16 кулинарных провалов, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку

Каждый хоть раз сталкивался с кухонными неудачами — что-то пригорело, пересолилось или пошло совсем не по плану. Эти забавные кулинарные провалы точно поднимут настроение и напомнят: с кем не бывает!
- Я тщательно готовил костный бульон: обжарил, обдал кипятком, снял пену, оставил томиться на ночь. Утром, еще толком не проснувшись, процедил кости… прямо в пустую раковину. © LetsMake***Tracks / Reddit
«Первый раз пользовалась аэрофритюрницей»
- Однажды я почти весь день готовил томатный соус из свежих помидоров с грядки. Получилось нереально вкусно, и в последний час тушения я решил добавить молотый красный перец. Только вот это был не перец, а пряности для глинтвейна. Чуть не расплакался, пока выкидывал все это. © soft_tooth / Reddit
«Когда осталось всего 4 секунды...никогда больше не буду готовить яйца в микроволновке»
А попробовать, что получилось со специями? Может, можно было всё исправить и получить новый вкус?
Не всегда дольше значит лучше
- Замариновал шикарный кусок мяса на ночь, чтобы сделать идеальный стейк. Разные травы и хорошая крупная соль. Неправильно прочитал рецепт — 50 минут с каждой стороны вместо 5. И почему мой мозг это не исправил? Я просто радостно запекал его почти два часа. © DKDamian / Reddit
Когда тесто прилипло к антипригарной сковороде
И ничего не смутило? За 100 минут мясо не сгорело дочерна? 🤨
«Картинка вместо тысячи слов»
- Переехали, и пока вешали полки для моих кулинарных книг, я сложил их в духовку "на время, чтобы не мешались". Полки повесили, решили готовить ужин... прощай, коллекция кулинарных книг. © volcanicpale / Reddit
Когда коллега переборщил с соусом в миксере
«Шкаф решил уйти в отпуск»
От любви до ненависти один шаг
- Испекла пирог и, пока он остывал, решила немного прибраться. Возвращаюсь на кухню, а на моем шедевре спит кот, свернувшись клубком! Необъяснимая смесь ненависти и умиления. © Подслушано / Ideer
Одна столовая ложка муки? Мне кажется, нужно побольше
«Разбил только что открытую бутылку оливкового масла, пока готовил. Как хорошо, что я уже отмерил 4 чайные ложки масла, которые мне были нужны, до того как бутылка упала»
Это называется забыл тост в бутерброднице
- Потратила часы, делая и украшая кексы. Все стойки уже были заняты, поэтому я положила кексы на ближайшую поверхность — кухонный стул, затем бездумно вздохнула от усталости и села на них. © PurpleWomat / Reddit
Как такое вообще возможно?
Даже самые простые блюда могут обернуться настоящей кухонной драмой. Главное — не расстраиваться, а посмеяться над ситуацией, сделать выводы или просто заказать еду.
А если вам мало кулинарных фейлов, вот еще порция случаев, когда готовка превратилась в хаос.