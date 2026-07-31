20+ человек рассказали, какие маленькие радости принесли в их жизни много счастья

Истории
31.07.2026
20+ человек рассказали, какие маленькие радости принесли в их жизни много счастья

Счастье — это не всегда что-то масштабное. Иногда это аромат сочного летнего арбуза, мамино «Алло» в трубке телефона или теплый ужин, приготовленный заботливыми руками. Эти простые, но трогательные моменты напоминают о том, что действительно важно. Комплимент от незнакомца, пушистая кошка коллеги или богатый урожай на даче — у всех свои маленькие радости, которые делают каждый день ярче.

  • Помню, как-то ночью мы гуляли с девушкой по городу, проголодались, но на карте были только бонусы. Я предложил зайти в супермаркет, сказал, что можно этими бонусами и оплатить. Мы взяли по лапше, пару шоколадок и попить — ровно на сумму бонусов. Но оплата не прошла, мы застеснялись, когда наши покупки убрали в сторону, чтобы обслужить мужчину за нами. Быстрым шагом двинулись к выходу. Выйдя из супермаркета, со всех сил побежали по ночному городу в направлении дома, чтобы сбросить это ощущение и попутно смеялись, подкалывая друг друга. Спустя время остановились, обнялись и аж захохотали со всей этой ситуации. Через секунд 30 к нам подбежал тот мужчина из очереди в магазине, держа в руках пакет и со словами: «Это вам», — отдал его мне. Сразу убежал обратно. Мы растеряно смотрим в пакет, а там наши «покупки». Он специально бежал в таком же темпе за нами, чтобы сделать приятное для абсолютно чужих людей. Теплейшее воспоминание и безмерная благодарность тому мужику, вспоминаем часто уже с женой эту историю.
jxgertgk
  • Приготовила чебуреки. Получились очень вкусные. Я съела 3 штуки. Думаю потом позже еще пару шт съем, когда ребенка покормлю. А он спрашивает, мол, очень вкусно, ты не обидишься, если я все съем? Ответила: «Нет, конечно, ешь». А сама подумала, что тоже хотела, ну да ладно, меньше на ночь. В итоге он оставил мне три штуки. Было приятно. Он ведь не знал, что я еще хотела поесть.
wfm1575
  • Сегодня был совершен лучший подкат в моей жизни. Стою в кофейне, рядом мальчик, лет 8, с мамой. У мальчика солнцезащитные очки, бейсболка, козырьком назад. Он смотрит на меня, происходит следующий диалог:
    — От Вас так вкусно пахнет!
    — Спасибо!
    — Аромат такой знакомый, не могу вспомнить. Понял, так пахла моя первая любовь, но у меня ее еще не было.
    Он стоит улыбается, мама извиняется, а я чуть на полу не валяюсь от смеха и умиления.
babble_forest

«Как хорошо быть дома. Приехала в свой садик после недели на работе»

  • Моей дочке 9 лет. Она случайно оставила сообщение на мой рабочий телефон. Я прослушал его. 3 минуты 40 секунд. Она просто тихонько что-то напевала себе под нос, пока ждала, что я подниму трубку. Видимо нажала не на ту кнопку. Песенка из передачи, которую она смотрит, а в конце еще что-то свое, не могу разобрать. Она даже не знает о существовании этой записи, а я иногда прослушиваю ее, когда выдается особенно трудный день.
  • В нашей семье не принято говорить о чувствах, обычно мы звоним друг другу по делу. А вчера я позвонила папе просто сказать, что люблю его. Он ответил тем же, хотя сначала заподозрил что-то неладное, и мы проговорили целый час о всякой ерунде. Он рассказал о документальном фильме, который посмотрел недавно, а я про смешной случай на работе. Упомянули его сад, книгу, что он читает. Вроде бы ничего такого, но я положила трубку с теплом внутри.
  • Когда у нас появился малыш, свекровь настояла, что неделю поживет с нами и поможет. Вернулись мы в сверкающий чистотой дом. Каждый раз, когда я тихонько выходила из спальни, уложив сына, на столе меня ждал теплый чай и еда. С советами свекровь не лезла, вместо этого она хвалила каждый мой шаг, говорила, что я самая лучшая мама. А по утрам она забирала у нас с мужем малыша, чтобы мы могли немного поспать.
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«Мой муж собирает пазл со своей бабушкой на каждый свой день рождения. Это их традиция»

  • Ко мне в офис приходит женщина за образцами. Работаю на водоочистной станции. Так вот, у нас разница в возрасте 24 года, но мы легко нашли общий язык. Болтаем, анекдоты рассказываем. Сегодня она сказала, что радуется, когда приходит ко мне, мол, чувствует себя комфортно. Я была очень счастлива это слышать.
  • Идем с собакой по тротуару, накрапывает дождь. Тут очаровательный малыш кричит: «Мама, смотри какая такса!» Вся толпа расцветает в улыбках, а дождливый вечер становится светлее. А все потому что у нас корги.
anastasia

«Сегодня купила моей мамочке такие красивенькие пионы»

