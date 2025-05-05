12 выпускниц прошлых лет, чьи фото бережно хранят атмосферу той эпохи

Выпускные балы раньше были очень схожи с балом дебютанток. Для подростков это было первое «взрослое» мероприятие, которое, конечно, воспринималось как целое событие. Все действие тщательно документировалось, было в порядке вещей услышать в этот праздничный вечер объявление о чьей-то помолвке. Для такого мероприятия и наряды подбирались особенно тщательно. Давайте же посмотрим, как выглядели выпускницы в прошлом веке.