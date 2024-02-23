19 родителей-приколистов, с которыми рядом надо держать ухо востро
Народное творчество
1 час назад
В детстве наши родители казались нам солидными людьми, которые в любой ситуации смогут принять верное решение. Но с годами кое-кто из повзрослевших детей понял, что их папа или мама с большой чудинкой. Правда, это не мешает им любить их, а иногда и присоединяться к семейным шуткам и розыгрышам.
- Мама заявила: «Подари мне на день рождения атласное белье». Я смутилась. А она стала консультировать: «Лучше красное. И возьми с собой мужа, пусть проконтролирует». Я робко уточнила насчет размера. Все по своим местам расставил ее ответ: «Двуспальное». © Подслушано / Ideer
- Каждый день моего рождения мы вспоминаем, как я на свет появилась. Из деревни в город на машине скорой помощи ехали: папа, мама со мной в животике, старший брат, которому было три с половиной годика, пес-боксер и кот Ленька. По пути еще заехали беляшей поели. Папа мой — акушер-гинеколог, поэтому рожали меня они с мамой вместе. © Подслушано / Ideer
- Папа мне запретил ехать с невестой в магазин, чтобы выбирать ей свадебное платье. Услышал наш разговор и позволил себе вмешаться: «Вы чего? Карина, ты не знала? Нельзя, чтобы жених видел свою невесту до свадьбы в свадебном платье! Поедешь сама, а то еще брак разрушите до его создания!» Я-то думал, что батя верит в приметы, а оказалось, что он меня спасал. Говорит: «С тебя должок. А то провел бы там целую вечность, пока она сотню разных платьев примеряла бы!» © Палата № 6 / VK
- Был у нас как-то семейный ужин. Сестра притащила с гулянки накануне тарелку с фруктовым салатом. Папа смотрел на него непонимающе, потом достал из тарелки чернику и выдал: «А что это за маленькие синие штуки?» Все такие: «Батя, ты чего, не знаешь, как выглядит черника?» А потом мы вспомнили, что мама ненавидит эту ягоду, поэтому отец не видел ее где-то лет 45 и, видимо, забыл что это такое. © bdld39 / Reddit
- Папа как-то сидел на диване в гостиной. Мама подошла к нему с пакетом сахара, чтобы тот открыл. А он разорвал упаковку так, словно это пакет с чипсами. Сахар, конечно же, был везде: на диване, на ковре, на бате. Ему пришлось мыться 4 раза, чтобы перестать быть «сахарным человечком». © CrystalxFrost / Reddit
- Звонила сегодня маме, а она не брала трубку. Я раз 15 набирала, начала волноваться. Через час она так и не перезвонила, и я рванула к ней домой. Стучу в дверь, мама открывает, но быстро бежит обратно в комнату. Я в непонятках: «Мам, что ты делаешь?» А та как выдаст: «Тихо, я сериал смотрю! Что-то важное? Я же говорю — тише!» Короче, я сама себе заварила чай, немножко посидела и поехала обратно на работу. © Палата № 6 / VK
- Нам с сестрой было лет 10-12. Был конец лета, мама утром забежала в нашу комнату и как закричит: «Девочки! Там Санта-Клаус пришел пораньше!» Мы бегом в гостиную. Предвкушая кучу подарков, залетаем, а там... ничего. Кроме моей мамы, катающейся по полу от смеха. © elevenhundred / Reddit
- Мой отец из Италии, но живет в Мичигане уже очень давно. Как-то раз он нарядился Сантой и развлекал народ в магазинах. И вот подходят женщина с ребенком лет 7-8, малыш лопочет на итальянском. Он видит Санту, несется к нему и начинает перечислять все, что хочет в подарок. Его мать говорит, мол, давай по-английски, а то дедушка не понимает. А батя обнимает ребенка, наклоняется и шепчет ему на чистом итальянском: «Я говорю на всех языках мира». Надо было видеть лицо этого паренька. © Unknown author / Reddit
- Купила кухонные весы. Отец долго ржал, а когда увидел их в действии, с диким глазами отобрал и начал взвешивать все продукты из холодильника. Надеюсь, весы переживут эту ночь. © СИТУАЦИЯ / VK
- Когда мне было года 4, я как-то прибежал к родителям ночью с вот этой темой про «чудовище в шкафу». Батя достал скалку с кухни, сказал: «Идем» — и попросил меня указать, где именно чудовище. Я ткнул пальцем на шкаф. Папа открыл дверь и со словами «И правда, здоровый такой, блин» начал смачно лупить содержимое шкафа. Через пару минут, закончив, вручил мне скалку и сказал: «Ложись спать, если снова полезет — вот тебе чем отбиваться». И ушел. С тех пор я перестал бояться чудовищ. © mypocketuniverse / Pikabu
