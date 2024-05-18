16 историй и фоток, под которыми каждый котородитель напишет: «Да, было»
Что такое красота? Это дом, где два кота. Счастливчики, чью жизнь скрашивают своими выходками хвостатые мурчатели, точно с этим согласятся. И сегодняшняя подборка историй наверняка вызовет у всякого кошатника возглас: «Блин, вот мой точно такой же!».
- У нас живут три кота, одна из них кошка-охотник. Как-то раз мама начала очень громко жаловаться и возмущаться тому, что коты совсем офигели — устроили себе в теплице, на которую тратится много сил и времени, сортир. Говорит: «Выброшу гадов, только вредят» (на самом деле она никогда так не поступит, только для крепкого словца такое выпалила). На следующее утро под дверью нашли двух землероек, которые все перекапывали в теплице. Слышу от мамы фразу: «Отлично! Они еще и подслушивают!». © Подслушано / Ideer
- Короче, прочитала, что, когда мы уходим из дома, коты думают, что мы идем на охоту. И когда мы возвращаемся, а у нас ничего для них нет, значит, охотник из нас так себе. Теперь, когда прихожу домой, всегда даю кошке вкусняшку, чтоб она считала меня крутым охотником. © mushroomova / Twitter
- Муж очень любит поспать на выходных, и, если я хочу его пораньше разбудить, то приношу ему завтрак в постель — тогда он нормально просыпается. Сегодня с утра я, как обычно, встала рано, а муж спит. Кот был крайне недоволен, что в доме кто-то спит, но в это утро он превзошел сам себя. После отсутствия реакции на сотое «мяу» он решил вопрос конструктивно — стащит с кухни печеньку и положил мужу прямо на рот. Завтрак подан, хозяин, поднимайся! © Успех & Провал / VK
- Работаю юристом, и, когда приходят граждане, у них каждая вторая история начинается с «я тут узнал» или «я тут услышал». Но недавно приходил мужчина, который все время говорил: «Мы узнали...», «Мы хотели бы спросить...». Я сначала подумал, что он немного не с нашей планеты. А у него, оказывается, был кот, его любимый кот, которого он берет с собой, носит в рюкзаке на спине. Теперь это мой любимый клиент. © Подслушано / Ideer
- Месяц упрашивала мужа завести котика. Уломала под предлогом, мол, если совсем не уживемся, то пристроим в добрые руки. Кот оказался уж очень спокойным: спит, ест, не играет — лентяй, короче. Муж подходит к коту и говорит: «Ну что, Султан, отдадим тебя? А то ты какой-то слишком тихий». После этого наш Султан стал дни напролет бегать в странной позе боком, голова вниз, тело дугой, глаза бешеные. Тырит еду, орет на людей через окно 5 этажа... Муж сказал, что вот теперь он нормальный. Оставили. © Успех & Провал / VK
- Что, вы не разрешаете домашним животным лазать на мебель? Просто я бы своему коту и машину одолжил, если б он вежливо попросил. © kryzazzy / Twitter
- У меня котенок не боится пылесоса, поэтому не прячется, а спокойно мимо ходит. Старший же кот боялся его всегда и прятался в свои нычки во время уборки. И тут он как-то увидел, что мелкая не прячется. Он давай истошно орать, мол, беги, спасайся! Мелкая подорвалась от криков, головой крутит и не понимает, что происходит. Откуда опасность, непонятно. И тогда старший, который реально до ужаса боится, вылетает из своего укрытия и начинает атаковать пылесос, тесня мелкую от него подальше. Он, трясясь от страха и боясь до потери шерсти, защищал мелкую от того, что считает опасным, напрыгивая на пылесос. Просто мой герой. © akeeper / Pikabu
«Спонсор птичьих новостроек — кот Максим»
