Дорогaя, вaм следовало бы подождaть мужa, ведь здоровье превыше всего. Вaшa история нaпомнилa мне, кaк в молодости я тaкже переоценилa свои возможности и пришлось просить помощи у незнaкомцев. Хорошо, что нa свете есть добрые люди, готовые помочь в трудную минуту. Вaшa встречa с этой пaрой – нaстоящее подтверждение тому, что добротa и отзывчивость всё ещё живы в нaшем обществе.
16 реальных историй о незнакомцах, которые помогли в трудную минуту
Иногда в жизни случаются непредвиденные обстоятельства, которые заставляют нас оказаться в трудной ситуации. И в такие моменты на помощь могут прийти незнакомцы — люди, от которых ты не ожидаешь безвозмездной помощи и поддержки.
- В 2010 году я ехала на поезде домой, мне было 19, а моему попутчику около 30, его звали Сергей. Мы проговорили всю ночь так, как будто знали друг друга всю жизнь. Запомнилось, что он сравнил меня со знаменитой актрисой. Когда я вернулась домой, решила, что начну новую жизнь: смогла бросить парня, который меня обижал, устроилась на работу, стала больше уделять себе внимания, поверила в себя. Так незнакомый человек перевернул мою жизнь. © Подслушано / Ideer
- Это было в прошлом году, когда мне исполнилось 21. Я пошел в закусочную, где в честь дня рождения дарят буррито. Когда я уже выходил из заведения, поскользнулся на одном из ковриков. Было очень больно, и я не мог встать. Мне помогли подняться, а женщина, которая находилась рядом, решила все взять в свои руки. Она попросила принести аптечку и позвать менеджера. Сделала мне перевязку и вызвала врача. А еще подарила купоны в эту закусочную. Мы проболтали около часа. Она рассказала о своей жизни, своей семье. В итоге помогла мне доковылять до машины, поздравила с днем рождения и обняла. © CoolNod / Reddit
- Была на пятом месяце беременности. Муж занимался ремонтом, весь в делах, а мне нужно было за продуктами сходить. Не стала ждать его, сама оделась и пошла. Набрала четыре гигантских пакета, стою на кассе, смотрю на них и думаю: «Ну я же сильная и независимая!». Словно тяжеловес подходит к штанге, я подошла к пакетам. Нагнулась, взяла, пошла. Метров десять от входа и остановилась. Переоценила свои силенки, даже слишком. Уже хотела звонить мужу, как вдруг женщина чуть старше меня подходит со словами: «Давайте поможем вам! Мы с мужем подвезем, скажите только куда!». Я была в шоке от доброты и заботы незнакомцев. Они посадили меня в машину, загрузили все мои покупки и довезли до дома. По дороге муж этой женщины говорит: «Вы когда беременны, то всегда считаете себя супергероями. Моя тоже в подобной ситуации была, тогда ремонт делали, так она за стройматериалами сама отправилась. Поражаюсь вам, женщины!». © Мамдаринка / VK
- 2 года назад я по своей глупости пропустила поезд домой. Это выяснилось на перроне, денег у меня не осталось. Но незнакомый молодой человек заметил мое отчаяние и купил билет. Категорически отказался, чтобы я ему возвращала деньги. Каждый день вспоминаю этот поступок. Он — мой волшебник, дарит и по сей день веру в человеческую доброту! © Подслушано / Ideer
- Я возвращалась с тренировки. Заметила, что за мной довольно долгое время идет парень. Когда я ускоряла темп, он делал то же самое. В какой-то момент я уже начала волноваться: «А что, если он и правда меня преследует? А если хочет меня обокрасть? А может у меня просто паранойя?». Шла я в наушниках, поэтому и не слышала, что тот парень несколько раз меня звал. Оказалось, что я уронила свои ключи, а незнакомец подобрал их и все никак не мог меня догнать. Когда я уже перестану в каждом прохожем видеть вора! © Не все поймут / VK
