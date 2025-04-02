16 кулинарных провалов, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку

Кухня
17 минут назад

Каждый хоть раз сталкивался с кухонными неудачами — что-то пригорело, пересолилось или пошло совсем не по плану. Эти забавные кулинарные провалы точно поднимут настроение и напомнят: с кем не бывает!

Бульон на ветер

  • Я тщательно готовил костный бульон: обжарил, обдал кипятком, снял пену, оставил томиться на ночь. Утром, еще толком не проснувшись, процедил кости… прямо в пустую раковину. © LetsMake***Tracks / Reddit

«Первый раз пользовалась аэрофритюрницей»

С кем не бывает

  • Однажды я почти весь день готовил томатный соус из свежих помидоров с грядки. Получилось нереально вкусно, и в последний час тушения я решил добавить молотый красный перец. Только вот это был не перец, а пряности для глинтвейна. Чуть не расплакался, пока выкидывал все это. © soft_tooth / Reddit

«Когда осталось всего 4 секунды...никогда больше не буду готовить яйца в микроволновке»

IvgaLiss
1 день назад

А попробовать, что получилось со специями? Может, можно было всё исправить и получить новый вкус?

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Не всегда дольше значит лучше

  • Замариновал шикарный кусок мяса на ночь, чтобы сделать идеальный стейк. Разные травы и хорошая крупная соль. Неправильно прочитал рецепт — 50 минут с каждой стороны вместо 5. И почему мой мозг это не исправил? Я просто радостно запекал его почти два часа. © DKDamian / Reddit

Когда тесто прилипло к антипригарной сковороде

«Картинка вместо тысячи слов»

Блюдо из книг

  • Переехали, и пока вешали полки для моих кулинарных книг, я сложил их в духовку "на время, чтобы не мешались". Полки повесили, решили готовить ужин... прощай, коллекция кулинарных книг. © volcanicpale / Reddit

Когда коллега переборщил с соусом в миксере

«Шкаф решил уйти в отпуск»

От любви до ненависти один шаг

  • Испекла пирог и, пока он остывал, решила немного прибраться. Возвращаюсь на кухню, а на моем шедевре спит кот, свернувшись клубком! Необъяснимая смесь ненависти и умиления. © Подслушано / Ideer

Одна столовая ложка муки? Мне кажется, нужно побольше

«Разбил только что открытую бутылку оливкового масла, пока готовил. Как хорошо, что я уже отмерил 4 чайные ложки масла, которые мне были нужны, до того как бутылка упала»

Это называется забыл тост в бутерброднице

Я и моя профпригодность

  • Потратила часы, делая и украшая кексы. Все стойки уже были заняты, поэтому я положила кексы на ближайшую поверхность — кухонный стул, затем бездумно вздохнула от усталости и села на них. © PurpleWomat / Reddit

Как такое вообще возможно?

Даже самые простые блюда могут обернуться настоящей кухонной драмой. Главное — не расстраиваться, а посмеяться над ситуацией, сделать выводы или просто заказать еду.

А если вам мало кулинарных фейлов, вот еще порция случаев, когда готовка превратилась в хаос.

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