20 бабушек и мам, пляжные образы которых до сих пор вызывают восхищение
Фотоподборки
2 часа назад
Плавание начали считать досугом в начале XX века. Тогда же и стала нормой специальная одежда для плавания. Первые купальники поначалу скрывали большую часть тела, но постепенно ткани на них стало уходить все меньше и меньше. Вот мы и решили посмотреть на винтажные купальники, а помогли нам в этом фотографии бабушек и мам пользователей интернета по всему миру.
1. «Бабушка с сестрой на пляже в 1950-е годы»
- Очень рискованные наряды для того времени! © imjustlurkinghere244 / Reddit
2. «Моя бабушка на пляже примерно в 1945 году. А она еще собиралась выбросить стопку своих старых фотографий!»
- Хотелось бы, чтобы девушки носили такие купальники. © deltatemple / Reddit
3. «Моя бабушка (слева) в 1952 году. Это одна из ее последних фотографий»
Да. Сейчас люди уже забыли, как быстро можно умереть от полиомиелита, кори и других "неопасных детских болезней"
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4. «Моя бабушка на пляже в 1917 году»
- Ого! Ее купальник такой откровенный! Она же демонстрирует голые руки на публике! В то время это было уж слишком. © Unknown author / Reddit
5. «Мои бабушка и дедушка на пляже в 1942 году. Думаю, у бабули развязаны бретельки купальника, чтобы загар был ровным»
6. «Мама и папа на пляже, 1956 год. Маме было 16, папе 18»
- Я обожаю ее купальник! © pekingesepie / Reddit
7. «Моя прабабушка отдыхает на пляже с подругами. Это примерно 1915 год. Бабуля третья справа»
8. «Моя бабушка плавает в бассейне. Снято в 1950-х годах»
- Неужели у нее реально такая талия? Боже мой! © rippedjeancharade / Reddit
9. «Мои папа с мамой на пляже, конец 1940-х»
- Какой милый купальник! © whskysour2 / Reddit
10. «Бабушка (справа) и ее подруга на пляже в Португалии. Фото сделано примерно в 1955 году»
Мем, про подругу, которая всегда одевается нарядно. Хотя условились одеться скромно и просто
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11. «Моя бабуля на пляже в 1940-е годы»
- Она похожа на кинозвезду! © Coolcatsat / Reddit
12. «Моя бабушка во время медового месяца в начале 1950-х. Кажется, она уже в положении»
13. «Моя двоюродная бабушка Луиза, которой вчера исполнилось 100 лет. Это примерно 1940 год»
14. «Моя прекрасная бабушка на пляжном отдыхе, 1957 год»
15. «Мои бабушка и дедушка на пляже в начале 50-х»
16. «Моя бабуля на пляже в 1956 году. Она не была ни моделью, ни кинозвездой — просто обычной девчонкой»
17. «Моя мама, тетя и бабушка на отдыхе в 1960-х»
18. «Моя бабушка на пляже в Лос-Анджелесе, 1945 год»
19. «Моя великолепная бабушка в 1963-м году. Тогда как раз стало не зазорным щеголять в бикини»
20. «Моя бабушка загорает на камнях, 1955 год»
- Повезло же вашему дедушке! © retroguy02 / Reddit
И вот еще несколько статей, в которых можно увидеть классные ретро-фото наших мам и бабушек:
Фото на превью zakiahlynn / Reddit
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