20 бабушек и мам, пляжные образы которых до сих пор вызывают восхищение

Плавание начали считать досугом в начале XX века. Тогда же и стала нормой специальная одежда для плавания. Первые купальники поначалу скрывали большую часть тела, но постепенно ткани на них стало уходить все меньше и меньше. Вот мы и решили посмотреть на винтажные купальники, а помогли нам в этом фотографии бабушек и мам пользователей интернета по всему миру.

1. «Бабушка с сестрой на пляже в 1950-е годы»

Очень рискованные наряды для того времени! © imjustlurkinghere244 / Reddit

2. «Моя бабушка на пляже примерно в 1945 году. А она еще собиралась выбросить стопку своих старых фотографий!»

Хотелось бы, чтобы девушки носили такие купальники. © deltatemple / Reddit

3. «Моя бабушка (слева) в 1952 году. Это одна из ее последних фотографий»

4. «Моя бабушка на пляже в 1917 году»

Ого! Ее купальник такой откровенный! Она же демонстрирует голые руки на публике! В то время это было уж слишком. © Unknown author / Reddit

5. «Мои бабушка и дедушка на пляже в 1942 году. Думаю, у бабули развязаны бретельки купальника, чтобы загар был ровным»

6. «Мама и папа на пляже, 1956 год. Маме было 16, папе 18»

Я обожаю ее купальник! © pekingesepie / Reddit

7. «Моя прабабушка отдыхает на пляже с подругами. Это примерно 1915 год. Бабуля третья справа»

8. «Моя бабушка плавает в бассейне. Снято в 1950-х годах»

Неужели у нее реально такая талия? Боже мой! © rippedjeancharade / Reddit

9. «Мои папа с мамой на пляже, конец 1940-х»

10. «Бабушка (справа) и ее подруга на пляже в Португалии. Фото сделано примерно в 1955 году»

11. «Моя бабуля на пляже в 1940-е годы»

Она похожа на кинозвезду! © Coolcatsat / Reddit

12. «Моя бабушка во время медового месяца в начале 1950-х. Кажется, она уже в положении»

13. «Моя двоюродная бабушка Луиза, которой вчера исполнилось 100 лет. Это примерно 1940 год»

14. «Моя прекрасная бабушка на пляжном отдыхе, 1957 год»

15. «Мои бабушка и дедушка на пляже в начале 50-х»

16. «Моя бабуля на пляже в 1956 году. Она не была ни моделью, ни кинозвездой — просто обычной девчонкой»

17. «Моя мама, тетя и бабушка на отдыхе в 1960-х»

18. «Моя бабушка на пляже в Лос-Анджелесе, 1945 год»

19. «Моя великолепная бабушка в 1963-м году. Тогда как раз стало не зазорным щеголять в бикини»

20. «Моя бабушка загорает на камнях, 1955 год»