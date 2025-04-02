16 кулинарных провалов, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку

Даже самые простые блюда могут обернуться настоящей кухонной драмой. Главное — не расстраиваться, а посмеяться над ситуацией, сделать выводы или просто заказать еду.

А если вам мало кулинарных фейлов, вот еще порция случаев, когда готовка превратилась в хаос.