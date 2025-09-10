20+ женщин, которых публика признала самыми красивыми за последние десятилетия

После 90х что-то у автора статьи пошло не так... Какая Крисси Тайген и София Вергара в 2024? Ана де Армас, Аня Тейлор-Джой, Марго Робби или кто там сейчас в топе... Да и если уж вспоминать 00 и моделей, то где Адриана Лима? И где Шарлиз Терон?

В конце концов, какая Тайген, когда есть целый клан Кардашьян-Дженнер-Хадид?