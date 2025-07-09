Как бы выглядели герои приключенческих романов нашей юности, если бы были реальными людьми
Читая книгу, мы всегда представляем себе персонажей, опираясь на слова автора. Но иногда описание внешности героев может быть слишком скудным, и тогда приходится додумывать, как же они могли выглядеть в действительности. Мы попросили нейросеть создать изображения популярных литературных личностей, и она расстаралась от души.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Жоффрей — «Анжелика — маркиза ангелов»
Мерседес — «Граф Монте-Кристо»
Мэри и Роберт Грант — «Дети капитана Гранта»
Жак Паганель — «Дети капитана Гранта»
Робинзон Крузо — «Робинзон Крузо»
Капитан Немо — «Двадцать тысяч лье под водой»
Миледи Винтер — «Три мушкетера»
Д’ Артаньян — «Три мушкетера»
Это какой-то пони.
Да и дерзкий юноша восемнадцати лет, горячий до кипения, тут тоже отсутствует
Том Сойер — «Приключения Тома Сойера»
Слишком спокойный взгляд. Это ж мелкий интриган и хитрец. Нужно веселье и лукавство
Гекльберри Финн — «Приключения Тома Сойера»
Морис Джеральд — «Всадник без головы»
Джейн Портер — «Тарзан из племени обезьян»
Тарзан — «Тарзан из племени обезьян»
Благодаря фильму «Тарзан. Легенда», главного героя мы предоставляем таким, каким его воплотил актер Александр Скарсгард — мускулистым блондином с голубыми глазами и бледной кожей. Но этот образ отличается о того, что задумал автор. В книгах о приключениях Тарзана он описывается, как загорелый юноша с серыми глазами.
У нас есть и другие подборки, в которых мы тесно работаем с нейросетью. Нам нравится фантазировать, а искусственный интеллект славно воплощает наши идеи в жизнь. Вот примеры таких статей:
Комментарии
А мне все очень понравились. Моё воображение рисует примерно такие же образы🙂.
Миледи, правда, по- другому совсем представляю( но не Терехова!!! Помилуй боже).
Очень понравились капитан Немо и Робинзон.
Вот такая Миледи мне представляется
А с какой стати мы должны представлять Тарзана таким, как Александр Скарсгард? Тарзана играли и Джонни Вайсмюллер, и Каспер Ван Дин, и Кристофер Ламберт, задолго до Скарсгарда вообще-то.