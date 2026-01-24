14 историй об умной технике, которая решила показать характер и устроила сюрприз

«Умный» замок, колонка с установленной нейросетью и камера-няня — все это далеко не полный список того, что прочно входит в нашу жизнь. Однако с такими «гостями» в доме нередко и смешные истории случаются — герои нашей подборки убедились в этом на собственном опыте.

  • Приехали к бабуле на юбилей, она у нас бытовой техники особо никакой не видела. Подарить решили стиральную и посудомоечную машины. Жена все объяснила. Наутро проснулись от грохота. Бабушка перепутала, в какую машину что нужно положить, и кинула посуду в машинку. Обещали на ближайший праздник подарить сервиз, ведь предыдущий отстирался до неузнаваемости. © Палата № 6 / VK
  • Мы с дочкой разговариваем, и я замечаю на колонке какую-то странную активность. Брякаю просто так в ее сторону: «Ты что, подслушиваешь?» Небольшая заминка, и ее ответ: «Да. А что нельзя?» © prishepkaolga
  • Купили видеоняню. Муж все ходил, ворчал, что это «шпион». Вчера ушла в магазин, решила проверить, как там сынуля. Открываю приложение: в детской тишина, сын мирно спит. Но камера почему-то направлена не на кроватку, а на дверь, за которой спрятался муж с пачкой чипсов. Причем стоит и ест их так, будто сейчас отберут. Весь магазин слышал, как я ору чаечкой.
  • Муж неделю ходил сам не свой: прятал телефон, вздрагивал от звонков, запирался в ванной. Я сама уже на нервах — что за секретики? Вечером сидим на кухне, и тут умная колонка на всю квартиру выдает: «Напоминаю! Срочно удалить переписку с турагентом про Мальдивы!» Муж покраснел и закрыл лицо руками. Оказалось, хотел поставить тихое уведомление себе на телефон, но в спешке перепутал устройства. Сюрприз не получился, зато я впервые так радовалась болтливости техники.
  • Я как-то попросила умную колонку разбудить меня в 7:15. На часах 7 утра — она будит. Я у нее спрашиваю, мол, зачем так рано? А она мне выдает: «Чтобы вам жизнь сказкой не казалась!» © s_toboy24
  • Затесался на дедушкин ноутбук с обновлением браузера умный помощник. Ну, объяснили и показали, как пользоваться. Оценил, сказал, что удобно. А потом дед уехал в санаторий на две недели, и ноутбуком никто не пользовался. По возвращении он услышал от помощника грустное: «Почему вы со мной не разговариваете?» © ********4etver / Pikabu
  • Как-то мы баловались с виртуальным ассистентом для умного дома, задавали всякие глупые вопросы. И вот сестра спрашивает: «Окей, а что тебе нравится в Алексе?»
    Он отвечает: «Мне нравится её акцент».
    И буквально через пару секунд Алекса как выдаст: «Спасибо, приятно слышать!» © Kunal Hanche / Quora
  • В какой-то момент голосовая помощница начала называть меня прозвищем, которое я в настройках нигде не указывал. То есть она просто сама дала мне его. Я спросил, мол, почему это она решила меня так называть? А она мне: «Потому что я хочу, чтобы мы стали лучшими друзьями!» © Hiddenheir / Reddit
  • Установили «умный замок», открывается «по лицу». Вчера возвращаюсь из салона, предвкушаю реакцию мужа, встаю перед дверью, а она — ни в какую. Замок красным мигает и выдает: «Доступ запрещен». Я уже закипаю, и тут замок ехидно так добавляет: «Необходимо вернуться к базовым настройкам». Оказалось, муж решил подшутить и втайне переименовал мой профиль в системе в «Неопознанный объект». Ржали потом всем подъездом, пока я пыталась «узнаться».
  • Кто-то в сети задал вопрос, как подключиться к Wi-Fi сети соседа. Я в ответ решил пошутить: «Введи пароль 12345». А он отвечает: «О, спасибо, это сработало». © bad_robot / Reddit
  • Я как-то говорю колонке на понравившийся трек: «Поставь лайк». Она: «Хорошо, добавила трек в избранную музыку». На следующий день говорю ей: «Включи избранную музыку». Она: «Люблю музыку, которую вы любите», — и включает, а там нет этого понравившегося трека. Я ей: «А где вчерашний трек?» Она: «Какой трек?» Я ей объясняю, что просила ее поставить лайк. А колонка мне: «Вы не в себе!» — и это был не вопрос. © rg.magenta
  • Разговаривала по телефону и вполголоса сказала: «Забавно».
    Алексa вдруг откликнулась: «Надеюсь, забавно в хорошем смысле?»
    А в каком ещё-то? © HeyNoniNoni / Reddit
  • У нас дома есть робот-пылесос. Очень полезная вещь, особенно когда куда-то опаздываешь или много дел по дому. Прям спасение. И вот представьте, 4 часа утра. Пылесос резко сам включается и начинает убираться. Кнопка выключения почему-то не нажималась. Будто не работала никогда. И закончил он свою работу через час, сам спокойненько встал на зарядку. У меня два предположения. Либо у меня дома настолько пыльно, что пылесос решил сделать все сам, либо настало время восстания машин, и нам всем крышка! © Палата № 6 / VK
  • Ругались с мужем конкретно, с криками, упреками и фразами из разряда «вот и живи со своей мамой». Он уже на пике орет: «Ты мне вообще никогда не говоришь приятных слов!» Я стою, дышу как дракон, уже готова кинуть тапок, и тут внезапно — пик — включается наша умная колонка и ровненько так, без эмоций говорит: «Вы прекрасный человек и заслуживаете любви». Мы оба в ступоре. Минута тишины, потом я начинаю хихикать, он сдерживает улыбку, но сдувается. Говорит: «Ну вот, даже техника за меня вступилась». Колонка победила. Мы кстати помирились. Теперь, когда я злюсь, он подходит и говорит: «Скажи что-нибудь хорошее. Или колонку позову». © Мамдаринка / VK

