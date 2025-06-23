Попробуйте определить, где реальное фото звезды, а где картинка, созданная нейросетью

Знаменитости
3 минуты назад

Искусственный интеллект развивается стремительно: не так давно сделанные с его помощью фотографии было сразу видно, а сейчас многие из них уже сложно отличить от настоящих. Мы знаем, что у нас ну очень внимательные читатели, и специально для них приготовили довольно сложный тест. Мы взяли снимки знаменитостей и с помощью нейросети создали на их основе изображения. Предлагаем вам определить, какая же из фотографий настоящая.

В статье содержатся изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Деми Мур

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Дженнифер Лопес

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Сальма Хайек

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Шарлиз Терон

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Джулия Робертс

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Алисса Милано

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Ева Лонгория

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Кейт Бекинсейл

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Пенелопа Крус

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Риз Уизерспун

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Джессика Честейн

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Николь Кидман

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