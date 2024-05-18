16 историй и фоток, под которыми каждый котородитель напишет: «Да, было»

А мне понятен парень, который из-за таких трат на котов решил расставаться. Не все любят животных, так что партнер, повернутый на них ему точно ни к чему. Очень разумное решение. А девушка осокрбилась зря. Не смогла принять то, что не все разделяют ее страсть, и предпочла оскорбить.