Попробуйте отличить реальное фото от картинки, созданной нейросетью

Современные технологии развиваются с такой скоростью, что мы уже не всегда можем понять, смотрим ли на реальное фото или на изображение, созданное нейросетью. Порой картинка кажется настолько детализированной и правдоподобной, что голова идет кругом. Хотите проверить, насколько вы внимательны? Тогда попробуйте угадать, что перед вами — реальность или работа нейросети.

Где реальное фото девушки, а где созданное нейросетью?

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Найдите настоящее фото и сгенерированное

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На каком фото изображен настоящий ночной город?

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Какое из фото сгенерировала нейросеть?

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На какой картинке изображена настоящая кухня?

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Сможете отличить реальное фото от созданного нейросетью?

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На какой картинке настоящая елка с подарками?

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Два красавца-тигра, но где настоящий?

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Сможете найти реальное фото?

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Кстати, посмотреть на подборку изображений, созданных нейросетью, которые наглядно покажут разницу в восприятии красоты женщинами прошлого и настоящего.

Какая из картинок настоящая?

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Найдете собачку от нейросети?

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Какая из девушек настоящая?

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А здесь найдете картинку, сгенерированную нейросетью?

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На каком изображении настоящая лошадь?

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Обе пиццы выглядят аппетитно, но какая настоящая?

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Сможете найти реальное фото автомобильной пробки?

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