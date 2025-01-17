17 человек, о добрых поступках которых точно пора трубить в соцсетях
Истории
16 часов назад
Если бы за каждый добрый поступок давали деньги, то герои из наших сегодняшних историй точно озолотились бы. И как хорошо, что люди не просто помнят такие моменты, но и рассказывают о них в сети.
- Как-то делал покупки себе для учебы. Ко мне подошла женщина и вручила $30, хотя я всячески отказывался. Она сказала, что надеется, что однажды кто-нибудь сделает то же самое для ее сына, и пожелала мне удачи. Она мне этим здорово помогла. Надеюсь, однажды я смогу сделать то же самое для кого-то еще. © strangeWolf17 / Reddit
- Выходил из магазина, подошел к автомату с игрушками. Закидываю мелочь, ищу мягкую жертву в игральном автомате, а сзади подходит девушка с ребенком лет пяти. Нахожу, что хочу вытянуть, а там красная птица из Angry Birds, как раз коллекцию собираю. Ну, клешню на нее и кидаю, она опускается, глаза ребенка горят. Клешня цепляет мою птицу и заодно какую-то вторую игрушку, поднимает. Момент истины… И все падает в выдачу. Достаю и протягиваю вторую игрушку ребенку. Ухожу, на заднем фоне фонтан эмоций, а у меня отличное настроение на весь день. © *******tick / Pikabu
- Сегодня запрыгнул в автобус, уже поехали, понимаю, что налички нету. Водитель безнал не принимает. Обвел салон взглядом, может, кто знакомый есть, уже хотел было попросить кого-нибудь оплатить, а я бы перевел. И тут меня спасла девушка, сидящая сразу у входа. Хотел перевести ей деньги – она отказалась. © pupupuu / Pikabu
- Потерял кошелек на гулянке. Через день пришел парень, который нашел его и пришел ко мне, чтобы вернуть. Он – настоящий герой, потому что этот кошелек мне подарили на 18-летие. Сейчас мне 38. За 20 лет я первый раз потерял его. Когда-нибудь я обязательно пущу эту волну добрых поступков дальше. © lancecouar / Reddit
- Однажды я сидел в аэропорту и ждал посадки. Какой-то парень в строгом костюме постучал мне по плечу, проходя мимо, и спросил: "Эй, ты летишь следующим рейсом?" На что я неохотно ответил: "Да…" А он в ответ: “Вот, возьми. Пригодится”. И вручает мне ваучер на бесплатный напиток в полете, а затем просто уходит. © BurtMaclinYouSOB / Reddit
- Сижу в метро, жду, пока отправится поезд, рядом со мной сидит мужчина лет 70–80 максимум. И тут у него звонит телефон. Плохо ловит, и мужчина выходит из вагона, чтобы понять, что сказал собеседник. И тут двери закрываются, а у него в вагоне остались вещи! Как человек, я вышла на следующей остановке и села в вагон, который шел обратно на ту же станцию, и отдала ему его вещи. Он мне дал 1000, но я отказалась. © Подслушано / Ideer
- Шел домой, впереди идет девушка. Ноги от ушей, юбочка-карандаш, идет и звонко цокает на красивых каблучках, ляпотааа. Как вдруг резко психанет: “Да достали вы меня все! Как же все надоело!” Падает на землю, ноги раскинула и всхлипывает. Я подхожу, слышу: “А так простого мороженого хочется”. Ну, я и сбегал в ближайший магазин, купил себе и ей, молча подошел, сел и отдал. Так и сидели, мороженое ели. © Подслушано / Ideer
- Мы с другом сидели в кафе. Я взял только воду, а мой друг – чашку чая. Ему на блюдце положили немного печенья. Совершенно неожиданно какой-то малыш пробежал мимо нашего стола и кинул мне печенье. И сразу слышу голос его мамы: “Зачем ты это сделал? Это было мое!” Малец отвечает: “Но у него же не было печенья!” © lechatcestmoi / Reddit
Мне понравилось в истории про метро: "Как человек я вышла из вагона..." Интересно, а входила в вагон - как кто?