- За 2 дня до Рождества я ехал в поезде домой. И где-то в 11 часов ночи в соседнем вагоне поднялся шум: как оказалось, какой-то парень начал ругаться со всеми. Из-за этого поезд остановили и сняли человека с рейса. После этого начальник поезда объявил всем, что для тех, кто расстроен или плохо себя чувствует из-за сложившейся ситуации, в вагоне-ресторане сидит один из пассажиров с гитарой, будет небольшой концерт. Я долго не думал, взял свою губную гармошку и пошел туда. Нас было около 15 человек разных возрастов. Мы пели все, что приходило в голову, кто-то подыгрывал, стуча по своему рюкзаку, а я иногда вступал со своей гармошкой. Потом к нам пришел кондуктор с книжкой «Полярный экспресс» и прочитал несколько глав вслух. Я больше никогда ни с кем не встречался из этой компании, но это было настолько атмосферно и волшебно, что я буду еще долго вспоминать. © dreadhorse / Reddit
- Сегодня в магазине, среди толпы злого и спешащего народа, рядом с корзинками мандаринов я видела девочку лет семи, которая расклеивала стикеры на каждый фрукт. На бумажках были нарисованы разные приятные пожелания и поздравления, рисунки животных и комплименты. Как рассказала девочка: «Я расклеиваю добро, пока взрослым некогда». Наверное, самым мудрым, новогодним и прекрасным существом была именно она, а не остальные, которые пытались «все успеть». Она просто так раздавала самодельные открытки людям. © Палата № 6 / VK
- Парень рядом со мной в самолете однажды разбудил меня, когда стюардесса подошла с мороженым. В итоге я взяла два мороженых: одно для себя, другое для него. Это был один из немногих случаев, когда я действительно была рада, что меня разбудили. Никогда не забуду этого человека. © ashenartist / Reddit
Вaшa история в магазине согрелa моё сердце. В тaкие моменты я верю, что добротa и искренность детей могут рaстопить лубое зaчерствевшее сердце. Пусть тaкие поступки вдохновляют нaс быть лучше и внимaтельнее к друг другу.
- Моя подруга позвонила в панике. У нее заглохла машина в пяти минутах от моего дома. Я сразу же поехал на подмогу. Начал толкать машину, пока она рулила. Это было то еще зрелище: машина почти не двигалась. Внезапно дело пошло гораздо быстрее. Я обернулся и увидел, что мне помогает толкать мужчина. Он остановился через дорогу и подбежал, чтобы помочь. Часто вспоминаю об этом случае. Да, ничего необычного, но в такие моменты ты веришь в людей. © Sean Kernan / Quora
- Сижу в парке на лавочке, думаю о жизни, а в голове полный переполох. Муж с работы уволился, мама приболела, старшая дочь до сих пор без второй половинки, у младшей проблемы с учебой... Так плохо и одновременно грустно. Но тут мимо меня проходит молодой человек и просто говорит два слова: «Девушка, улыбнитесь!». Понимаю, что он пошутил, но как же приятно стало! Сразу мысли поменялись! Что муж свое дело начал открывать, старшая дочь успехи делает в карьере, младшая уже с парнем серьезно встречается, а у мамы последнее время настроение улучшилось сильно. Вот вроде одна фраза от незнакомца, а как сильно она меняет наше восприятие жизни и окружающего мира! © Не все поймут / VK
- В 80-х отец получал высшее не в родном городе. У его мамы был день рождения. Отец сначала не собирался ехать домой, но когда спохватился, билетов не осталось. Но маму же надо как-то поздравить! Батя сделал ход конем: купил букет бордовых роз, приехал в аэропорт и подошел к адекватному с виду мужчине, который летел как раз в тот же город. Просьба была проста: увезти букет роз, приехать по адресу и подарить. Сказано — сделано. Бабушка моя была в шоке, когда в ее день рождения в дверь постучался незнакомый мужчина, вручил шикарный букет роз, которые туда очень редко привозят, и сказал, что сын ее очень любит. Тогда ни о какой доставке цветов и не знали. А простой незнакомец согласился сделать приятное чьему-то дорогому человеку. © Подслушано / Ideer
