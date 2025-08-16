Cмотрим, как за почти 20 лет изменились актеры «Дьявол носит Prada» и предаемся ностальгии

Кино
43 минуты назад

Кажется, будто мы только вчера с замиранием сердца следили, как Энди Сакс пытается угодить Миранде Пристли, и мечтали о доступе в ту самую заветную гардеробную журнала «Подиум». А ведь с момента выхода культового фильма «Дьявол носит Prada» прошло уже почти 20 лет! За это время актеры, подарившие нам этих незабываемых персонажей, сильно изменились. И пока фанаты по всему миру обсуждают новость о съемках продолжения этой картины, мы предлагаем немного поностальгировать и посмотреть, как же сейчас выглядят Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и другие звезды этого легендарного фильма.

Мэрил Стрип — Миранда Пристли

© The Devil Wears Prada / Fox 2000 Pictures, XNY / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Светлана БМВ
36 минут назад

Моя любовь- Мэрил Стрип в любом возрасте восхитительна, обворожительна, талантлива, неподражаема.

-
-
Ответить

Энн Хэтэуэй — Энди Закс

© The Devil Wears Prada / Fox 2000 Pictures, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Эмили Блант — Эмили

Саймон Бейкер — Кристиан Томпсон

Эдриан Гренье — Нейт

Трейси Томс — Лили

Рич Соммер — Даг

Дэниэл Санжата — Джеймс Холт

Жизель Бюндхен — Серена

Стефани Шостак — Жаклин Фолле

Тибор Фельдман — Ирв Равитц

Ребекка Мэдер — Джослин

Дэвид Маршалл Грант — Ричард Барнс

Время летит, но настоящие звезды с годами становятся только лучше. Глядя на эти фотографии, сложно поверить, что прошло столько лет — кажется, будто любимые герои просто перешли в новую главу своей жизни, как и мы с вами.

А чье преображение за эти годы удивило вас больше всего? И, конечно, главный вопрос: хотели бы вы увидеть вторую часть истории о «Подиуме» и его блистательных сотрудниках?

Комментарии

Уведомления
Арти
16 минут назад

Лучше не становится никто. Время не щадит женщин особенно и чуть благосклоннее к мужчинам.

-
-
Ответить

Похожее