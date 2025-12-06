20 человек, у которых не особо сложились отношения со всей этой вашей новомодной техникой

Немного "напильника" со скриптами и колонка прекрасно выражается на могучем русском, ну или витиеватом английским, если стоит гугл (часто так с телефонами прикалывался, там гугл ассистент). Со стороны смешно - матом что-то спросил, машина послушно матом и ответила, а на всякие невнятные реплики зрителей говорит что домкрат для челюсти еще не придумали и советует попытаться его изобрести и получить Шнобелевскую премию (есть такая, за самое бесполезное и идиотское изобретение). Занавес.