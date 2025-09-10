20+ женщин, которых публика признала самыми красивыми за последние десятилетия

Знаменитости
58 минут назад

Женщины, которых мы сегодня считаем эталоном красоты, несколько десятков лет назад могли и вовсе не попасть в списки кандидаток. Мы проследили, как эволюционировали стандарты за последние десятилетия — взгляните на получившуюся хронологию красоты и вы.

1950-е годы

Бриджит Бардо

Одри Хепберн

Ава Гарднер

1960-е годы

Мэрилин Монро

Шэрон Тейт

Софи Лорен

1970-е годы

Фэрра Фосетт

Джейн Сеймур

Ракель Уэлч

1980-е годы

Синди Кроуфорд

Памела Андерсон

Вайнона Райдер

1990-е годы

С 1990 года журнал People ведет свою хронологию красоты. Каждый год чести украсить своим лицом обложку журнала удостаивается новая персона.

Мишель Пфайффер — 1990

Мег Райан — 1994

Кортни Кокс — 1995

2000-е годы

Noname
22 минуты назад

Что она, что Майк Фассбендер, как улыбнутся, так акулы и те шарахнутся))

-
-
Ответить

Джулия Робертс — 2000

Хэлли Берри — 2003

Дженнифер Энистон — 2004

2010-е годы

Дженнифер Лопес — 2011

Бейонсе — 2012

jennifer.garner

Дженнифер Гарнер — 2019

2020-е годы

chrissyteigen

Крисси Тайген — 2021

helenmirren

Хелен Миррен — 2022

melissamccarthy
Pantika
44 минуты назад

Она мне определенно нравится, люблю почти все ее роли. Но красавица.... не уверена ...

-
-
Ответить

Мелисса Маккарти — 2023

sofiavergara

София Вергара — 2024

Деми Мур — 2025

Комментарии

Уведомления
Jingle Bell
14 часов назад

Очень странная подборка. В основном актрисы, какие-то топовые, какие-то нет, одна фотомодель. Актрис ценят не столько за внешность, сколько за дар перевоплощения. Кто когда решал что именно эти эталон красоты? Можно ещё пару десятков известных и красивых актрис вспомнить.

-
-
Ответить
Cookie
13 минут назад

После 90х что-то у автора статьи пошло не так... Какая Крисси Тайген и София Вергара в 2024? Ана де Армас, Аня Тейлор-Джой, Марго Робби или кто там сейчас в топе... Да и если уж вспоминать 00 и моделей, то где Адриана Лима? И где Шарлиз Терон?
В конце концов, какая Тайген, когда есть целый клан Кардашьян-Дженнер-Хадид?

-
-
Ответить

Похожее