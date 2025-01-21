15 мужчин, от которых звезд с неба не ждали, но они смогли все же слегка удивить
Порой мы забываем сколько добра вокруг и что отзывчивые люди — отнюдь не редкость. Но стоит прочитать истории из нашей подборки, как становиться ясно, что все куда позитивней, чем нам кажется. И что мужчины вряд ли перестанут нас удивлять своими поступками.
- Я познакомилась с мужчиной в 56 лет. Пригласила домой. Он увидел, что у меня нет телевизора, и через несколько дней принес новый телевизор. А знакомы мы были всего месяц. Я отказалась, объяснив, что такой подарок могу принять только от близких людей. Так он не растерялся и сказал, что он любит смотреть телевизор. И пусть этот телевизор будет висеть на стене в моей квартире для него, потому что он намерен часто ко мне приезжать. Телевизор висит на стене в моей квартире, а живем мы почти 7 лет у него. © Елена Акодус
- У нас с мужем был тяжелый год: родился ребенок, взяли щенка и был переезд через всю страну. Мы были в стрессе, с деньгами было туго, и у нас не было времени на себя. Но приближался мой день рождения, и я хотела почувствовать себя немного особенной. Муж забронировал столик в модном ресторане. И это был волшебный ужин: еда была вкусной, мы с малышом весело танцевали под музыку. Это был лучший вечер за последние несколько месяцев.
Когда пришло время уходить, официант сказал, что наш ужин оплачен. Это привело нас в замешательство — мы никому не говорили, что у меня день рождения. Оказалось, что один из посетителей через несколько столиков увидел нас с ребенком и то, что мы явно прекрасно проводили время. Он заплатил за нашу еду, потому что она напомнила ему о радостях и трудностях молодых родителей, и захотел угостить нас ужином. © Ifgenia / Reddit
- Мне лет 17 было, прилетела я в другой город, а на вокзале выяснилось, что поезд мой только через почти сутки. Вокзал не очень многолюдный, но привязался ко мне какой-то мужик — не знала, как от него избавиться. Решила поехать обратно в аэропорт, там хоть публика поприличнее. А уже перевалило за полночь. Решила на такси ехать, и тут останавливается машина и меня спрашивают, куда едем. Села. Оглянулась, а там — три парня. Так страшно стало. А оказалось, что эти парни — ночной патруль, только в гражданском были. Каталась с ними по ночному городу, они меня накормили домашней едой. До сих пор вспоминаю их с благодарностью и теплотой. © Елена Борисова
- Мне 18 лет. Есть старший брат, но он никогда не был мне другом. Мы никогда не болтали о жизни за чаем. Он всегда был просто как сосед. Пару дней назад рассталась с парнем, очень болезненное расставание, весь вечер рыдала. Как вдруг стук в дверь. Заходит брат, на подносе какао с зефирками, печенье, пачка салфеток. Он просто подошел, все это поставил, сел рядом и сказал: «Запомни, никто не достоин твоих слез». Я зарыдала еще больше, но уже не из-за расставания, а из-за той самой необходимой поддержки, которую я так ждала все эти годы! «Ну, кроме меня, конечно», — хихикая и обнимая меня, добавил брат. © Палата № 6 / VK
- Один таксист мне паспорт вернул. Мне утром на самолет, а я потеряла паспорт и даже не знала об этом. Так он сам меня нашел, приехал, привез и денег не взял. © Ирина Столбова
- Живем в отдаленном районе, автобус ходит раз в 15 минут. И некоторые водители имеют привычку выезжать пораньше, некоторые даже минут на 5, а то и больше. И вот, в один из таких дней, иду я на остановку и вижу, как мимо меня проносится мой автобус. Я, конечно же, бежать за ним, но, видя что не успеваю, остановилась и топнула сердито ножкой. И тут, как из фильма «Такси» рядом со мной со свистом останавливается машина, и голос: «Прыгай!» Я смотрю, в машине семья (мама, папа и ребенок), запрыгиваю на переднее сидение, и мы мчим за автобусом. Автобус останавливается на остановке, мы догоняем, заезжаем за него и резко тормозим. Я, рассыпаясь в благодарностях, вылезаю и бегу на автобус. Побольше бы таких людей, делающих добро. © Палата № 6 / VK
- Разобщалась как-то с мужчиной в очереди, болтая о праздничном печенье, которое он собирался испечь. Когда моя карта не прошла, я попросила кассира отложить мои продукты в сторону и что я вернусь за ними с другой картой. Я случайно взяла просроченную карту. Но мужчина настоял на том, что это слишком далеко для прогулки с ребенком, и протянул свою карту. Это было всего 9 долларов, но это так много значило для меня. © BeautyNBoots / Reddit
- 2002 год, муж с кумом уехал на турбазу, а я должна была отработать смену и приехать к ним. На последний автобус опоздала. Таксисты заломили цену, на которую у меня не хватало, я просто плакала и не знала, что делать. Потом один дяденька смилостивился, повез меня до развилки за те гроши, что у меня были. А мне же еще сколько надо ехать до той турбазы! Так он поймал какую-то машину, заплатил шоферу и сказал, куда меня отвезти! Имя этого дядечки не знаю, но он поступил как отец! © Ирина Тхоренко
