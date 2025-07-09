Как бы выглядели герои приключенческих романов нашей юности, если бы были реальными людьми

Культура
1 час назад

Читая книгу, мы всегда представляем себе персонажей, опираясь на слова автора. Но иногда описание внешности героев может быть слишком скудным, и тогда приходится додумывать, как же они могли выглядеть в действительности. Мы попросили нейросеть создать изображения популярных литературных личностей, и она расстаралась от души.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Жоффрей — «Анжелика — маркиза ангелов»

Мерседес — «Граф Монте-Кристо»

Мэри и Роберт Грант — «Дети капитана Гранта»

Жак Паганель — «Дети капитана Гранта»

Робинзон Крузо — «Робинзон Крузо»

Капитан Немо — «Двадцать тысяч лье под водой»

Миледи Винтер — «Три мушкетера»

Д’ Артаньян — «Три мушкетера»

Ana.Rok
3 минуты назад

Это какой-то пони.
Да и дерзкий юноша восемнадцати лет, горячий до кипения, тут тоже отсутствует

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Том Сойер — «Приключения Тома Сойера»

Гекльберри Финн — «Приключения Тома Сойера»

Морис Джеральд — «Всадник без головы»

Джейн Портер — «Тарзан из племени обезьян»

Тарзан — «Тарзан из племени обезьян»

Благодаря фильму «Тарзан. Легенда», главного героя мы предоставляем таким, каким его воплотил актер Александр Скарсгард — мускулистым блондином с голубыми глазами и бледной кожей. Но этот образ отличается о того, что задумал автор. В книгах о приключениях Тарзана он описывается, как загорелый юноша с серыми глазами.

У нас есть и другие подборки, в которых мы тесно работаем с нейросетью. Нам нравится фантазировать, а искусственный интеллект славно воплощает наши идеи в жизнь. Вот примеры таких статей:

Фото на превью The Legend of Tarzan / Warner Bros.

Комментарии

Уведомления
Фибина Мама
1 день назад

А мне все очень понравились. Моё воображение рисует примерно такие же образы🙂.
Миледи, правда, по- другому совсем представляю( но не Терехова!!! Помилуй боже).
Очень понравились капитан Немо и Робинзон.
Вот такая Миледи мне представляется

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Вероника
22 минуты назад

А с какой стати мы должны представлять Тарзана таким, как Александр Скарсгард? Тарзана играли и Джонни Вайсмюллер, и Каспер Ван Дин, и Кристофер Ламберт, задолго до Скарсгарда вообще-то.

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