- Моя мама — активный юзер всех современных технологий. У нее есть аккаунты в различных соцсетях, куча подписчиков. Года четыре назад, когда все это началось, меня преследовал типичный подростковый страх, что мама «спалит», как весело я время от времени провожу досуг. Страх оправдался: вскоре мама наткнулась на видео, где я танцую в окружении парней с голым торсом. В итоге она меня лайкнула. И ни слова не сказала! С тех пор отпустило. © Подслушано / VK
- Как-то раз мы с папой ездили в заповедник. Там он фотографировал птиц. Правда, те были пластиковые. Дело в том, что птицы перестали прилетать в заповедник, поэтому было решено выставить копии для туристов. Самое забавное, что батя долго не хотел верить мне, что птички-то фейковые. © Catalystic_mind / Reddit
- Как-то раз отец позвонил мне на работу и начал расспрашивать, где я и что делаю. © lindzr16 / Reddit
- На днях потерял уже во второй раз паспорт. Сегодня ходил в больницу, брал справку в общагу, что здоров. После пробеганных двух часов за этой справкой выхожу из больницы, мама идет рядом и ворчит из-за паспорта, мол, я же говорила. В это время справку сдувает из рук, она улетает на дерево и цепляется между веток на верхушке. В итоге я стою, смотрю на эту справку, а сзади мама поднимает лицо и руки вверх и почти кричит: «А можно мне нормального сына?!» © Подслушано / Ideer
- Классе в 3-м однажды сильно не хотела идти в школу и сказала папе, что занятия в этот день отменили. Удивительно, но он предложил мне поехать в кино, а я с радостью согласилась. Представьте себе мое разочарование, когда вместо кинотеатра мы остановились прямо у входа в школу, а папа из багажника достал мой портфель. © СИТУАЦИЯ / VK
- Даже не знаю, как рассказать мужу о выходке его матери. Ко мне домой курьер принес букет цветов. Внутри была коробочка и записка со словами: «Я хочу, чтобы вы с моим сыном скорее поженились». В коробочке обнаружилось золотое кольцо. Отношения у нас с этой женщиной действительно хорошие, но мы не подружки. Сын давно живет отдельно, ему 32 года. Мужчина очень самостоятельный. © Подслушано / Ideer
- Когда муж сделал мне предложение, я согласилась при условии, что моя мама будет жить с нами. Он поставил встречное условие — его мама тоже живет с нами. Было страшно, что не уживемся. Но не тут-то было. Приходим как-то с мужем домой, а на столе записка: «Мы поехали на море клеить мужиков. Любим вас. Будем не скоро». © СИТУАЦИЯ / VK
- Папа совсем не романтик, но отличный стратег. После кучи попыток избавить меня от моего парня он придумал весьма элегантный план. Зная, что парень очень ревнив, папа стал присылать мне цветы курьером с открытками типа «Моей девочке», «Любимой принцессе» и так далее. Парень отравил наши отношения ревностью, а 7 шикарных букетов спустя папа праздновал свою победу. © СИТУАЦИЯ / VK
- Моя мама — футбольная фанатка с 18 лет. Она который отлично сечет в тактике, схемах расстановке и подготовке спортсменов. Смотрит футбол с криками и переживаниями. В детстве мне всегда было обидно, когда на 2 часа мама практически выпадала из семейной жизни. Я ненавидела ее любимую команду и футбол. Пять лет назад ради интереса пошла с ней на стадион. Так криков во время матчей в нашей квартире стало вдвое больше. Никогда не устану благодарить ее за то, что открыла для меня эту игру. © Подслушано / Ideer
Отношения с родителями бывает наладить непросто. Да школьных учителей не все вспоминают добрым словом. Вот несколько статей, которые подтверждают это на все сто процентов.
Комментарии
Уведомления
К истории про пластмассовых птичек. В прошлом году осенью шли по одной из Валдайских троп и вдруг на дереве высоко рысь!! Вот первое впечатление - ааааа! Это оказалась фотка на картоне, прям в размер рыси и в темном лесу создает впечатление настоящей)
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Поступки некоторых "приколистов" отвратительны" ((