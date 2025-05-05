12 выпускниц прошлых лет, чьи фото бережно хранят атмосферу той эпохи
Ностальгия
2 часа назад
Выпускные балы раньше были очень схожи с балом дебютанток. Для подростков это было первое «взрослое» мероприятие, которое, конечно, воспринималось как целое событие. Все действие тщательно документировалось, было в порядке вещей услышать в этот праздничный вечер объявление о чьей-то помолвке. Для такого мероприятия и наряды подбирались особенно тщательно. Давайте же посмотрим, как выглядели выпускницы в прошлом веке.
«Моя прекрасная бабушка в 1969 году. Конечно же, она была королевой выпускного»
«Моя двоюродная тетя в платье, которое сшила моя бабушка»
- Умели же тогда шить! Прекрасная работа, а ваша тетя красавица. © Lily_in_Snow / Reddit
«Мама на выпускном вечере в 1968 году»
Жаль, не дали девушке что-то в руки (клатч или цветы), а то стоит, как в бане)
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- Твоя мама красавица! © 187spacemonkey / Reddit
«Выпускной бал в 1972 году. Это моя мама и ее школьная любовь. Они в итоге поженились вскоре после окончания школы»
«Залаченные до корки волосы, блестки, черные туфли и накладные ногти. Хардкор во всей красе»
«Начало 60-х, мама едет на выпускной. Тогда все наряжались по любому поводу»
«Мама и папа на выпускном в 1958 году. Из этого платья она потом сшила чехол для кроватки»
«Родители на выпускном мамы в 1984 году»
«Моя мама на выпускном»
Девушка красивая и классная, но не могу развидеть поросячье копытце в жесте одной руки😁
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«Моя бабушка перед выпускным балом в 1961 году. Примерно через год она надела похожее платье на свою свадьбу»
«Мои родители идут на выпускной, 1968 год»
- Замечательное фото! © StupidizeMe / Reddit
«Моя мама была королевой 80-х. И платье на выпускной она сшила себе сама»
А если вы хотите увидеть больше выпускных нарядов, можете заглянуть в эти статьи:
Фото на превью AlwaysSunnyinOC22 / Reddit
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