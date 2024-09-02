15+ историй и фото, от которых мурашки по коже побегут даже у тех, кто со стальными нервами

Бывает, сидишь дома один, а из соседней комнаты вдруг раздается скрип дверцы шкафа. Тут же начинают шевелиться волосы, пульс учащается, а в голове проигрывается мелодия из «Секретных материалов». Чаще всего объяснения загадочным звукам, теням или потустороннему сквозняку находятся быстро. Однако не всем героям наших историй так повезло. Некоторые до сих пор засыпают со включенным светом.

Просыпаюсь как-то среди ночи от звука игры на фортепиано. Я в ужасе: ведь дома одна! Дочь тогда ночевала у бабушки. Сразу же вспомнились все детские страшилки. Леденея от страха, крадусь смотреть, кто там играет. Открываю дверь в комнату и вижу котенка, который ходит по клавишам! С перепугу я про него совсем забыла. © Истина. Насима Заманова. / Dzen

Мой муж — маляр. Недавно его наняли покрасить дом, владелец которого в основном живет за границей. Поэтому большую часть года дом пустует. Мой муж говорит, что за 20 лет работы это первый объект, где он чувствует себя «странно». Супругу кажется, что за ним следят, а дверной звонок часто срабатывает сам по себе. Дом стоит в глубине леса, так что это не соседские дети балуются. Муж боится там работать и не может дождаться, когда все закончит и уедет оттуда. © lokeilou / Reddit

Работал сторожем на старом складе. Днем на участке занимался разной работой, вечером варил собакам еду на вечер и утро, а ночью сторожил территорию. Как-то делал обход. Время после полуночи. Четыре собаки по будкам сытые спят, а Рекс, любимец мой, со мной. И вот подходим мы с ним к дальнему старому складу: дверь закрыта, но слышу, как будто вода там течет, словно забыли кран завернуть. Открываю дверь и сквозняк поднимает с пола целлофановый пакет, метра на полтора аж. Как же меня затрясло! Ну, натурально призрака увидел! Я заорал и побежал в сторожку, Рекс вперед меня! Минут через десять понял, что меня испугало, посмеялся над ситуацией. И все равно до утра заснуть не мог. © Ю Ё / DZEN

«Это достаточно пугающе выглядит?»

Мы на даче, ребенку 1,5 годика. Мы с женой на первом этаже, ребенок на 2-м. Ночью слышу по радионяне, как малыш с кем-то разговаривает. Я пулей к нему. Спит. Никого нет. На следующую ночь — то же самое. Я наверх. Никого. Ребенок спит. Спустился. Успокоился. Лег. Слышу, снова. Понимаю, что это не глюки. У меня нервы сдали: забрал ребенка, бужу жену. Лежим втроем. Жена в меня вцепилась — тоже слышит голоса. Говорит, пора сваливать отсюда. Поднимаюсь на второй этаж снова. Никого. Сел возле кроватки. Вдруг отчетливо слышу голос: «Давай утром ко мне, в баню сходим». Другой голос: «Да не, я утром к теще. Жене обещал». Оказалось, моя радионяня поймала чужую частоту. А в километре от нас был пост ДПС. © 554962 Башкирцев / Dzen

Однажды ехала поздно ночью. Смотрю в зеркало заднего вида, а там — чья-то фигура. Я запаниковала и вдарила по газам. А потом поняла, что это всего лишь мое собственное отражение. С тех пор я больше не езжу по ночам одна. © Extrakinkygirl / Reddit

Вспоминаю, и волосы шевелятся. Довелось мне как-то идти ночью по пустынному проселочному шоссе. Ни света фар, ни фонарей. Самая жуть — дорога лежит мимо кладбища. Уже с ним поравнялась... И тут с ужасом слышу отчетливые шаги. Прямо у себя за спиной, будто в затылок кто дышит! На шоссе абсолютно никого! Ка-ак я подпрыгнула! И тут шаги смолкли. Меня приморозило к месту, несмотря на жару. Онемевшую ногу оторвала от асфальта, вперед переставила. Вроде бы пошагала. И тут же слышу — к моим шагам эхом еще пара! Я бегом! Оно за мной по пятам! Я так на экзамене по английской теорграмматике не боялась! А преподша наша была натуральным исчадием! В общем, мозг скукожился и все его ресурсы ушли на разгадывание: кто меня преследует возле кладбища? Святые физики, да все оказалось сверхъестественно просто! Жара. Асфальт под ногами мягкий. Шлёпки липнут к гудрону, и со звонким «Хлоп!» бьют меня же по пяткам! © Мокрое место / DZEN

«Переехал в новый дом. Месяца 3 назад заметил, что деревянная панель в шкафу отодвинута. Проверил — ничего необычного там не было. Задвинул обратно. А сегодня утром она снова была открыта»

© yankiigurl / Reddit Ардна Скела 1 час назад Живу рядом с большим парком, он цивилизованный, освещенный, каждый божий день там по два раза с собакой гуляю. И недавно припозднились, идем уже часов в десять вечера, будний день, в такое время в той части парка немноголюдно, тем более после дождя. Я в телефон втыкаю, и вдруг собака тормозит.

Поднимаю голову – баа, фонарь гаснет и загорается как в фильме ужасов. И еще с разным интервалом. Ну вот, думаю, так все и начинается. А вариант только идти туда – это уже близко к выходу, или же возвращаться обратно большим крюком.

