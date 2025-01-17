20+ женщин, которые теперь могут аж икать при слове «деньги»

Даже если придумать 10 новых названий, старые статьи новыми не становятся. Ну это так, для информации
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Финансы - это тот еще триггер. Кажется, что все уже знаешь о человеке, но тут встает денежный вопрос - и туши свет. А если угораздило решать что-то финансовое с малознакомым человеком, то и вовсе не знаешь, чем это все может обернуться.
А вот еще несколько подборок про запредельно жадных людей:
Даже если придумать 10 новых названий, старые статьи новыми не становятся. Ну это так, для информации