15 необъяснимых историй, от которых можно покрыться мурашками даже в жару

Прежде чем списывать всё на мистику, неплохо бы вспомнить, что наш мозг - довольно ненадежная штука. Это кусок плоти, плавающий в гормональном растворе.



Глаза, уши, кожа, вкусовые сосочки и другие датчики сообщают мозгу не всю информацию, а лишь ту, которую способны воспринять (например, мы не видим ультрафиолет или тепло). Кроме того, в процессе передачи сигнала по нервам возможны сбои.



Далее мозг автоматически обрабатывает тонну информации и передает сознанию для анализа лишь то, что представляет интерес или опасность.



Мы не обдумываем "вручную", как дышать, не анализируем каждую плитку мостовой под ногами. Всё это обобщается и обрабатывается пакетно, а ведь мы упускаем бесчисленное множество мелких деталей (например, "между плитками 3876 и 3877 лежит крошечный осколок стекла").



Не удивительно, что такая сложная и нагруженная система иногда дает сбои. Единичные - не проблема вообще. Иногда повторяются? Нужно больше отдыхать, меньше тревожиться и гулять по утрам. Повторяются регулярно? Вам нужна помощь специалиста.