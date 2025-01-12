Попробуйте отличить реальное фото от картинки, созданной нейросетью
Современные технологии развиваются с такой скоростью, что мы уже не всегда можем понять, смотрим ли на реальное фото или на изображение, созданное нейросетью. Порой картинка кажется настолько детализированной и правдоподобной, что голова идет кругом. Хотите проверить, насколько вы внимательны? Тогда попробуйте угадать, что перед вами — реальность или работа нейросети.
Где реальное фото девушки, а где созданное нейросетью?
Найдите настоящее фото и сгенерированное
На каком фото изображен настоящий ночной город?
Какое из фото сгенерировала нейросеть?
На какой картинке изображена настоящая кухня?
Сможете отличить реальное фото от созданного нейросетью?
На какой картинке настоящая елка с подарками?
Два красавца-тигра, но где настоящий?
Сможете найти реальное фото?
Кстати, посмотреть на подборку изображений, созданных нейросетью, которые наглядно покажут разницу в восприятии красоты женщинами прошлого и настоящего.
Какая из картинок настоящая?
Найдете собачку от нейросети?
Какая из девушек настоящая?
А здесь найдете картинку, сгенерированную нейросетью?
На каком изображении настоящая лошадь?
Обе пиццы выглядят аппетитно, но какая настоящая?
Сможете найти реальное фото автомобильной пробки?
В статье использованы материалы из источников:
- Racool_studio / Freepik
grmarc / Freepik
- vwalakte / Freepik
freepik / Freepik
- wirestock / Freepik
ibrandify / Freepik
- wirestock / Freepik
freepik / Freepik
- freepik / Freepik
freepik / Freepik
- bearfotos / Freepik
freepik / Freepik
- user15285612 / Freepik
freepik / Freepik
- wirestock / Freepik
vecstock / Freepik
- Racool_studio / Freepik
freepik / Freepik
- wirestock / Freepik
freepik / Freepik
- wirestock / Freepik
vecstock / Freepik
- freepik / Freepik
freepik / Freepik
- qmtstudio / Freepik
freepik / Freepik
- cookie_studio / Freepik
freepik / Freepik
- bristekjegor / Freepik
freepik / Freepik
- freepik / Freepik
freepik / Freepik
Как видите, грань между реальностью и технологиями становится все тоньше, и определить правду бывает совсем непросто. Возможно, что уже в ближайшем будущем мы увидим невероятных достижений в области развития искусственного интеллекта.
Комментарии
многие картинки по тени угадываются. нейросеть ее почему-то не совсем качественно прорисовывает
Нейросеть угадывается по излишней деталировке, но приходится очень внимательно смотреть.