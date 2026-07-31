20+ человек рассказали, какие маленькие радости принесли в их жизни много счастья

Счастье — это не всегда что-то масштабное. Иногда это аромат сочного летнего арбуза, мамино «Алло» в трубке телефона или теплый ужин, приготовленный заботливыми руками. Эти простые, но трогательные моменты напоминают о том, что действительно важно. Комплимент от незнакомца, пушистая кошка коллеги или богатый урожай на даче — у всех свои маленькие радости, которые делают каждый день ярче.