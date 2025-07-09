Как бы выглядели герои приключенческих романов нашей юности, если бы были реальными людьми

Читая книгу, мы всегда представляем себе персонажей, опираясь на слова автора. Но иногда описание внешности героев может быть слишком скудным, и тогда приходится додумывать, как же они могли выглядеть в действительности. Мы попросили нейросеть создать изображения популярных литературных личностей, и она расстаралась от души.