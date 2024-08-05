15 околомистических историй, которые доказывают, что у страха глаза ой как велики

Игрушку, да, сама, скорее всего, поставила машинально – сняла с подоконника или со шкафа и не отразила, думала только о том, что пойдëт за ведëрком и нужны свободные руки.
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Возможно, с каждым из нас хоть в раз в жизни происходила загадочная ситуация. Бывает, что ее разгадку так и не удается найти. Но случается и такое, что буквально через пару секунд после того, как сердце ушло в пятки, оказывается, что всему есть простое объяснение. Или же это просто совпадение. Именно такими историями поделились герои нашей статьи.
Игрушку, да, сама, скорее всего, поставила машинально – сняла с подоконника или со шкафа и не отразила, думала только о том, что пойдëт за ведëрком и нужны свободные руки.
А вот вам подборка мистических историй, герои которых так и не смогли найти им объяснения.