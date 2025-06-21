15 родителей рассказали, каково это — растить девочку

Плохо, конечно, тайно прокалывать девочке уши, не договорившись всё-таки с мужем, но может статься, что в более зрелом возрасте девочка станет мнительной и побоится их проколоть, или будет это вспоминать с ужасом, так что вдеть сережки, пока ребенок сам просит и не боится - здравая мысль.