В общем, лень победила, но страшно было не передать как: идешь и просто чувствуешь кожей этот липкий и совершенно иррациональный страх, который твердит, что под этим фонарем в кустах притаились сотни чудовищ, готовых выскочить в ту самую секунду, как ты будешь проходить мимо и фонарь погаснет 😄 Чтобы не впадать в панику, стала снимать фонарь и ржать: 37 лет тетке, ныкается от воображаемых монстров 😄, но реально было желание пуститься наутек со всей дури. Жаль, тут видео нельзя публиковать - - Ответить

Случилось это еще во времена стационарных телефонов. Приехала ко мне на денек в гости подруга с очень необычными именем и фамилией. А через час примерно после ее отъезда звонит женщина и просит позвать подругу к телефону. Подумала, что это звонит ее мама, говорю, мол, не волнуйтесь, Валентина Васильевна, она уехала, только не домой, а к сестре, двоюродной, а домой планировала через пару дней. Попрощались. Через несколько дней созвонилась с подругой, оказалось, что она не давала родителям номер моего телефона. Специально при мне уточнила у мамы, звонила ли она мне, оказалось — нет. Кто это звонил, так, что все имена совпали (меня ведь эта женщина тоже по имени назвала) — не знаю. © Taтьяна / DZEN

Смотрю ночью ужастик, никого не трогаю. Тут моя соседка резко поднимается с кровати и стоит, смотрит куда-то. И так минуты 3 в одну точку смотрела. У меня в голове уже мысль: как из нее бесов изгнать?! А она залезает под кровать, достает бутылку воды, пьет и ложится обратно. Я ей: «Ксю, ты зачем в стену смотрела?» Она: «Вспоминала, где вода!» © Подслушано / VK

Дочка, когда вышла замуж, жила с мужем в квартире его покойной бабушки. И вот снится дочке сон. Бабушка ей говорит: «Нужно убрать!» Проснулась она и решила убраться в квартире. Достала пылесос и тут звонок в дверь. Соседка: «Там ночью дерево упало в 10 см от твоей машины! Нужно машину-то убрать, приехали дерево распиливать!» © Helen AR / DZEN

«Мой сын хотел черепашку ниндзя на день рождения. Спасибо, бабуля!»

Мне было 8 лет, играл в своей комнате. Вдруг слышу — в соседней комнате открылась дверь шкафа. Я пошел проверить, кто там. Смотрю — стоит маленький мальчик. Я крикнул ему: «Эй, ты!» Никакого движения. Я побежал вниз за мамой, но когда мы поднялись вместе обратно, в комнате уже никого не было. © Th3_Accountant / Reddit

Купили доче шарик в форме принцессы. И в этот же вечер в гостях с ночевкой осталась свекровь. Спит она плохо и от нечего делать пошла на кухню попить чайку. Боковым зрением увидела, что рядом кто-то стоит. С изменившимся лицом она повернулась, и увидела что это принцесса приплыла. Остаток ночи шарик провел в ванной, а бабушка не смогла сомкнуть глаз. © Подслушано / Ideer

Однажды ночью я спал один в своей комнате, когда внезапно проснулся от того, что меня облили водой. Я знал, что никого нет дома, так как все родные отправились в поход, а я остался играть в видеоигры. И тут я заметил пустую бутылку из-под воды рядом с моей игровой приставкой. Я включил во всем доме свет и больше не спал той ночью. © projent / Reddit

«Сфотографировал свою девушку на телефон, и вот что получилось. Никаких эффектов или фильтров не добавлял»

Было это года 3 назад, до сих пор мурашки по коже. Теплое лето, улица с частными домами, открытые окна и время к трем часам ночи. Лежу на кровати и заснуть не могу, слышу с улицы очень громкий цокот копыт и повозки, минут 5 продолжалось, жутковато, но не придала значения. Следующая ночь — то же самое. И так 4 ночи подряд, все в одно время. По местности ни одной лошади и повозки, в окно я так и не выглянула. До сих пор задаюсь вопросом, что это было. © Подслушано / Ideer



Я была дома одна и смотрела жуткий сериал, в котором было три демонических пса. Уснула с включенным телевизором и проснулась от того, что на мне лежала большая черная собака. Но у меня нет собаки! Я начала кричать, думая, что меня сейчас съедят заживо. А потом вижу, что на другом диване лежит тело. В своей истерике я подумала, что это некое существо. Оказалось, моя лучшая подруга зашла с помощью своего запасного ключа. Ее бедная собака пыталась лизнуть мое лицо, но я в итоге накричала на нее. Мне потребовался целый год, чтобы перестать чувствовать себя неловко в их присутствии. © Vitani9 / Reddit

Я, муж и дочка въехали в нехорошую квартиру. На день города классно погуляли, вернулись домой, легли спать. Спали мы с открытым балконом. Под утро просыпаюсь от неясного чувства тревоги, мои сопят рядом. Вдруг в сумраке вижу, как с пола медленно поднимается голова и начинает гипнотически двигаться по комнате. Я издаю писк и тут понимаю: чертов воздушный шарик, купленный накануне, движется от сквозняка. © Подслушано / Ideer

«Ведьмин круг из грибов в моем саду»