18 ситуаций, в которых «чуйка» у людей сработала круче логики

я всегда безошибочно с первого взгляда определяю нехороших для меня людей. Значит от них будут неприятности или характер у них не подходящий для меня. И как бы меня не убеждали, что человек замечательный- время ставит все на свои места. Таким же чутьем обладал мой папа и всегда мне говорил, что наш первый взгляд самый верный