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- Однажды мой пакет с покупками порвался, и из него все, естественно, выпало. Но тут трое подростков, которые проходили рядом, остановились и помогли мне все собрать. А затем еще и разложили свои покупки между собой так, чтобы освободить для меня пакет. © M_Ad / Reddit
- В зоомагазине передо мной встал парень, швырнул мне листок бумаги и проворчал: “Я не буду этим пользоваться, а тебе пригодится”. Кассир смотрит и показывает мне, что это купон на довольно дорогой корм для собак, который я как раз покупал. Самый приятный и одновременно ворчливый парень на свете. © Slade_Riprock / Reddit
- Заехала в гипермаркет, стою, смотрю станки для бритья женские. Рядом мужик весь в мыле, с глазами как у загнанного зверя, судорожно бутылки крутит в руках. Я раз посмотрела, два. Он с мольбой в голосе: “Девушка, помогите, а!” Ему, бедолаге, жена список написала, причем молодец такая, не конкретные позиции, а: гель от прыщей, крем, чтобы кожу не сушил, дезодорант с приятным запахом. Вот квест у мужика. Помогла, куда деваться. Он раз 15 спасибо сказал. © Подслушано / Ideer
- Когда я была с семьей в Италии, владелец отеля, в котором мы остановились, спросил, хочу ли я мороженого. Я сказала “конечно”, потому что думала, что у него, наверное, были какие-то остатки, но нет. Этот 70-летний мужчина пошел делать мне мороженое в 12 часов ночи. Я почти плакала. © yora_kloun / Reddit
Откуда героиня знает, что помогла? Что выбрала именно "те" станки. Вдруг - пришел мужчина домой, а его мадам предъявила, что надо было другие брать?
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- Ехала в такси, водителя набрала маленькая дочка, у которой день рождения. Спросила, когда он приедет, и попросила тортик не забыть. Он положил трубку и так сильно сжал руль, что я попросила остановить возле супермаркета. Купила там торт, шары и цветы. Дала ему это все с деньгами впридачу и сказала, чтобы ехал домой, к семье. © Tebion
- Когда я была подростком, мы жили впроголодь, очень бедно. Как-то шли с девчонками из школы. Все купили себе по мороженому, кроме меня. Идем, болтаем. Вдруг голос: “Эй, а у тебя почему мороженого нет?” Я смотрю, парень молодой на балконе сверху. Я говорю: “А у меня денег нет”. Он такой: “Подожди”. Зашел в квартиру, потом вышел опять и скинул мне мороженое, завернутое в пакетик. Уже прошло тридцать пять лет, а я все еще помню этого человека. © 2023openway
- Мама пошла гулять с собакой в 11 часов вечера. Проходя мимо подъезда, она услышала детский плач. Подумала самое плохое, потому что звук раздавался из помойки. Собака потянула в ту сторону, и маман занырнула в контейнер. Там коробка, а в коробке… три белых козленка. Козленка! Со словами: “Я не могла их бросить”, моя 52-летняя мама ввалилась в квартиру. Теперь вот, пристраиваем козлят. © Подслушано / Ideer
- Еду в маршрутке вечером. Тут впереди детский громкий голос: “На следующей остановите!” Водитель останавливается, мальчик с огромным портфелем протягивает деньги, а водитель ему говорит: “Иди, не возьму!” Паренек прям опешил, растерялся прям и говорит: “А мне вообще-то уже семь лет!” И снова протягивает деньги! Тут уже вся маршрутка ему: “Иди, иди, мальчик!” © Подслушано / Ideer
- Сидела с бабушкой в кафе, и я увидела, как она собирает маленькие длинные пакетики с сахаром к себе в сумку. Я частенько наблюдала за ней такое, но не спрашивала, зачем, а тут полюбопытствовала… Оказывается, она собирает их на случай, если у диабетика упадет сахар. Она так спасла не одного человека! Теперь с собой я тоже всегда ношу пакетик с сахаром. © Подслушано / Ideer
А историй про добрых людей мало не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Уведомления
А что любого диабетика можно спасти кусочком сахара? А если он у него повышенный?
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Для людей, которые выбрасывают животных в помойку, должен быть отдельный котёл в аду.
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