- Когда я была школьницей, ходила на дополнительные занятия по математике. Вышла со школы и как пошел ливень. А зонт я не взяла. А что делать, уроки оплатили уже. Не пойду — поругают, думаю. Вот и пошла, а идти далековато. Вдруг ко мне подошел мужчина, спросил куда я иду, а он с зонтом. Он меня проводил до адреса, шли вместе под зонтом. Спрашивал про школу, про учителей, про одноклассников. Пока все рассказывала, уже дошли. Так удивлена была и рада, что не промокла. © Айгуль Жалпанова
- Однажды ночью я застрял в грязи в глухом месте, и никто не смог меня вытащить. Ни один эвакуаторщик не хотел ехать так далеко. Уже начало темнеть, и я начал волноваться. В конце концов я позвонил в последнюю компанию, указанную в поисковике. И за мной приехали. Водитель заметил, что я ветеринар, и даже не взял с меня денег. Я попытался заплатить ему, но он отказался. Это было так мило. © Unknown author / Reddit
- Очень грустила после расставания с мужчиной, поехала петь в клуб. Назад домой вызвала такси. Мне было грустно, и захотелось просто покататься. Спросила у водителя, есть ли у него следующая поездка, попросила пересесть на переднее кресло и просто ездить по городу, встречая рассвет, молча. Пока я там тихо плакала. Так он отвез меня в свое секретное место на смотровую площадку смотреть рассвет, потом напоил кофе и отвез домой. И взял только минималку. Сказал, что у каждого бывают плохие моменты, но они проходят. © Maria Kat
- Пришел я в ресторан, значит. Подходит ко мне официант, и с первых секунд видно, что он безумно переживает. Он оставил меню, ушел. Пока я выбирал еду, заметил, что парнишка прям сильно волнуется. Через какое-то время он подходит ко мне принять заказ, я не выдержал и поинтересовался, что его так волнует. Он признался, что давно хотел устроиться именно в этот престижный ресторан, и сегодня у него первый рабочий день, а за ним наблюдает администратор, вот он и нервничает.
Я проработал в похожем ресторане почти 10 лет, дойдя до администратора. Ну, почему бы и не помочь. Пока он принимал мой заказ, я дал ему пару толковых советов, указал на ошибки, а когда он принес заказ, я еще немного лайфхаков подсказал. К концу вечера парень прям расцвел и просто порхал по залу между столами с легкой улыбкой и уверенностью в глазах. Как же все-таки прикольно кому-то передавать свои знания и потом видеть этот рост. © Палата № 6 / VK
По-английски там экспрессивно, не просто "в грязи в глухом месте", а "in tbe mud in tbe muddle of nowhere". Во-первых, популярное выражение in the middle of nowhere - буквально "посреди нигде", во-вторых, вместо middle - muddle, т.е. "неразбериха", в-третьих, вместо the два раза написано tbe, что может быть опечаткой, а может - сленговым сокращением "по глупости". Фраза в духе Джеймса Джойса )))
- Рассказала мужу лет 10 назад, что в детстве собирала фотографии артистов, но коллекцию прибрала к рукам сестра, и я переживала по этому поводу. Он почти год собирал для меня похожую коллекцию по букинистическим магазинам и подарил в симпатичном сундучке на Новый год. Это было чудесно!
- Я живу в небольшом городке (население около 1500 человек) и работаю на заправочной станции. Месяц назад моему мужу стало очень плохо, и его отвезли в больницу, далеко от города. На следующий день после этого ко мне пришли два полицейских из нашего департамента и дали 150 долларов на бензин и все, что мне было нужно. В нашем полицейском управлении всего 6 человек. Лучшие ребята. Довели меня до слез. © dfs61 / Reddit
- Моя племянница обещала своей подружке, если ее муж не сможет, то она поедет с ней в роддом. Так и получилось. Она в роддоме с этой подружкой, та родила, в этот момент звонит другая подружка, у нее начались схватки, а муж в командировке. Племянница выбегает из одной больницы, берет такси, чтобы «лететь» в другую больницу. Полвторого ночи. Рассказывает удивленному таксисту, почему из одной больницы ей надо ночью в другую. И таксист берет и выключает счетчик!
А вот вам еще подборка историй про добро, чтобы настроение еще больше поднялось.
Комментарии
Рожающие подружки прямо синхронизировались. Если б это писалось под сценарий для сериала, то к 10-й серии выяснилось, что и муж-в-командировке у них общий 😁
И снова с вами я, заноза в зaдницe авторов Адме, со своей новой постоянной рубрикой «Бесплатные продолжения цитат с превью».
«Пригласила домой. Он увидел, что у меня нет телевизора, и через несколько дней принес новый телевизор.» Выгнала и велела не возвращаться. Зачем мне человек, который смотрит нa жизнь через телеэкран?