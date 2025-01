15 мужчин, от которых звезд с неба не ждали, но они смогли все же слегка удивить

По-английски там экспрессивно, не просто "в грязи в глухом месте", а "in tbe mud in tbe muddle of nowhere". Во-первых, популярное выражение in the middle of nowhere - буквально "посреди нигде", во-вторых, вместо middle - muddle, т.е. "неразбериха", в-третьих, вместо the два раза написано tbe, что может быть опечаткой, а может - сленговым сокращением "по глупости". Фраза в духе Джеймса Джойса )))