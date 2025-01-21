15 мужчин, от которых звезд с неба не ждали, но они смогли все же слегка удивить

И снова с вами я, заноза в зaдницe авторов Адме, со своей новой постоянной рубрикой «Бесплатные продолжения цитат с превью».



«Пригласила домой. Он увидел, что у меня нет телевизора, и через несколько дней принес новый телевизор.» Выгнала и велела не возвращаться. Зачем мне человек, который смотрит нa жизнь через телеэкран?