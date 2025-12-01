Дедушка в трениках с сеткой этой продавщице пока не дошёл (( он бы быстро научил встречать не по одежке, а по.. Сетке
15 человек, которых незнакомцы своим поведением так огорошили, что не знаешь, плакать или смеяться
Бывают такие дни: выйдешь на улицу и всех ярких личностей по дороге соберешь! Они и комплиментами осыплют, и пикантненькое чего-нибудь покажут, а то и предложение руки и сердца сделают. Устраивайтесь поудобнее — нашим сегодняшним героям и героиням попались такие незнакомцы, которых не скоро удастся забыть.
- Мне было лет 26, я была после тяжелого расставания. Очень мечтала встретить принца на белом коне. И вот ехала как-то в автобусе с работы, час пик, все битком. И тут входит мужичок в ярко-желтом костюме как из 80-х. Волосы на пробор зализаны, до кучи фонарь под глазом. Тут мы встречаемся взглядами, он меняется в лице, будто увидел королеву, и на весь автобус кричит: «Выходи за меня!» © mila_karamba.life
- Лежала с сыном в больнице в 2010 году за тысячи километров от дома. Вдруг телефон зазвонил, и мужской голос говорит: «Давай с тобой еще раз встретимся, так классно погуляли!» Я ответила, что ошиблись номером, на что получила: «Ну, тогда давай с тобой погуляем!» © muzikzeya / Dzen
- После тренировки вечером заехала в ТЦ подарок выбрать. Прошу показать белое золото с бриллиантами. Мне продавец достает лоток с серебром. Говорю ей, мол, нет, покажите мне белое золото и бриллианты. Она такая, мол, вот же я вам показываю. Беру кольцо и указываю на бирку, на которой написано «серебро». Тут она закипает и выпаливает: «Посмотрите на свою одежду, вы разве сможете купить?» Занавес. © mileria_master_official
- Шла по переходу с коляской, пацанам было года 1,5. Не спят, сидят и по сторонам смотрят. Одинаковые джинсы, курточки одной модели, но одна синяя, а вторая зеленая. Шапочки так же подобраны. Навстречу женщина лет 50 идет и ко мне обращается с вопросом: «А какой из них ваш?»
Правый, блин. Левый — соседский. По приколу одинаковую одежду им покупаем и гуляем с соседкой по очереди. © avrora.katerina
- Лет так 15 назад одна женщина мне сказала: «Вам невероятно идет голубой цвет. Это вот прямо ваш оттенок». С тех пор, всякий раз, когда я не могу определиться с цветом покупаемой одежды, просто беру голубое. © Tu***for*** / Reddit
- Перед Новым годом поехали на базар с мужем, надо было быстро зайти и взять кое-что. Взяли с собой и ребенка. Он в коляске сидел. Вдруг из ниоткуда подходит какая-то бабушка, открывает козырек коляски и накрывает ребенка одеялом. Я офигела. Помочь бабуля хотела, чтобы дите не замерзло. © abu_aynur
- Сидим с мужем, и у него телефон звонит. Там говорят:
— Тань, привет!
— Привет, но я не Таня!
На том конце девушка вежливо извиняется и сбрасывает. А через некоторое время приходит СМС с ее же номера: «Тань, ты что-то с номером напутала, мне какой-то мужик отвечает». Мы с мужем повеселились. © elena tensina / Dzen
- Ехала в поезде с двумя детьми. Взяли в купе две нижние полки и одну верхнюю. Еще одна досталась женщине, которая ну очень просила кого-нибудь из нас поменяться местами с ее ребенком. Он остался в другом вагоне. Я отказалась. И вот ей время выходить. Мы в окошко смотрим — гордо проплывает наша знакомая, а за ней плетется здоровый парень лет двадцати. © Наталья Лебедева / Dzen
- Лет 15 назад жила я недалеко от моря, и у нас часто шли сильные дожди. Работала тогда в магазине продавцом, и в тот день как раз был сильный ливень. Нас по домам с работы развозят, и вот везут меня. Подъехать к дому не вышло, потому что участок дороги обложили мешками с песком. И вот стою я: до дома рукой подать, а пройти не могу. Подходит парень в сапогах до самых подмышек и говорит: «Долго еще стоять будешь? Залазь!» Поворачивается ко мне спиной — ну, я залезла. Он подхватил меня под ноги и перенес на другую сторону. До сих пор вспоминаю! © Наталия. / Dzen
- Несколько лет назад я был в парке развлечений, и подошла ко мне женщина. Предложила потанцевать. Я согласился, и мы танцевали, а ее друзья снимали нас на камеру. Оказалось, у нее был день рождения и она выполняла квест, а одним из пунктов там был танец с незнакомцем. Я даже имени ее не спросил, но до сих пор вспоминаю с улыбкой эту историю. © lazyfriction / Reddit
- Надо было мне в поезде ехать всю ночь, и очень я переживала, кто же будет со мной в купе. Захожу в вагон — а ехать мне с тремя мужиками! Запаниковала и давай им втирать, что сплю плохо, храпеть не вздумайте и все такое. Проснулась рано. Глаза открываю, а снизу напротив мужик сидит и не спит. «Раньше всех проснулись?» — спрашиваю. Он и отвечает: «А я не спал. Храпеть боялся». © Психология и развитие души / Dzen
- В раздевалке спортзала заметила девушку. Она в белье крутилась у шкафчиков. Я ушла заниматься, а когда вернулась, она все там же была. А ведь целый час прошел! Мне потом объяснили, что она, наверное, для соцсетей фотографии делает. © SundayMorningTrisha / Reddit
- Летели мы с классом на самолете. На меня все косился один парень, потом заговорил по-английски. А я не понимаю. Он ушел и вернулся с папой. Они подошли к моим учителям, и весь самолет как давай ржать. Оказалось, парень сказал, что хочет на мне жениться. Я последняя, кому вообще переводили, о чем речь. По прилету отец утащил сына подальше. Больше я своего «жениха» не видела. © victory_chef_
- Продавала я как-то кеды. Написала мне девушка и попросила сначала примерить. Я без задней мысли дала ей адрес. Ей все понравилось, размер подошел. Расплатилась и ушла. Через некоторое время, когда я про нее уже забыла, в домофон звонят. Смотрю по камере — там она, а в руках у нее мои кеды. Я растерялась и открыла. Ворвалась она в квартиру с криками: «Они мне не подходят! Верните деньги!» Я знатно офигела, но возврат сделала. © stivenssi
- На заправке женщина не могла разобраться, как пользоваться насосом. Я подошел помочь, потому что мне тоже надо было колеса накачать, а ждать, пока она справится, не хотелось. Тут она мужу решила позвонить и похвастаться, что ей незнакомец помогает. А муж у нее как заорал в ответ, что даже я его услышал, мол, просто так никто никому не помогает, он с тобой заигрывает и все такое. О, как мне было неловко и почему-то даже стыдно... © tyrshand90 / Reddit