- Снимаю квартиру. Из жильцов только я и кот. В очередной раз приезжает хозяин снять показания счетчиков воды и получить деньги за аренду. И спрашивает: «Почему у тебя холодной воды в три раза больше в этом месяце накрутило?» Я подумала, может, где-то подтекает, решила на выходных вызвать сантехника. А через пару дней просыпаюсь ночью от спуска воды в туалете. Испугалась — были случаи в нашем доме с проникновением в квартиру. Думаю, вот и мой черед настал. Сижу, прислушиваюсь, может, все же показалось? Через пару минут снова спустили воду. Вооружившись тяжелой книгой, я на цыпочках пошла туда. В голове уже крутился целый блокбастер. Резко забежав в ванную и включив свет, я обнаружила своего кота, постигающего дзен. Он, посмотрев мне в глаза, снова нажал на кнопку слива и с умиротворением стал наблюдать, как спускается вода. © Подслушано / Ideer
Да, такие бывают)) моя кнопка вообще пользуется всем, что для неё покупали – и в домиках спит, и в гамачках на своей башне, и столбики все изодранные, и с игрушками играет)) не зря мне её предлагали в рекламе снимать :)
- Подруга собиралась выкинуть своего кота, потому что он никак не мог приучиться к лотку, гадил на пол или по углам, орал, царапался, портил мебель, лазил по столам. Мне стало жаль кота, и я забрала его себе. Да, проблемы с ним были, но все решилось. Оказалось, что, чтобы он ходил в лоток, нужно просто поменять наполнитель. Чтобы он не орал, надо его кастрировать. Чтобы он не лазил по столам, надо наливать ему питьевую воду в мисочку и ставить отдельно от еды. Чтобы он не портил мебель, надо купить ему когтеточку. Чтобы не царапался, надо подстригать когти. И вообще, надо с ним играть. 15 минут игры в веревочку или бантик дают гарантию, что он будет спать. Через месяц, даже меньше, выяснилось, что это милейший и нежнейший кот. Подруга пришла ко мне в гости как-то и не узнала своего кота. Говорит: «Отдай мне его назад, он, оказывается, нормальный». Я отказалась. Теперь подруга бывшая. А кот настоящий и классный. © Подслушано / Ideer
Между прочим, моя Фенелопа тоже может на такое обидеться, но она умеет принимать извинения! Если я её сразу позову, извинюсь и поглажу, она жаалобно мявкнет, подставит головёшку и замурчит :)
- Меня бросил парень, потому что я «отбитая». Первый раз пригласила его к себе. Я живу в просторной однушке, ремонт там есть, все достаточно бюджетно, но симпатично и современно. А причина в том, что у меня 3 кошки, и у кошек большой комплекс, который сделан на заказ. Он занимает всю стену в коридоре, несколько полок есть на стене в кухне. Это и игровой комплекс, где всякие полки, лесенки, столбики, когтеточки, и спальный — полузакрытые домики, лежанки, тоннели. Животным должно быть комфортно, я считаю, у них должно быть достаточно развлечений и у каждого свое место. Это нужно и для того, чтобы они жили мирно и не разносили квартиру от скуки и безделья. В общем, увидев это, парень быстренько подсчитал, что это дорого, и решил, что я отбитая, раз столько денег трачу на каких-то там кошек. На мой вопрос, почему его вообще волнует, куда и как я трачу свои деньги, он сказал, что смотрит в будущее, и ему нафиг не надо, чтобы столько бабок утекало из семейного бюджета. Отпустила чувака с миром. Про мешок кошачьего корма стоимостью 12 тысяч за 10 кило уж говорить не стала, поберегла его нервы. © Подслушано / Ideer
«Называется, всего разок покормил уличного кота»
А вот тут у нас есть и другие твиты от тех, чье сердце и разум надежно захвачены в цепкие кошачьи лапки.
Комментарии
когда мое настало время
господь добавил восемь дней
примерно столько набежало
за всех поглаженных котов
© Hippy
А мне понятен парень, который из-за таких трат на котов решил расставаться. Не все любят животных, так что партнер, повернутый на них ему точно ни к чему. Очень разумное решение. А девушка осокрбилась зря. Не смогла принять то, что не все разделяют ее страсть, и предпочла оскорбить.