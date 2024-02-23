19 родителей-приколистов, с которыми рядом надо держать ухо востро

В детстве наши родители казались нам солидными людьми, которые в любой ситуации смогут принять верное решение. Но с годами кое-кто из повзрослевших детей понял, что их папа или мама с большой чудинкой. Правда, это не мешает им любить их, а иногда и присоединяться к семейным шуткам и розыгрышам.