- Я только переехал в новый город и устроился учителем в местной школе. Жил в 40 минутах езды от работы, и это был мой первый рабочий день. Как назло, машина заглохла, я уже не успевал на нужный автобус, а сервисов такси тогда не было. И тут я встретил своего соседа, пожилого мужчину, который вышел гулять с собакой. Он настоял на том, чтобы подвезти меня. Отказался от денег за потраченный бензин, сказал, что был очень рад помочь. Благодаря ему я успел на первый рабочий день, и все прошло гладко. © Unknown author / Reddit
- В парке я играла на пианино. Подошел незнакомый парнишка лет шестнадцати и спросил, мол, знаю ли я что-нибудь современное. Я кивнула, а он нашел текст песни в интернете. Подходили люди, умилялись. Мальчик спокойно, без стеснения и с улыбкой пел замечательно, очень трогательно и искренне. Так я подарила ему минутку славы, а он мне — веру в то, что с подрастающим поколением все в порядке. © Подслушано / Ideer
- Ходила с мамой по магазинам. Пока она смотрела что-то в зале, я пошла на кассу. Денег на карте не хватило, и я отошла в сторону. Пока мы с мамой подсчитывали, сколько у меня есть, и сколько нужно доплатить, подошел какой-то парень, протянул мне пакет, а там оказалась полностью оплаченная моя куртка. Я от растерянности взяла этот пакет, а парень быстро ушел. Незнакомец просто так купил мне куртку. © Подслушано / Ideer
- Год назад зимой, на остановке рано утром стояла девушка. Я подошел ближе и хотел познакомиться. Она посмотрела на меня и шепотом попросила вызвать ей скорую помощь, потому что у нее прихватило сердце. Я быстро достал телефон, позвонил в скорую и помог ей перейти надземный переход. Объяснил все сотрудникам и оставил свой номер телефона. На следующий день звонит незнакомый номер, поднимаю трубку, а там: «Привет. Спасибо вам. Меня зовут Алина». С тех пор мы вместе. © Подслушано / Ideer
- Совсем недавно я перебралась в Париж и пыталась обосноваться. Сняла квартиру в аренду и пошла в магазин, чтобы купить всяких вещей для обустройства. В итоге, я перестаралась и набрала кучу всего. Как оказалось, в Париже кассиры не складывают твои покупки в пакеты, а ты должен делать это сам. Я этого не знала и попала в очень неудобное положение. За мной собралась куча народу, и я начала впопыхах все собирать. В очереди было много молодых людей, но никто не предложил помощи. Неожиданно, ко мне подошла взрослая дама, она сразу попросила 40 центов. Я сначала не поняла, но дала ей деньги. Она взяла на кассе пакеты и начала упаковывать мои покупки. Потом надела мне на шею 2 сумки, дала 2 сумки в руки и сама взяла 3. Спросила у меня только: «Такси?». Я заказала машину и показала ей приложение. Та сразу повела меня на местную стоянку такси и помогла загрузить сумки. Она была достаточно взрослой и еле ходила, но, не смотря на это, все равно помогла мне. «Чтобы помогать людям, нужно лишь сердце», — это то, что она показала мне в тот день. © Saranya Ravichandran / Quora
А вот еще несколько историй, от которых веет таким же теплом, как от кружки горячего какао зимним вечером:
Комментарии
"она была достаточно взрослой!.."
Боже, сижу, улыбаюсь во все свои 30- зубов. Никакое "деаушка, улыбнитесь" с вот этой корявой фразочкой и рядом не лежалр!
"Чтобы помогать людям, нужно лишь сердце". Ага, и бабок за помощь отстегнуть 🤣🤣🤣
Вaши истории нaпомнили мне, кaк когдa-то незнaкомец помог мне донести тяжелые сумки до домa, когдa я былa моложе. Тaкие встречи укрепляют веру в доброту и человечность, нaпоминaя, что мы не одиноки в этом мире. Пусть тaкие моменты вдохновляют нaс сaмим быть отзывчивыми и помогaть другим в трудную минуту.