Cмотрим, как за почти 20 лет изменились актеры «Дьявол носит Prada» и предаемся ностальгии
Кажется, будто мы только вчера с замиранием сердца следили, как Энди Сакс пытается угодить Миранде Пристли, и мечтали о доступе в ту самую заветную гардеробную журнала «Подиум». А ведь с момента выхода культового фильма «Дьявол носит Prada» прошло уже почти 20 лет! За это время актеры, подарившие нам этих незабываемых персонажей, сильно изменились. И пока фанаты по всему миру обсуждают новость о съемках продолжения этой картины, мы предлагаем немного поностальгировать и посмотреть, как же сейчас выглядят Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и другие звезды этого легендарного фильма.
Мэрил Стрип — Миранда Пристли
Энн Хэтэуэй — Энди Закс
Эмили Блант — Эмили
Несколько раз пересматривала её игру и реплики в этом фильме.
Саймон Бейкер — Кристиан Томпсон
Эдриан Гренье — Нейт
Трейси Томс — Лили
Рич Соммер — Даг
Дэниэл Санжата — Джеймс Холт
Жизель Бюндхен — Серена
Стефани Шостак — Жаклин Фолле
Тибор Фельдман — Ирв Равитц
Ребекка Мэдер — Джослин
Дэвид Маршалл Грант — Ричард Барнс
Время летит, но настоящие звезды с годами становятся только лучше. Глядя на эти фотографии, сложно поверить, что прошло столько лет — кажется, будто любимые герои просто перешли в новую главу своей жизни, как и мы с вами.
А чье преображение за эти годы удивило вас больше всего? И, конечно, главный вопрос: хотели бы вы увидеть вторую часть истории о «Подиуме» и его блистательных сотрудниках?
Комментарии
Лучше не становится никто. Время не щадит женщин особенно и чуть благосклоннее к мужчинам.