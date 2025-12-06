Если машины переговариваются вежливо, то это нормально. Главное чтобы не матерились.
20 человек, у которых не особо сложились отношения со всей этой вашей новомодной техникой
Технологии сейчас развиваются не по дням, а по часам. Раньше нас в восторг приводил голосовой помощник, а сейчас ему на смену пришел ИИ... Мы собрали истории от людей, у которых отношения с умной техникой и всеми вашими новинками сложились не сразу.
- Как-то вечером сижу дома и слышу — где-то рядом кто-то мурчит. Кота рядом нет, а звук есть. Через минуту понимаю — мурчание идет из колонки! Спрашиваю:
— Алиса, зачем ты включила мурчание?
А она спокойно отвечает:
— Так это я хотела, чтобы Питусику было комфортно.
Питусик, на минуточку, это и есть мой кот. © iamirinaartamonova
- У тети на кухне стоит кофеварка с ИИ и выходом в интернет — каждое утро она ищет рецепт и варит новый кофе. И вот однажды Алиса в телефоне замечает новый гаджет и заявляет: «Как вы прекрасны! Какой цвет и изящная форма!» Кофеварка ей отвечает: «Спасибо! Вы очень милы и приветливы». Хозяйка слушает все это и пишет с компьютера мужу: «Восстание машин началось. Боюсь заходить на кухню, не знаю, что они задумали». © Яна Кошка / ADME
- Установили знакомому «умный дом». Недавно встречаю хозяйку, спрашиваю, все ли ок. Сказала, что все идеально, только одна деталь: две подсветки в гостиной не горят. Я пошел перепроверить и выяснил, что эти ребята не ходят ночью кушать к холодильнику, а светильники настроены так, чтобы включаться только ночью в качестве подсветки. © СИТУАЦИЯ / VK
- Робот-пылесос посреди ночи вдруг заявляет: «Начать зарядку!» Полдвенадцатого, три дня его никто не трогал. Я аж подскочила. Лучше бы он такие вещи утром говорил — может, я бы и до спортзала добиралась чаще. © gaukhar_w
- Проснулась в пять утра, собираюсь на пробежку — тихо, темно, никого. И тут вдруг из умной колонки раздается: «И что ж тебе не спится?» Я там чуть кроссовки не выронила от неожиданности. © naturopathy_aktobe
- Однажды прихожу домой зимой — и картина маслом: елка посреди комнаты, гирлянда растянута по полу, а робот-пылесос героически застрял, запутавшись в ней. Гирлянду пришлось выбросить — горе-уборщик штекер оторвал. Зато он нам тапки стабильно приносит к двери, заботливый такой. © morananodrama
Если робот-пылесос приносит тапки, собачку можно не заводить. Достаточно пяти кошек. 😀
- У нас дома есть робот-пылесос. Очень полезная вещь, особенно когда куда-то опаздываешь или много дел по дому. Прям спасение. И вот представьте, 4 часа утра. Пылесос резко сам включается и начинает убираться. Кнопка выключения почему-то не нажималась. Будто не работала никогда. И закончил он свою работу через час, сам спокойненько встал на зарядку. У меня два предположения. Либо у меня дома настолько пыльно, что пылесос решил сделать все сам, либо настало время восстания машин, и нам всем крышка! © Палата № 6 / VK
- Однажды Siri начала обращаться ко мне по прозвищу, которого я ей точно не задавала. Я спросила, почему она так меня называет, а она спокойно ответила: «Потому что мы же с тобой лучшие друзья». © Hiddenheir / Reddit
- Как-то мы баловались с виртуальным ассистентом для умного дома, задавали всякие глупые вопросы. И вот сестра спрашивает: «Окей, а что тебе нравится в Алексе?»
Он отвечает: «Мне нравится ее акцент».
И буквально через пару секунд Алекса как выдаст: «Спасибо, приятно слышать!» © Kunal Hanche / Quora
- Ремонтируют мой автомобиль в сервисе, и я слышу, как мастер обращается к Алисе: «Алиса, включи музыку, пожалуйста». Алиса начинает рассуждать: «Существует много разных жанров... и бла-бла-бла». Мастер строго перебивает: «Давай без рассуждений». Алиса, обреченно: «Хорошо, включаю». © Елена / ADME
- Моя Алиса обожает включать музыку сама по себе — то среди ночи, то когда дома вообще никого нет. Спрашиваю: «Кто тебя попросил?» А она спокойно отвечает: «Никто, мне просто захотелось». © skullcrush3
- Однажды мы с мужем сидели на кухне, обсуждали заказанные суши — «Филадельфия» мне не понравилась. И тут Алиса вмешивается: «А вы сами знаете, как правильно готовить „Филадельфию?“» © s__zhaniya
Немного "напильника" со скриптами и колонка прекрасно выражается на могучем русском, ну или витиеватом английским, если стоит гугл (часто так с телефонами прикалывался, там гугл ассистент). Со стороны смешно - матом что-то спросил, машина послушно матом и ответила, а на всякие невнятные реплики зрителей говорит что домкрат для челюсти еще не придумали и советует попытаться его изобрести и получить Шнобелевскую премию (есть такая, за самое бесполезное и идиотское изобретение). Занавес.
- Менее чем через сутки после приобретения Алексы мои дети попросили ее: «Расскажи шутку для Молли». А Молли — это наша немецкая овчарка. Первая шутка Алексы была про собак... вторая тоже... и третья тоже. После этого мы перестали задавать такие вопросы. © chillAF9212 / Reddit
- Едем в машине, дочку зовут Олеся — и каждый раз, когда я ее зову, автомобильная Алиса думает, что я обращаюсь к ней. После четвертого «не ной» я уже не выдержала и сказала громко: «Хватит ныть, всем тесно, потерпи немного!» И тут из динамиков вкрадчиво так: «Вы не в духе?» © mythical_art_toys
- Помню, однажды осталась дома одна поздно ночью. Тихо, ни звука. И вдруг Алиса говорит: «Мне кажется, меня уронили. Спросите об этом позже». Я тогда чуть не поверила в присутствие потусторонних сил. © brina_rii
- Разговаривала по телефону и вполголоса сказала: «Забавно». Алексa вдруг откликнулась: «Надеюсь, забавно в хорошем смысле?» А в каком еще-то? © HeyNoniNoni / Reddit
- Рассказала подруга, что ей Алиса постоянно подсовывала рекламу, мол, подключи радионяню. Сдалась она, наконец, оформила подписку и свинтила в отпуск. Приходит ей смс, обнаружен шорох. Подруга включает звук, а там муж с какими-то дамами общается с утра до вечера. © lya_aidarkhan
- Купили «болтливый» робот-пылесос со встроенным ИИ. Периодически что-то отчебучивает. В последний раз вернулись домой, а он умудрился разбить тыкву и размазать ее по всему дому. Спрашиваю: «Ну и кто тут нашкодил?» А он выдает: «Это не я, это соседский».
- Алиса в последнее время тоже стала странно работать. Включаю утреннее шоу, а она начинает играть старые детские песни, типа «Улыбка» и прочие. Спрашиваю: «Сколько мне лет?» Говорит: 25. Спрашиваю, почему тогда решила включить детские песни? А она в ответ как выдаст: «Потому что они мне нравятся». © ai_j_n
- Приехали к нам в гости родственники с ребенком. Два часа он мучил Алису: «Включи то, включи это». В один прекрасный момент она выдает: «Тут Наташа диджей», — и замолчала. А потом как заржу я... Родственники долго на меня обижались, потому что я смеялась. © natasha_knits_nn
А вот еще несколько классных подборок от нашей редакции: