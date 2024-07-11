15 необъяснимых историй, от которых можно покрыться мурашками даже в жару
Возможно, с каждым из нас хоть в раз в жизни происходила таинственная ситуация. Это могло быть странное совпадение, игра воображения или обычная забывчивость. Или вовсе нечто мистическое. И как бы мы себе не находили всевозможные пояснения таких моментов, мы вряд ли достоверно знаем, что же это было. Именно такими историями и поделились герои нашей статьи.
- Был случай, которому объяснение так и не нашлось. Сидела на даче у приятельницы, пока та отошла по делам. Слышу звук, будто ходит кто-то, но дом пустой. Ни единой души. Я пошла осмотреться — пусто. Потом началось завывание ветра, будто вьюга или пурга, а на дворе, на минуточку, под 30 °С. Уже страх накатил. Звоню приятельнице. Та, как услышала, мигом примчалась. Сказала, мол, не бойся, тут такое случается, никто из подруг не хочет со мной ночевать, так как видели разные необъяснимые вещи. © Подслушано / Ideer
- Пока полугодовалая дочь спала на нашей кровати, я ушла проверить стиралку. Обычно делала так: щелкала выключатель рукой и, не глядя, шагала в ванную. Но в этот раз, включив свет, просто просунула голову в дверной проем и вижу картину маслом: вода вытекла из стиралки на пол, и удлинитель в этом всем кипит. © Ди / ADME
- Мы с сестрой сидели в гостиной и читали. За окном безоблачный день. Внезапно я словно ослепла. Кромешная тьма, не видно даже руки перед лицом. Это длилось чуть больше секунды или двух, и когда ко мне вернулось зрение, я посмотрела на сестру. У нее был такой же шок, как и у меня. И она спросила меня, мол, черт возьми, что только что произошло. Я до сих пор не могу объяснить, что это было. © AgentInkling99 / Reddit
- Купили с мужем дом в деревне. Сначала все было хорошо. Но потом началось. Муж работает все время в ночь, я с детьми одна. Ночью постоянно стуки в дверь, за ручку кто-то дергает. Муж тоже не раз слышал стуки в дверь, открывали, а там никого. Бывает, вещи пропадут и потом находишь их, где они вообще не могут быть. © Подслушано / Ideer
- У меня прекрасная квартира: светлая, уютная, тихая. Не слышно ни соседей, ни улицы. И лишь одна мистическая вещь преследует и меня и всех гостей, кто имел неосторожность устроиться здесь на ночлег. Ровно в шесть утра все просыпаются по непонятной причине. После этого можно снова спать. Никто не знает, почему так. © Подслушано / Ideer
- Когда училась в третьем классе, побежали мы с подругой в столовую за пирожками. Возвращаемся, подбегаем уже к лестнице, чтобы подняться на второй этаж, и тут я резко останавливаюсь и дергаю за руку подругу. Она удивленно оборачивается, и в этот момент на лестницу падает огромное стекло. Уборщица мыла окно и стекло выпало из рамы. Раньше деревянные окна были. До сих пор помню, как в замедленной съемке, это стекло падает и разлетается. Мы ногами потрясли от осколков и побежали на другую лестницу. Я не знаю, была ли это интуиция или периферическое зрение сыграло роль, но что-то уберегло нас. © Наталия Захарчук / ADME
- Я учился в начальной школе. И отчетливо помню, что мне просто не хотелось находиться в школе, и я сказал учителю, что мне плохо. Я просто надеялся, что школьная медсестра что-нибудь обнаружит, хотя знал, что я в полном порядке. А оказалось, что у меня ветрянка. © scherster / Reddit
- Арендуем офис в особняке 18-го века. Как только туда заехала, меня подумалось, что тут полтергейст обитает. А то все падает, сумки летают, к слову, сквозняков нет. У меня сразу поселилась мысль: могут ли быть тут привидения, так как возле кофемашины сами падали кружки. А когда идешь из одного офиса в другой — отчетливо видна темная фигура. Спросила у коллег, сменщиков, уборщиц, говорят: «Так это наш основатель особняка. Он всегда проявляет себя, особенно любит пугать новеньких сотрудников — знакомится, так сказать». © Подслушано / Ideer
- Пришла на выходные в гости к тете. Шашлыки, банька, одним словом — лепота. Сидим едим, болтаем, музыка играет, и тут раздается громкий крик из бани. Муж тети рванул туда, так как она там мылась. Вынес ее оттуда, а ее аж трясет. Говорит, мыла голову и чувствую, что кто-то за ногу гладит. Лицо умыла от пены, смотрит, а в углу тень маленькая и шевелится. Ну она закричала от испуга и выскочила в предбанник, запнулась и упала. © Подслушано / Ideer
- Я спал в свою ночную смену, когда услышал приглушенные крики. Затем часы слетели со стены и разлетелись на миллион осколков прямо рядом со мной. Потом что-то коснулось моих волос. Я больше не работаю в ночную смену в этом отделении. © Diglet-no-bite / Reddit
- Мое обручальное кольцо соскользнуло с пальца, когда я высунул руку из окна машины во время движения. Очень обидно было приехать в отель, и понять, что его действительно нигде нет: ни в карманах, ни в машине. Я был так измотан, что заселившись в номер, просто бухнулся на кровать и уснул. Проснувшись утром, я сел и посмотрел на свой безымянный палец, на котором теперь не было обручального кольца. И тут я заметил отблеск света на столе у окна. Я подошел к столу, чтобы посмотреть, что это такое. А там лежало мое кольцо. Я, наверное, целую минуту смотрел на него, пытаясь понять, как оно там оказалось. До сих пор не могу этого объяснить. © easygoer89 / Reddit
- Работала главбухом по совместительству в стоматологическом кабинете, который только что открылся. Под кабинет были выкуплены и переделаны 2 квартиры в жилом доме еще дореволюционной постройки. В числе прочих работали там врачами муж и жена, у которых никак не получалось зачать ребенка. Кучу денег потратили на всякие исследования — толку ноль.
Месяца через 3 после открытия кабинета жена забеременела девочкой, как и хотела. Примерно в то же время одна из санитарок, лет 40, которая всю жизнь мечтала выйти замуж почему-то за финна, познакомилась в соцсетях с таким финном, забеременела, скоропалительно вышла замуж и уехала к мужу в Суоми.
Еще примерно через полгода менеджер лет 30, давно мечтавшая найти мужа и съехать от родителей, поехала в отпуск в Прагу, познакомилась там с чехом, вышла замуж и уехала к мужу в Чехию. Спустя некоторое время в кабинет на практику пришла молодая врач. Когда двухмесячная практика подошла к концу, она объявила, что наконец-то сбылась их с мужем мечта. Она беременна. © login380 / Pikabu
Так, где находится этот стоматологический кабинет? Готова работать уборщицей, без проблем.
- Я собирался зайти в ванную, и тут у меня возникло желание оглянуться. Я посмотрел в зеркало, а затем повернул голову. Знаю, что наш разум любит играть с нами, но тогда на меня смотрел абсолютно черный дух или тень с красными горящими глазами. Огромного размера. Я быстро закрыл дверь в ванную и долго не мог оттуда выйти. Я не знаю, что это было, но воспоминания об этом преследует меня по сей день. Я просто не могу этого забыть. © theenuhs / Reddit
- Однажды утром я, собираясь в школу, положил носки на стул, повернулся, чтобы надеть рубашку, снова повернулся к стулу — носков больше нет. Странно, но не важно, у меня нет времени задаваться этим вопросом. Взял другую пару и отправился в школу. Настоящая странность наступает пять лет спустя. Мне пятнадцать, у меня дома большой семейный ужин. Отец решает проявить фантазию и достает из шкафа в столовой тканевые салфетки. Одна из моих кузин открывает свою салфетку, которая была аккуратно сложена и не тронута, наверное, с тех пор, как мне было лет семь. А внутри лежит один из моих пропавших носков с того утра. От второго нет и следа по сей день, а мне скоро исполняется 22 года. © airr-conditioning / Reddit
- С мужем снимали апартаменты в старинном здании, ванная была рядом со спальней. Ночью мне снится, будто в ванную кто-то заходит и закрывается изнутри на замок. Тут же резко просыпаюсь, на часах чуть больше двенадцати, решаю сходить по нужде. Вспоминаю сон, но смотрю, что муж рядом крепко спит, а значит, он никуда не ходил и это точно был сон. Подхожу к ванной, нажимаю ручку, а она не нажимается, будто дверь закрыли.
Еще раз проверила, что муж спит в кровати и что это он, хотя в ванной точно никого не было — оттуда ни света, ни звука. Не верю в вещие сны, но стало страшно. Разбудила мужа, пытались выломать дверь, но фиг вам — 19-й век же. Человек с ресепшен, даже нас не дослушав, достал, будто специально подготовленную, отвертку и за полминуты открыл нам дверь. Сказал, что уже не первый случай в этом доме, когда замок закрывается сам. До сих пор гадаем, что это было. © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка историй, чтобы пощекотать себе нервишки.
Комментарии
Прежде чем списывать всё на мистику, неплохо бы вспомнить, что наш мозг - довольно ненадежная штука. Это кусок плоти, плавающий в гормональном растворе.
Глаза, уши, кожа, вкусовые сосочки и другие датчики сообщают мозгу не всю информацию, а лишь ту, которую способны воспринять (например, мы не видим ультрафиолет или тепло). Кроме того, в процессе передачи сигнала по нервам возможны сбои.
Далее мозг автоматически обрабатывает тонну информации и передает сознанию для анализа лишь то, что представляет интерес или опасность.
Мы не обдумываем "вручную", как дышать, не анализируем каждую плитку мостовой под ногами. Всё это обобщается и обрабатывается пакетно, а ведь мы упускаем бесчисленное множество мелких деталей (например, "между плитками 3876 и 3877 лежит крошечный осколок стекла").
Не удивительно, что такая сложная и нагруженная система иногда дает сбои. Единичные - не проблема вообще. Иногда повторяются? Нужно больше отдыхать, меньше тревожиться и гулять по утрам. Повторяются регулярно? Вам нужна помощь специалиста.