  • Мы с другом были в кино. Минут через 15 после начала фильма в зал зашла женщина с подносом попкорна и напитком,. Я ее заметила, но не стала отвлекаться от фильма. Она дошла до нашего ряда и остановилась. Я отвернулась, а мой друг быстро включил фонарик и подсветил ей дорожку. Она так тепло ему улыбнулась, что мне аж стало стыдно. Он просто увидел, что она затрудняется и помог, а остальные сидели и ворчали, что она мешает смотреть. В нашей группе я считалась самой эмпатичной и зрелой что ли, по крайней мере так казалось. А друг всегда отличался отменным чувством юмора, не более. Вроде бы мелочь, но теперь смотрю на него совершенно другим взглядом.
  • Выронила кейс от наушников в такси. Водитель — дедуля, не видел. Вдруг перезванивает: «Дорогая, тут пассажир нашел их под креслом, он готов тебе их привезти». Еле уговорила, мол, сама курьера пришлю. Через полчаса доставили огромную коробку. Я ахаю — в ней какие-то сладости да конфетки. Даже попросила курьера подождать: «Вы, наверное, ошиблись, слишком большая коробка». Он ответил, что, кроме меня, у него заказов нет. В углу коробки лежал мой крошечный контейнер. С мужчиной из такси мы не то, что не знакомы, даже друг друга не видели. Это не какие-то ухаживания, просто так, мол, не отправлять же с пустыми руками. Позвонила сказать спасибо, он ответил: «Главное, что все доехало! Кушайте!» Водитель дедушка тоже порывался мне кейс отвезти, но ему надо было внуков забирать, поздно было бы уже.
mila_yants

«Все-таки переволок свое добро в загородный дом. До осени точно буду здесь. Дышать свежим воздухом. Слушать пение птиц. И работать на грядках»

  • Обожаю своего папу за умение даже в таком возрасте радоваться мелким приколам. Вчера звонит и выдает: «Доча, я на Сахалине, у нас с тобой разница 8 часов. Давай я тебе позвоню из будущего? У меня уже наступит завтрашний день, а у тебя нет».
_empty_air
  • Как-то раз сидела дома на созвоне с клиентом из Англии. Обсуждали скучные детали по его документам, и внезапно в камеру влезла моя кошка. Клиент так оживился, вскочил, убежал куда-то вглубь своего дома и через пару минут прибежал с котом на руках. Столько радости человеку. Оставшееся время обсуждали котов. Партнерство было согласовано автоматически.
whoisgaus

«Моя жена сделала мне сюрприз и устроила дома мини галлерею из наших с ней работ»

  • 20 лет назад летели из свадебного путешествия в Мале, я купила в дьюти-фри бусики, сбила цену, но все равно вышло в копеечку. Так ни разу их не надела — звенья перекрутились. Нашла на дне шкатулки, из любопытства отнесла в ломбард. А через 8 минут у меня у меня на руках были 184000 рублей. Я до сих пор под впечатлением. Бусики были произведены в Шри-Ланке, с россыпью мелких рубинов, сапфиров и еще чего то, проба 750. Также оставила там, наконец, свое обручальное кольцо. Потому что муж давно бывший. Шикую!
kseniarainbow
  • Сын вечно увлекается новым, то ему коньки подавай, то гаджеты. Недавно узнала, что пока я была на даче, сын выклянчил у свекрови 10 тысяч на какие-то курсы. Вернулась домой, его нет. Звоню — говорит: «Только на кухню не заходи». Бегу, а оттуда вдруг выходит кот. Серенький такой, полосатый. Потом сын рассказал, что ему на передержку оставили кота, но суть не в этом. Этот юный затейник действительно потратил те деньги на курсы по гончарному мастерству. Сам слепил мне и свекрови по набору тарелок, супниц, кружек и блюдец к ним! Хорошенькие такие, покрытые глазурью. Я похожие как-то сохраняла себе в заметках. А у нас на кухне он еще поменял фартук, купил самоклеющийся, скатерь тоже подсмотрел в моих сохраненках. Сказал: «Ты меня во всем поддерживаешь, я решил тебя порадовать». Не смогла сдержать слез! Раньше я за ним такой внимательности не замечала, что-то мне подсказывает, что его кто-то надоумил. Он как раз про какую-то девочку все рассказывает.
ADME
  • Парень в метро ткнул меня в плечо, чтобы я вынула наушник, сказал: «Вы самая красивая в мире», — и убежал в припрыжку. Ты просто легенда!
veuveh

«Обожаю этот вид на закате. Чувствую такое спокойствие каждый раз»

  • Полгода назад я не мог выдержать и минуты бега. В один рандомный вторник решил что-то сделать вместо того, чтобы просто думать об этом. Сначала занимался по схеме: бег 30 секунд, ходьба 1 минуту. «Бегал» просто рядом с домом, скачал приложение на телефон. Я очень медленно прогрессировал, хотел все бросить, но продолжал бегать хотя бы чуть дольше, чем неделю до этого. Сегодня утром впервые пробежал 5 километров без перерывов. Остановился прямо на дорожке, упер руки в бока и с улыбкой подумал о том, что если бы полгода назад мне сказали об этом, не поверил бы.
  • Домой пришел курьер с картой банка, а я параллельно заканчивала напряженный разговор по телефону. Нервы на пределе. Курьер быстро все оформил, понятно ответил на вопросы и пожелал моему бизнесу процветания, а после сказал: «Извините, что подслушал разговор, могу я вас угостить мармеладками? Отлично поднимает настроение!» — и протягивает мне пачку мармеладок. Это что, новый уровень клиентоориентированности?

tropiczona

Повод для радости можно найти всегда, главное — знать, где и как искать. Если вы еще ищете свой способ для «поиска» счастья, то предлагаем взглянуть на наши свежие подборки:

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