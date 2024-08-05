15 околомистических историй, которые доказывают, что у страха глаза ой как велики

Истории
2 часа назад

Возможно, с каждым из нас хоть в раз в жизни происходила загадочная ситуация. Бывает, что ее разгадку так и не удается найти. Но случается и такое, что буквально через пару секунд после того, как сердце ушло в пятки, оказывается, что всему есть простое объяснение. Или же это просто совпадение. Именно такими историями поделились герои нашей статьи.

  • Ночь. Дикая гроза. Деревянный дом XIX века в деревне. И нас восемь человек. Что еще делать в такую погоду? Рассказывать страшные истории, разумеется. И вот потребовалось мне после очередной истории выйти наружу. Взгляд мой упал на мешок с мусором, стоявший на крыльце у двери. На мешке почему-то лежал здоровенный валун. И тут мешок начинает медленно валиться. Я этот камень рукой хочу придержать и, как ошпаренный, отдергиваю руку. Рука коснулась чего-то мягкого и теплого. Живого. И это живое шмякнулось на пол и скрылись под крыльцом. Я, стуча зубами, влетаю в дом и кричу что-то про гомункулуса у нас под домом. Моя паника передается всем в доме. Дальше нам казалось, что неведомые существа окружили дом. Утром «гомункулус» нашелся, стала ясна и его природа. Сестра перед грозой что-то делала с битумом, а остатки вылила на землю и скатала в ком. Земля прилипла к нему, придав вид серого валуна. А тепло и мягкость он сохранил. © jarohty / Pikabu
  • Работал в гостинице в охране. Практически весь периметр просматривался камерами. Заметили с напарником: примерно в полночь по коридору к теннисному корту прошел силуэт, а обратно не вышел. Все проверили — пусто. На третью смену в примерное время появления «призрака» самый отчаянный из нас сел в засаду. Просидел пару часов — никого. Короче, охотились так долгое время. А потом я разговорился с мужичком из инженерной службы и поведал ему эту историю. Он попросил показать видео сего дива и потом говорит: «Пацаны, ну вы, блин, даете. Это я на ночном дежурстве спать в генераторную хожу». Получалось, что он проходил, там спал, а выходил утром с другой стороны, где камер не было. © AndrussKopatych / Pikabu
  • У меня за кроватью висит гобелен, который постоянно шевелился. И только через несколько месяцев я поняла, что это вентиляция на потолке дует. © HappyTimes2024 / Reddit
  • Решила постирать шторы в детской комнате: притащила стремянку, сняла шторы, скинула вниз. Пока снимала, заметила пыль на шкафу, решила протереть. Слезла, притащила ведерко и тряпку. Поднимаю ногу, чтобы поставить на ступеньку, а там стоит игрушка. У меня аж мурашки по телу: дома были только я и годовалый малыш, который на тот момент спал. Уже второй день прокручиваю ситуацию в голове и убеждаю себя, что это я сама поставила игрушку туда. © Подслушано / Ideer
Тëтя из интернета
2 часа назад

Игрушку, да, сама, скорее всего, поставила машинально – сняла с подоконника или со шкафа и не отразила, думала только о том, что пойдëт за ведëрком и нужны свободные руки.

