего не есть). Прихожу. Она достает из кастрюли огромную курицу, ставит на стол...я голодная, с готовностью села. Передо мной нога куриная во всю тарелку, беру в рот кусок, начинаю жевать, и понимаю, что курица не только не посолена, но и вообще ничем не приправлена! Мне неудобно было, но я все-таки несмело попросила соль. Ответ меня убил. Однокурсница сказала, что, мол, соль это белый яд, и она ее дома не держит. © Irina Zincova-Szewczyk