14 историй о доброте незнакомцев, которые могут растопить даже самое ледяное сердце

Истории
3 часа назад

Иногда один случай может изменить все — особенно если он связан с неожиданной добротой. Эти истории о незнакомцах наполняют сердце теплом и заставляют по-новому взглянуть на окружающий мир. Они не искали благодарности, не ждали наград — просто помогли, когда это было нужно. Мы собрали трогательные примеры настоящего человеческого участия, которые вдохновляют. После этого вам точно захочется сделать что-то доброе для других.

  • Лет 10 назад я только переехала в другую страну и возвращалась с девичника. А автобус заехал неизвестно куда! Я в панике, телефон сел, я почти плачу. И вот конечная, ко мне подходит водитель. Я в истерике и слезах все ему выпаливаю. А он вдруг снова включает двигатель, говорит мне не волноваться и отвозит меня на нужную мне автобусную остановку. Спасибо тебе, водитель автобуса, за то, что помог дезориентированной иностранке безопасно вернуться домой. © Auselessbus / Reddit
  • Иду сегодня по улице, а впереди — парень с кучей тяжеленных вещей. Рюкзак, сумки на шее, в руках. А жарень еще неимоверная. Предложил помощь. Парень аж прослезился: «Спасибо, братан». В общем, взял половину вещей и мы потащились. И тут вдруг я узнаю, что этому парню разрешили пораньше уйти с работы и вернуться домой, чтобы успеть на рождение его ребенка. В итоге мы добрались до места, где его подобрали. Он не только был очень благодарен, но и пожал мне руку и по-братски обнял меня. Я пожелал ему удачи, и мы расстались. © EffectiveAcceptable3 / Reddit
  • В студенческие годы ехала утром на пары в университет. Сидела в автобусе у дверей. Автобус был переполнен, втиснулся парень — с букетом роз. Чтобы тот не был помят в давке, попросил меня подержать цветы. Это был первый в моей жизни букет от мужчины. Ясное дело, не мне он предназначался, но я с таким трепетом держала прекрасные розы! Мне было лет 18 всего, и я, наверное, светилась от счастья. Как будто меня коснулась краешком прекрасная любовь. Выходя, парень взял букет, и... достал из него одну розу и подарил мне. На занятия я пришла с цветком. Это было так романтично. Вспоминаю об этом с благодарностью. © Анжелина / Dzen
Hellfire
3 часа назад

