14 блюд, которые, явно не чудо кулинарии, но запомнились надолго
Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с гастрономическим безобразием. Сырые макароны? Ягоды в салате? Пересоленный суп? Это еще цветочки. Герои нашей сегодняшней подборки делятся кулинарными «шедеврами», которые им так не посчастливилось дегустировать.
Плов по-папски
Папа решил нас удивить пловом собственного приготовления, мол, не умеете готовить настоящий. Удивил - мясо просто обжарил и на дно казана в сухом виде вывалил, морковь разрубил на четыре части каждую, воткнул в рис, залил водой из-под крана и поставил все это в духовку. Так как риса было засыпано по типу «краев не видишь что ли?», я спросила: «Куда он будет расти?» Тогда папа взял холщовую тряпицу, намочил ее под краном и прикрыл сверху рис. В результате получилось нечто хрустящее на зубах морковью и полусырым рисом. Папа, правда, расстроился, что плов получился снежно-белый. «Эх, заболтался с тобой, совсем забыл томатную пасту добавить для цвета!» Занавес... © Наталья Горькова
«Это мое изобретение»
«Мой друг попросил листья салата вместо булочки и вот, что ему принесли»
Незабываемое пюре
Как-то была на ужине у друга. Выбрала там самое привычное - салат и пюре. К салату претензий нет. Его затмило пюре. Ничего более омерзительного не ела. Оказалось, что жена друга друга, чем-то переболела и напрочь не чувствует никаких запахов уже много лет. Она добавила в пюре пару сырых яичных желтков (некоторые так делают) но вот яйца были протухшие, она этого не почувствовала и подала к столу. Это было просто нечто... © Марина Ковалёва
Целебные блинчики
Моя мама и в 90 лет готовила чудесные блинчики! Угощаемся, переглядываемся, вкус странный, но съели. Внучке-доктору показался очень знакомым. Через пару дней один из членов семьи не нашел свое лекарство в холодильнике. Оно было налито в бутылочку из-под минералки. Альмагель! Маме просто не хватило молочка для теста... © Вера Чоловская
«Ресторан рядом продает самую странную и отвратительную еду»
«Ягодный греческий салат»
Пряничный домик с сюрпризом
Подруга испекла и подарила нам с мужем пряничный домик. Весь сказочный, с окошками-ставнями, забором. Было жаль его есть, но хотелось попробовать. Отрезали по кусочку и тут звонок. Поднимаю трубку, на проводе подруга орет: «Выброси срочно пирог в мусорку! Забери кусок у мужа, не позорь меня пожалуйста! Я туда вместо стакана сахара по ошибке стакан соли бабахнула!» Моего мужа аж перекосило. © Alesia Dydyshko
«Местный ресторан продает такое»
Дедушкин суп
Осталась с дедушкой дома. Бабушка заказала «суп из потрошков» сварить. Написала дедушке рецепт. Все как надо: вода, потрошки, овощи, перец, соль 3 ст.л. Ну мы и делали все по рецепту - ни шагу в сторону. Приезжают вечером все домой. Садимся ужинать. А супец - соленый как все моря и океаны мира! Бабушка в недоумении: «Все же написала тебе, Петя! Как же так?» Дедушка: «Так я так и варил - потрошка, овощи бросил, 3 стакана соли - все по рецепту» © Lyu Harvey
«Салат мороженое»
Совет хорошо, а дело лучше
Помню как-то в детстве пересолил слегка макароны. Вспомнил совет, что в таких случаях нужно положить сахар. Лучше бы я этого не делал. Пересоленное было лучше чем то, что получилось. А еще была у нас тетка, у которой в гостях ничего нельзя было есть. Почему? Потому что угощала она тем, что уже испортилось, а выкинуть жалко. Любила перед уходом всучить банку консервов. Вздутую банку консервов! © Андрей Моисеев
«Бургер с булочкой из безглютенового брауни»
Соли не жалей, так и есть веселей
Я не забуду, как в конце 80-х повезла группу в тур. Там жила моя однокурсница, мы несколько лет не виделись. Я заранее сообщила ,что буду в ее городе, она очень обрадовалась и пригласила меня к себе домой на обед (причем строго-настрого велела перед этим ничего не есть). Прихожу. Она достает из кастрюли огромную курицу, ставит на стол...я голодная, с готовностью села. Передо мной нога куриная во всю тарелку, беру в рот кусок, начинаю жевать, и понимаю, что курица не только не посолена, но и вообще ничем не приправлена! Мне неудобно было, но я все-таки несмело попросила соль. Ответ меня убил. Однокурсница сказала, что, мол, соль это белый яд, и она ее дома не держит. © Irina Zincova-Szewczyk
«Тефтелька на колесе обозрения»
А в этой подборке можно найти кулинарные провалы, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку.