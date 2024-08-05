15 околомистических историй, которые доказывают, что у страха глаза ой как велики

Возможно, с каждым из нас хоть в раз в жизни происходила загадочная ситуация. Бывает, что ее разгадку так и не удается найти. Но случается и такое, что буквально через пару секунд после того, как сердце ушло в пятки, оказывается, что всему есть простое объяснение. Или же это просто совпадение. Именно такими историями поделились герои нашей статьи.