Парень еще кому-нибудь должен подарить розу, иначе чётное число получится 🤔

-
-
Ответить
  • Эту историю рассказала нам в офисе гид, работающая с франкоязычными туристами. Ее попросила срочно подменить коллега и, когда она подъехала, группа была уже в музее. Среди туристов был мужчина в инвалидном кресле. Такие кресла очень тяжелые за счет аккумуляторов, весят они порядка 200 кг. После экскурсии по музею стали они выходить и тут появилась проблема. Мужчине не спуститься со ступенек, а помогает малоподвижным посетителям только хрупкая молодая девушка. Днем там были мужчины и они как-то смогли его поднять, а обратно уже никого нет. Пока они стояли и ломали голову как бы спустить этого товарища, к ним подъехал огромный черный джип, из него вышли четыре здоровых мужика. Они молча подошли к коляске, подняли ее и отнесли прямо к машине с подъемником. Также молча развернулись, сели в джип и уехали. Французы были в шоке, они даже спасибо не успели сказать. Но это на них произвело огромное впечатление. © Хомяк в колесе / Dzen
  • С мужем пошли прогуляться пешком по Пхукету. Была хорошая погода, и вдруг, когда мы уже прилично отошли от отеля, дорога стала пустынной, налетел ураган: ливень в считанные секунды залил дорогу, потоки воды выше щиколоток, ветер поднял песок с берега и он больно хлестал по телу. В итоге мы просто встали, обнявшись, потому что дальше идти было невозможно. Вдруг остановился джип и два иностранца замахали нам садиться быстрее. Такие веселые ребята, довезли нас до нашего отеля и очень тепло попрощались. © Екатерина / Dzen
  • Закупался в магазине в канун Рождества. Денег у меня было кот наплакал, поэтому я экономил. В итоге взял лишь хлеб, яблоки, молоко, хлопья. А женщина передо мной вдруг купила на кассе подарочную карту и оплатила ею мои продукты. Такая щедрость пришлась как нельзя кстати, и я расплакался. Я так и не успел поблагодарить незнакомку, потому что к тому времени, как я осознал, что произошло, она уже ушла. Прошло 5 лет. Теперь, когда моя жизнь более стабильна, я каждый год, в преддверии Рождества, стараюсь быть внимательнее, стоя в очереди за продуктами. Когда чувствую необходимость, покупаю продукты для других людей. © __happy__bottom__ / Reddit
  • На пункте выдачи одного маркетплейса сотрудница попросила моего мужа одолжить ему 2 тыс. Он каждый день приносит товар на этот пункт для отправки, понятно, что с этой сотрудницей виделись постоянно. А попросила она до вечера, ну он и перевел. Потом сотрудница извинялась, что не может сразу деньги вернуть, уволилась с этого пункта и пропала. Мы решили, что ладно, значит ей эти деньги нужнее, хотя у самих тоже не лишние. А вчера от нее приходит 2,5 тыс. с извинениями. Муж пишет, что, мол, тут лишние, но она просила не отказываться. © Екатерина Владимировна / Dzen
  • Стоял в очереди за кофе, был сильно не в себе из-за личных проблем. И тут человек передо мной поворачивается и такой: «Эй, похоже, тебе не помешает взбодриться. Давай я заплачу за твой кофе сегодня». В итоге мы чудесно поговорили, пока ждали напитки, и оказалось, что этот человек тоже сталкивался с подобными трудностями в прошлом. Он напомнил мне, что какой бы сложной ни была жизнь, всегда есть причины двигаться вперед. © Anawnimuss / Reddit
  • Муж забыл на ночь закрыть окно в машине. Выходит утром, а рядом патрульные стоят, сказали, что ночью позвонил кто-то из соседей. Вот они и сидят, караулят. Кто звонил, мы так и не узнали. © ОА / Dzen
  • У меня диабет. Как-то ехала в маршрутке и вдруг стало так резко и сильно плохо, что я даже ничего не поняла. Прихожу в себя в больнице и не помню, как там оказалась. А история была просто фантастической. Все в маршрутке так перепугались, что не стали вызывать скорую, а просто приехали к ней (по иронии судьбы, маршрут как раз предполагал проезд больницы). Все пассажиры единогласно приняли такое решение, несмотря на свои дела. А водитель еще и оставил свой номер медсестре с просьбой позвонить ему и сообщить или со мной все в порядке. До сих пор не верится, что такое произошло со мной. © Не все поймут / VK
  • Мы с девушкой отправились в отпуск на север Италии. Когда мы добрались до Милана и после долгого дня пеших прогулок пришлось ехать на метро, все резко пошло наперекосяк. Толпы, шум, запахи и усталость наложились друг на друга, и в поезде у моей девушки случился тревожный эпизод. И тут парень в наушниках спросил, поможет ли ей, если даст ей на время свои наушники — они подавляют шум. Я взял наушники и отдал их своей девушке. Она надела их и вскоре успокоилась настолько, что вышла из поезда еще более бодрой, чем вошла. Я быстро поблагодарил парня и ушёл. Я никогда не забуду случай, когда незнакомец предложил одолжить свои наушники, чтобы успокоить расстроенную молодую женщину. © Not Always Right
  • Очень стесняюсь обычно подходить к незнакомцам что-то спрашивать. Но вот на днях шла по улице и увидела женщину около 40 лет с просто божественным зонтом от солнца. Какое-то время не решалась подойти. Однако взяла себя в руки и спросила: где же она такой купила? Женщина улыбнулась и сказала: «Да это я из Франции привезла. Смотрю, тебе тоже надо. Знаешь, а забирай — у меня дома еще есть» — и протянула мне зонт. Я стою в шоке от такой щедрости, а женщина протягивает, мол, не стесняйся. Я взяла, поблагодарила и предложила денег, от которых она отказалась. «Бери, пусть твою кожу бережет. Я сама раньше мучилась — ни один крем не спасал. Бери, будешь меня еще добрым словом вспоминать». Так радостно стало! Уже неделю не выхожу без него на улицу — нравится мне безумно. А женщину ту действительно вспоминаю добрым словом. Только взгрустнется — я на зонт смотрю и сразу так тепло на душе. © Не все поймут / VK
  • Это было около пяти лет назад. Я, десятиклассница, решила подзаработать на новогодние подарки и устроилась раздавать флаеры на улице. Мороз был ужасный, градусов тридцать. Стою, раздаю, руки и ноги уже не чувствую, но уйти нельзя — работа. Вдруг подходит мужчина, берет флаер, а потом неожиданно спрашивает: «Ты здесь давно?» Я растерялась, а он говорит: «Пошли, согреешься». Довел меня до ближайшей кофейни, купил горячий чай, велел сидеть и согреваться. Сам взял мою стопку флаеров, сказал: «Я сам все раздам» и ушел. Через какое-то время вернулся с пустыми руками, сказал, что все сделал. Просто так, из доброты. © Не все поймут / VK

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее