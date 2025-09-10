20+ женщин, которых публика признала самыми красивыми за последние десятилетия
Женщины, которых мы сегодня считаем эталоном красоты, несколько десятков лет назад могли и вовсе не попасть в списки кандидаток. Мы проследили, как эволюционировали стандарты за последние десятилетия — взгляните на получившуюся хронологию красоты и вы.
1950-е годы
Бриджит Бардо
Одри Хепберн
Ава Гарднер
1960-е годы
Мэрилин Монро
Шэрон Тейт
Софи Лорен
1970-е годы
Фэрра Фосетт
Джейн Сеймур
У Ракель Уэлч фотка, возможно, неудачная. В фильме "Чудовище" с Бельмондо она великолепна!
Ракель Уэлч
1980-е годы
Синди Кроуфорд
Памела Андерсон
Вайнона Райдер
1990-е годы
С 1990 года журнал People ведет свою хронологию красоты. Каждый год чести украсить своим лицом обложку журнала удостаивается новая персона.
Мишель Пфайффер — 1990
Мег Райан — 1994
Кортни Кокс — 1995
2000-е годы
Что она, что Майк Фассбендер, как улыбнутся, так акулы и те шарахнутся))
Джулия Робертс — 2000
Хэлли Берри — 2003
Дженнифер Энистон — 2004
2010-е годы
Дженнифер Лопес — 2011
Бейонсе — 2012
Дженнифер Гарнер — 2019
2020-е годы
Крисси Тайген — 2021
Хелен Миррен — 2022
Она мне определенно нравится, люблю почти все ее роли. Но красавица.... не уверена ...
Мелисса Маккарти — 2023
София Вергара — 2024
Деми Мур — 2025
Предлагаем вам взглянуть на обыкновенных, не знаменитых женщин, которые дали бы фору голливудским красавицам:
Комментарии
Очень странная подборка. В основном актрисы, какие-то топовые, какие-то нет, одна фотомодель. Актрис ценят не столько за внешность, сколько за дар перевоплощения. Кто когда решал что именно эти эталон красоты? Можно ещё пару десятков известных и красивых актрис вспомнить.
А где Брук Шилдс, Шэрон Стоун, Барбара Брыльска и молодая Лариса Гузеева?)
После 90х что-то у автора статьи пошло не так... Какая Крисси Тайген и София Вергара в 2024? Ана де Армас, Аня Тейлор-Джой, Марго Робби или кто там сейчас в топе... Да и если уж вспоминать 00 и моделей, то где Адриана Лима? И где Шарлиз Терон?
В конце концов, какая Тайген, когда есть целый клан Кардашьян-Дженнер-Хадид?