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  • У меня друг взял себе квартиру на вторичке в ипотеку. Переехал, светился от счастья. А где-то через полгода сказал, что начал чувствовать себя плохо после того, как поругался со старой соседкой, которая, мол, на ведьму похожа. Квартира, которую он взял, находится в не самом новом доме. Ремонтом он занимался медленно, ибо денег лишних не было. На этой почве и поругался с соседкой. Говорю ему, мол, у тебя в квартире старый паркет. Что там под ним — ты не знаешь. Короче, сняли, а там атас: грязь, пыль, плесень разных видов. Планы по ремонту санузла ему довелось отложить. Сначала пришлось заниматься полами. Месяца через 2 после этого ему стало гораздо легче. © kimgharg / Pikabu
  • У меня есть очень странная привычка. Ночью, когда я иду в туалет, я обязательно сначала сажусь и пытаюсь окончательно проснуться. Зачем? Потому что в туалете висит большое зеркало. И однажды ночью, когда я пошла в туалет и подошла к раковине помыть руки, я посмотрела на себя и испугалась. Да, я испугалась своего отражения — тогда мне показалось, что я как-то подозрительно и страшно смотрю. © Подслушано / Ideer
  • В детстве как-то у меня ночевал друг. И мы играли в комнате, где было большое эркерное окно. В нем мы оба увидели, как белая фигура проплыла из одного конца коридора в другой. А когда я вырос, до меня дошло, что ночью свет фар проезжающей машины преломлялся в гранях эркера и казался освещенной бесформенной массой, которая перемещалась из одного конца коридора в другой. © angel_and_devil_va / Reddit
  • Вешаю я гирлянду на фасаде своего дома. Рядом бегает моя собака, лабрадор годовалый. Залез я на лестницу, продолжаю крепить гирлянду и замечаю, что собака насторожилась и смотрит в сторону бани. Как будто там кто-то есть, она даже начала рычать. Приглядевшись, я понял, что это моя тень от прожектора ее испугала. Я поприкалывался над собакой, поиграв тенями. Собака так и не поняла, что это было. С тех пор она, проходя мимо бани, всегда сначала приглядывается, есть ли там кто-то. © Dogyusupov / Pikabu
  • У дочери был плюшевый медведь. Видимые кнопки у него отсутствовали. Потому что всякую электронику я обычно в воду не сую. Мы с ребенком решили, что надо бы мягкие игрушки постирать. Разложили игрушки на лоджии на просушку и пошли смотреть что-то вроде «Унесенных призраками». Обнимаемся с ней на ночь, обсуждая, что никакие ведьмы, призраки и прочие кошмары на девятый этаж к нам не залезут. Как раз на этой оптимистичной ноте с лоджии доносится сиплое хрипение. И после драматической паузы, во время которой я уже успела решить, что мне показалось, слышится хриплое: «Давай поиграем?» Я не в курсе анатомии плюшевых медведей, но, видимо, стресс в стиральной машинке благотворно повлиял на плюшевый организм. И он обрел речь. Не знаю, помнит ли мой ребенок эту историю, но у меня точно прибавилось седых волос. © T0RLARA / Pikabu
  • Мы переехали в дом, а там электричество отключилось. И вот иду я один по дому и краем глаза замечаю фигуру, идущую прямо рядом со мной. Я до чертиков тогда перепугался. А оказалось, что это было зеркало во всю стену, которое я не заметил во время своего первого визита. © dselogeni / Reddit
  • Была на даче у подруги, ночью пошла в туалет. Как вдруг из дивана на веранде стало подниматься нечто, а покрывало оформилось в покачивающийся силуэт. От мистики я далека, но не по себе стало. Я буквально застыла, как в землю вросла. Оказалось, что у подруги кот любил спать под одеялками. А так как на него не раз садились, не заметив, он имел привычку подниматься, обозначая себя, если кто-то мимо проходил. Зараза такая. © xxxxx7 / Pikabu
  • В детстве мы с дедом поехали на покос. Ночевали в кузове машины. В общем, погода была плохой, план мы не выполнили, продукты закончились, собрались мы до деревни за едой. А машина не завелась. Дед пошел пешком, а меня оставил на ночь одного. Я лег: страшновато, но терпимо. И тут начали раздаваться страшные громкие и такие раскатистые звуки, будто кто-то то ли орет, то ли кашляет. Я испугался и просидел до утра в кабине, трясясь и всматриваясь в темноту. Дед приехал на рассвете на мотоцикле, я ему все рассказал. С моих описаний он объяснил, что это блеял козел. Чего этот козел не блеял, пока мы вдвоем там почти неделю жили, непонятно. Наверное, ждал, пока я один останусь. © peremenint / Pikabu
  • Муж спит после ночной смены в другой комнате, я укладываю ребенка спать на дневной сон и вырубаюсь вместе с ним. Мы спим в проходной комнате, дверь в комнату мужа открыта. В какой-то момент я открываю глаза, слышу, как муж встает, вижу, как он выходит и останавливается в дверном проеме. Стоит, глаза закрыты, открывает рот и начинает жутко мычать. Меня одолел ужас, пытаюсь сказать что-то, но не могу. Тем временем муж начинает ковылять жуткой хромой походкой к нашей кровати, я теряю его из поля зрения и вырубаюсь. Чуть позже просыпаюсь и понимаю что словила сонный паралич: уснула с ребенком на груди, было тяжело дышать и из-за этого, видимо, и накрыло. До сих пор как-то не по себе и страшно засыпать на спине. © DramaMasha / Pikabu
  • После кесарева сечения мне снились яркие сны о том, что какая-то сила поднимает меня к потолку. Я даже не могла кричать. Ужасно. Я так и не узнала, был ли это сонный паралич или что-то другое. Я предположила, что это было связано с наркозом. Или с поврежденным нервом в животе. Все прошло через пару месяцев. © MissusMICS / Reddit
  • Всегда была склонна к мистицизму. Поэтому, когда после разрыва с парнем мне стало плохо, я и решила, что дело в проклятии. Нашла под кроватью странный мешочек и подумала, что это колдовство! А как иначе?! Выбросила его и ничего не изменилось. В конце концов выяснилось, что проблемы были связаны с неправильным питанием и стрессом. И еще парочки витаминов не хватало. Таким образом, все просто имеет свое логическое объяснение, и никакие проклятия здесь не при чем. © Палата № 6 / VK

А вот вам подборка мистических историй, герои которых так и не смогли найти им объяснения.

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